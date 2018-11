​Subiectele zilei: ​”13 penali din Parlament vs. o agenție de publicitate”: Administratorul Papaya Advertising, chemat la Poliție pentru a da explicații despre clipul ”Copiii referendumului”, inspirat de o distopie; Ministrul Sănătăţii: Nu suntem pregătiţi pentru Summitul UE din 2019 de la Sibiu; Medicul indian care a făcut miracole, la București. Doctorii români vor învăța de la el

>, vă aducem la cunoștință faptul că aceste proiecte sunt finanțate prin POR și în conformitate cu HG nr. 52/2018 privind organizarea și funcționarea Ministerului Fondurilor Europene, obiectul interpelării nu intră în sfera noastră de competență", se arată în răspunsul pe care Rovana Plumb i l-a dat lui Eugen Tomac, potrivit

13 parlamentari au făcut plângere la Poliție împotriva agenției de publicitate Papaya Advertising, autoarea mai multor spoturi cu puternic mesaj social, după realizarea clipului ”Copiii referendumului”, prin care îndemna la boicotarea consultării populare din 6 -7 octombrie privind redefinirea familiei drept căsătoria exclusivă dintre un bărbat și o femeie. Administratorul agenției Papaya Advertising, Robert Tiderle, a anunțat că a fost chemat să se prezinte, marțea viitoare, la Direcția de Investigații Criminale a Poliției ”în vederea clarificării tuturor aspectelor referitoare la obiectul sesizării”, scrie G4media. Președintele PMP, Eugen Tomac, a trimis o interpelare către Ministerul Fondurilor Europene pentru a afla câți bani au fost atrași în 2017 pentru spitalele regionale, iar în răspuns se arată că acest lucru nu intră în competența Ministerului. "Referitor la interpelarea dumneavostră, având ca obiect Stirile ProTv. Partidele mari, tradiţionale, pierd tot mai mult electorat. Mai peste tot în Europa. De această evoluţie profită înainte de toate formaţiunile populiste de dreapta. "După cum vedeţi, poţi fi european convins, nu populist şi poţi câştiga totuşi alegerile", declara plin de mândrie premierul luxemburgehz Xavier Bettel pe marginea ultimului summit al UE. Bettel, reprezentantul Partidului Democrat, a fost însărcinat din nou, după scrutinul parlamentar din Luxemburg, cu formarea guvernului. El şi-a serbat victoria electorală într-un local din Bruxelles şi i-a invitat spontan la petrecere pe cancelara germană, Angela Merkel, pe preşedintele Franţei, Emmanuel Macron şi pe premierul belgian, Charles Michel. "A fost minunat. Am mâncat cartofi prăjiţi şi am băut bere", avea să povestească Bettel a doua zi, scrie Deutsche Welle.



Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat vineri că Sibiul nu este pregătit să primească oaspeţii de la Summit-ul din 2019 din punctul de vedere al stării unor secţii din Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă, cel mai mare spital public din judeţ, în condiţiile în care summitul a fost anunţat încă de anul trecut. „Nu suntem pregătiţi de a primi oaspeţii care vin la Summit. Vom mai contribui la aparatură medicală”, a spus Sorina Pintea. Ministrul Sănătăţii a a explicat că, spre exemplu, dacă un oaspete de la Summit-ul european va avea nevoie de o intervenţie cardiologică, atunci va fi internat la spitalul privat, Polisano, aflat în curtea spitalului public, doar pentru cardiologie intervenţională, potrivit Adevarul.



În ședința de Guvern de miercuri, 31 octombrie, de la Palatul Victoria, prim-ministrul Viorica Dăncilă a ținut un discurs copiat în mare parte din discursul ținut cu o zi înainte, la o conferință despre politica de coeziune în Uniunea Europeană. Potrivit Ordonanței nr. 28/2011 pentru modificarea și completarea Legii nr. 206/2004 privind buna conduită în cercetarea științifică, dezvoltarea tehnologică și inovare, autoplagiatul este o abatere de la normele de bună conduită, scrie Edupedu.



O familie cu zece copii din judeţul Iaşi este pusă la grea încercare, acum în prag de iarnă. Bieţii oameni locuiesc pe un deal, fără energie electrică, într-o casă veche ce stă să se dărâme. Părinţii muncesc cu ziua prin sat pentru a-şi ţine copiii la şcoală iar cei mici îşi fac temele la lumina lumânărilor. Toţi sunt premianţi, primesc burse şi speră că vieţile lor să se schimbe în bine. După lăsarea întunericului cei mici îşi fac temele la lumina lumânărilor. “E bine. Eu mi-aş dori când mă fac mare să fiu cântăreaţă. Părinţii mei au nevoie de o casă şi cu lumina e greu”, spune una dintre fetite potrivit Stirile ProTv.



Deputatul liberal Pavel Popescu, omul care s-a implicat și acum trei ani în cazul arșilor din Clubul Colectiv, a relatat pe contul său de Facebook odiseea transferării la un spital din Belgia a tânărului din Piatra Neamț ars într-un incendiu. ”Avem 3 centre de mari arși care ar putea reprezenta o variantă cât de cât OK pentru tranziția spre un standard european. Din păcate, nu sunt dotate. Din cauza imbecilității, incompetenței și nepăsării unor funcționari publici și a unui sistem bolnav. Este absurd ca viața unui om să depindă de un proces ca cel descris mai sus. Într-o țară care va prelua “șefia” UE, în 58 de zile. Da, suntem un stat nefrecventabil. În care niciun alt stat nu mai are încredere. Chiar și pentru o plată infimă…”, a scris Pavel Popescu, potrivit G4media.