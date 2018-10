Subiectele zilei: Profesorii români emigranți – în ce țări s-au dus să predea; Trei ani de la incendiul din Colectiv: ”Jur să spun adevărul, așa să-mi ajute Dumnezeu”; Cum sună imnul dedicat Centenarului. Patriotic sau penibil?

Peste 6.500 de profesori de liceu și gimnaziu, învățători și educatori au emigrat din România și și-au cerut recunoașterea profesiei în țările Uniunii Europene, potrivit Bazei de date a profesiilor reglementate a Comisiei Europene. Cadrele didactice sunt astfel pe locul al treilea în topul migrației specialiștilor, după cele 18.597 de asistente medicale și cei 12.103 medici înregistrați în statisticile oficiale. Cei mai mulți profesori români plecați în străinătate, care au parcurs etapele recunoșterii meseriei în țările în care s-au stabilit sau care au cerut drept de practică în țara gazdă, sunt cei de gimnaziu și de liceu. Vorbim despre nu mai puțin de 5.775 de persoane. Cei mai mulți s-au stabilit, din datele Comisiei Europene, în Marea Britanie, 2.987 de persoane. Pe locul al doilea este Italia, cu 1.151 de profesori, pe trei Germania, cu 671 de cadre didactice, potrivit Edupedu. Adevărul iese greu la iveală, însă singura alternativă la această căutare ar fi lehamitea și uitarea celor 64 de morți de la Colectiv. Un nou termen din dosarul Hexi Pharma a avut loc ieri, la Tribunalul București. În sala de pe cheiul Dâmboviței, „fostul magazin Junior”, cum știu bucureștenii locul, e puțină lume. Încăperea se înclină în partea apărării. Aici stau, compacți, inculpații, soțul directoarei Flori Dinu, avocații și martorii, angajați ai Hexi Pharma. Dincolo de culoar, se zgribulesc, străini unul de celălalt, cei trei reprezentanți din totalul de 132 de spitale ce se consideră înșelate de dezinfectanții falsificați. Spitalul Colentina, UM0264, „noi suntem Centrul Farmaceutic al Ministerului Apărării, onorată instanță” și „Spitalul de Urgență București” sunt singurele care au avocat sau consilier juridic în sală. Și asta se întâmplă lună de lună, căci lunară e ritmicitatea ședințelor. 3 spitale prezente din 132 care s-au constituit parte civilă, potrivit Libertatea.



Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a vorbit la Digi24 despre faptul că, după ce au crescut salariile „atât de mult în sectorul public”, loialitatea față de sectorul public trebuie să fie dovedită și clară. „Nu prindem pe nimeni care pleacă înainte de program ca să opereze sau să lucreze în altă parte, fără să fac aluzie la nimeni, dar dau exemple care știm că se întâmplă”, a spus Raed Arafat, la Digi24 . „Din momentul în care noi plătim corect, pentru că nu mai poate spune nimeni că plata e sub un nivel, trebuie să ne așteptăm la un comportament foarte corect, la o abordare foarte corectă a bolnavului și la un interes egal cu ce dau unii în sectorul privat. În sectorul public nu mai e niciun motiv și nu generalizăm. Sunt mulți medici care își fac treaba corect și o făceau și înainte de creşteri. Acum avem motivul. Din moment ce plata a ajuns la nivelul acesta, solicităm ca în sectorul public să fie interesul și loialitatea la nivel maxim." a adaugat el.Potrivit celui mai nou raport al Inspectoratului Şcolar al Municipiului Bucureşti (ISMB),faţă de anul şcolar 2016-2017, când au existat 139 de cazuri de incidente violente în unităţile de învăţământ, în perioada 2017-2018, numărul acesta a ajuns la mai mult de dublu - 326. 1.200 de elevi au fost sancţionaţi în urma activităţilor violente în şcoli, şase dintre ei fiind exmatriculaţi. “Pentru acte de violenţă faţă de elevi au fost sancţionate şi patru cadre didactice în anul şcolar 2017 – 2018,” se arată în raportul ISMB. Acelaşi raport a constatat că peste 700 de clădiri ale unităţilor de învăţământ nu aveau autorizaţie ISU la sfârşitul anului şcolar 2017-2018, potrivit Digi24.

Deşi obişnuim să spunem ”cine nu are bătrâni, să-şi cumpere”, în realitate, vârstnicii din această ţară sunt abandonaţi la vârsta la care au mai multă nevoie de ajutor. Pentru ei, asistența medicală la domiciliu este un lux. La fel şi asistența socială, care ar trebui acordată de primării. Doar 42000 de români au beneficiat, anul trecut, de îngrijiri medicale la domiciliu. Casa Naţională de Asigurări de Sănătate a decontat, pentru aceştia, 11 milioane de euro, către 498 de furnizori de servicii pentru bătrâni. Numărul celor care au nevoie de asistență acasă este însă mult mai mare. Anton Frim în vârstă de 67 de ani este imobilizat la pat de un an de zile şi e nevoit să ceară ajutorul vecinilor ca să poată fi îngrijit. Asta deşi el ar fi îndreptăţit să primească într-un an 90 de zile de îngrijiri medicale la domiciliu, potrivit Stirile ProTv. "Într-o seară de octombrie, 2017, am ajuns acasă cu o stare groaznică. Primisem o veste proastă legată de job, plus că mi se adunaseră mai multe chestii în ultimul timp. Intrasem într-o stare de depresie din care simțeam că nu mai am scăpare. Am început să plâng și să urlu de una singură și îmi treceau prin cap tot felul de gânduri de tipul „băi, chiar n-are sens viața, cum ar fi să mă spânzur?”. Am și improvizat o chestie, dar apoi m-am gândit că dacă n-o să-mi iasă, o să rămân paralizată şi o să fiu o povară, așa că mai bine nu.", spune tanara potrivit Vice, citat de Adevarul. Comisia Europeană anunță că a lansat o platformă prin care susține perfecționarea predării digitale în toate școlile din Uniunea Europeană. Este vorba despre un instrument digital numit SELFIE. El evaluează modalitatea în care școala folosește tehnologiile digitale la clasă și poate sugera soluții ca formarea profesorilor sau introducerea de informații de siguranță online pentru elevi. Executivul European a anunțat că a prezentat joi, 25 octombrie, un nou instrument care vine în sprijinul tuturor școlilor din UE, precum și din Rusia, Georgia și Serbia. SELFIE– disponibil și în limba română – va fi pus la dispoziția a 76,7 milioane de elevi și cadre didactice din 250.000 de școli pe bază de voluntariat. Orice școală interesată (din învățământul primar, secundar și profesional) poate să se înscrie pe platforma SELFIE și să o folosească în cadrul școlii. Obiectivul Comisiei este de a implica 1 milion de elevi, cadre didactice și directori de școli până la sfârșitul anului 2019, potrivit Edupedu. Cu o lună înainte ca România modernă să împlinească 100 de ani, a apărut şi imnul Centenarului, cântat de îndrăgita interpreta de muzică populară Viorica Macovei. Imnul Centenarului apare sub egida Guvernului. Pe pagina sa de Facebook, cântăreaţa susţine că melodia e din luna martie, dar a distribuit-o joi, de ziua Armatei, în contextul în care proiectul e făcut în colaborare cu Orchestra MApN. „Una dintre cele mai cunoscute reprezentante a folclorului din Nordul Moldovei, Viorica Macovei, marchează celebrarea celor 100 de ani de la Marea Unire cu un proiect special realizat împreună cu Orchestra Muzicii Reprezentative a Ministerului Apărării Naţionale“, este descrisă piesa, potrivit Adevarul.