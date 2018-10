Presa în diagonală: Ieșirea lui Merkel din prim-planul vieții politice internaționale, văzută ca o pierdere majoră

Poate că dna Merkel o fi avut ocazia să se tot întrebe ce s-o fi întâmplat cu Marea Britanie de un bufon ca Boris Johnson a putut ajunge ministru de externe şi a putut fi înlocuit cu Jeremy Hunt, un om care ar trage cu uşurinţă semnul egal între UE şi URSS. Merkel şi-a petrecut copilăria în Germania de Est. Ea ştie care este diferenţa între democraţiile libere şi un stat-închisoare. Ea s-o fi întrebând încotro s-or îndrepta toţi oamenii ăştia? În același timp, internaţionaliştii liberali britanici au admirat modul în care Merkel i-a primit pe refugiaţii sirieni şi au rămas uimiţi de capacitatea de ironie a istoriei: să pună făclia toleranţei şi a unei administraţii mondiale în mâinile unui cancelar german care să inspire siguranţă şi să ţină piept ca reper cultural unui conducător rasist şi demagog al Statele Unite. În toată această pantomimă, Marea Britanie nu este un actor serios şi nici măcar capabil pe scena mondială. E un exemplu de caz de disfuncţionalitate politică, un circ menit să îi facă fericiţi pe populişti şi pe tirani şi un punct pe o listă care pe politicienii responsabili din Europa şi din SUA îi face să se îngrijoreze de starea de sănătate a democraţiei liberale. Această nelinişte este amplificată de perspectiva plecării dnei Merkel, chiar dacă pentru un timp ea ar părea inevitabilă. În aceste vremuri de instabilitate, ea a fost ambasadoarea unei ere mai sigure, şi încă destul de recent încât să se poată ajunge la o comparaţie. Când ea va pleca, acea eră va deveni oficial de domeniul amintirii, condamnată doar la trecut, în faţa ei deschizându-se un hău imens. E ruşinos că Marea Britanie nu poate oferi sub nicio formă un candidat care să-l umple, potrivit Rador.