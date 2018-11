Subiectele zilei: Costul cu educația pentru un copil în 2018 – cât 6 alocații pe lună; Cum devin autohtone peste noapte legume și fructe de import; Prima monedă locală din România. Sibiu va lansa "fratele" Bitcoin-ului

Rechizitele, manualele, serbările și excursiile, plus cheltuiala cu after-school-ul înseamnă un buget lunar de 545,8 lei pentru un copil. Asta arată cel mai recent studiu al fundației Friedrich Ebert Stiftung, ”Coșul minim de consum lunar pentru un trai decent pentru populația României”, publicat la finalul lunii octombrie 2018. Suma de 545,8 lei pe lună, de persoană, cât costă coșul minim de consum pentru edcuația copilului este echivalentul a peste 6 alocații de 84 de lei pe lună. Dacă ar fi să calculăm bugetul anual, potrivit cifrelor avansate de studiul FES, atunci bugetul ar fi de 4.115 lei pentru o familie cu doi copii. Bugetul acesta ar însemna 48,9 alocații de câte 84 de lei pe lună, iar suma s-ar strânge în 4 ani dintr-o singură alocație și în doi ani din două, dacă ne-am baza doar pe banii alocați de stat. Nu au fost luate în calcul și cheltuielile culturale, potrivit Edupedu.



Ministrul Agriculturii susţine că agricultura românească a început să aibă probleme imediat după Revoluţie. Şi de atunci nu şi-a mai revenit. Petre Daea, ministrul Agriculturii: ”Am feliat pământul ăsta, l-am împărţit, urmare a dorinţei de la acea vreme, dar cu un efect negativ asupra exploatării şi randamentului. Nu poţi să aprovizionezi supermarketul cu o chită de mărar de pe o uliţă şi cu altă chită de mărar pe alta uliţă, aici trebuie să ai producţie constantă bine pregătită, sortată corespunzător.” Brandul “made în România” vinde totuşi cel mai bine. Uneori la dublu. Iar asta încurajează specula. Mulţi comercianţi vând marfa adusă de afară ca şi când ar fi românească, scrie Stirile Protv. Consorţiul Sibiu Regiune Gastronomică Europeană 2019 a anunţat, marţi seară, că a fost aleasă denumirea pentru moneda locală a Sibiului, prima monedă locală din România. Aceasta se va numi ”Sibcoin” şi a fost propusă de Eugen Ţîntar. ”Eu zic că i se poate spune simplu «Sibcoin», având deja un frate virtual, «Bitcoin». Simplu şi totuşi răsunător, în acelaşi timp reprezentativ”, şi-a motivat sibianul propunerea. Denumirea a fost aleasă în urma unui concurs de soluţii, organizat online, la care s-au putut înscrie toţi cei interesaţi. Au mai fost propuse denumiri ca ”Sibian”, ”Cibin”, ”Cibinium”, ”EuroSibanul”, ”Oi” sau ” Bulz”, făcând referire la tradiţia oieritului din zona Mărginimii Sibiului, potrivit Digi24.



Există pariuri pe care, de fapt, n-ai vrea să le câștigi. După un an în care am străbătut Statele Unite ca reporter, în timpul campaniei electorale pentru șefia Casei Albe, prognozele mele dinaintea alegerilor din SUA se deosebeau clar de opinia predominantă. La vremea aceea îmi era limpede că Donald Trump are șanse bune să ajungă la Casa Albă. Și a făcut-o. Iar eu am câștigat o sticlă de Bourbon. Doi ani mai târziu, au loc din nou alegeri în Statele Unite. Nu este, ce-i drept, ales un nou președinte, ci sunt nominalizați deputații regionali pentru cele două camere ale Congresului. Însă în America lui Donald Trump nu există nimic pe scena politică, fără a avea o legătură cu persoana sa. S-a implicat masiv în campania electorală, iar în ultimele săptămâni a lucrat și mai intens la agenda sa – agenda care împarte lumea în prieteni și dușmani. De pildă mobilizând la granița cu Mexicul mai mulți soldați decât sunt staţionaţi în Irak. Astfel, Trump le face viața ușoară adversarilor săi. Stilul său agresiv, tiranic, exagerările și minciunile sale provoacă, iar țintele atacate nu întârzie să-i dea replica, scrie Deutsche Welle. Proiectul de rezoluție a fost convenit de reprezentanții grupurilor politice din comisia de justiție și libertăți a Parlamentului European (Comisia LIBE). Draftul Rezoluției, de o duritate extremă, este de fapt un rechizitoriu la adresa marilor modificări făcute de Parlament și Guvern în justiție, lupta anti-corupție și alte domenii – cheie, precum libertatea de exprimare și libertatea ONG-urilor. Draftul condamnă ”intervenția violentă și disproporționată” a jandarmilor și polițiștilor la protestul diasporei din 10 august. Reamintim că liderii grupurilor politice din Parlamentul European vor discuta joi, 8 noiembrie, despre această rezoluție, și dacă va exista un acord, ea va fi votată pe 14 noiembrie în plenul Parlamentului European, scrie G4media. Guvernul Thailandei a decis ca turiştii din 21 de ţări, printre care România, să fie scutiţi de la plata vizelor la sosirea lor în această ţară, în perioada 1 decembrie 2018 - 31 ianuarie 2019. Măsura este menită să crească afluxul de turişti în Thailanda, informează marţi Bangkok Post, conform Agerpres. Astfel, achitarea taxei de 2000 de bahţi (circa 60 de dolari) va fi anulată pentru cetăţenii din 21 de ţări care vor sosi în Thailanda pe o perioadă de 15 zile. Printre ţările ce vor fi exceptate de la plata taxei se numără România, Bulgaria, China, Cipru, Letonia, Lituania, India, Kazahstan, Ucraina, Uzbekistan, Arabia Saudită, scrie Stirile ProTv.



"Vom fi o Președinție slabă, dacă nu avem priorități clare. Și, mai ales, dacă nu avem un prim ministru credibil și competent”, avertizează eurodeputatul PNL Siegfried Mureșan. "Este clar că poporul român este pregătit să fie șase luni de zile la conducerea Uniunii Europene. Timp de șase luni de zile noi vom gestiona Uniunea Europeană. Vom gestiona ajungerea la un compromis pe marile teme europene. Va trebui, în al doilea rând, să punem teme românești pe harta Uniunii Europene. În al treilea rând, vom avea șansa să promovăm România mai mult ca de obicei. Pentru că în cele șase luni în care deții Președinția Consiliului UE lumea se uită mai mult spre tine decât de obicei. Și amprenta pe care ți-o poți pune asupra mersului Uniunii în cele șase luni este mai mare decât de obicei. Este firesc să fie așa. Cred că poporul român, care a ieșit în stradă cu drapelul Uniunii, pentru a apăra valori europene, pentru a cere bună guvernare, justiție, combaterea corupției și stat de drept este mai pregătit decât oricând să fie în mijlocul Uniunii Europene", a zis el potrivit Deutsche Welle. Dintre cele 25 de ţări europene, armata rusă este cea mai puternică de pe continent, potrivit unui clasament al revistei Business Insider care a analizat contingentele, înzestrarea şi bugetul rezervat apărării de fiecare dintre aceste state. Forţele armate ruse dispun de 3,5 milioane de soldaţi, aproape 4000 de avioane, peste 20.000 de tancuri şi peste 350 de nave. Bugetul militar rus este estimat la 47 de miliarde de dolari. Poziţia a doua a fost atribuită Franţei, care are peste 388.000 de militari şi mai mult de 1.200 de aeronave. Bugetul său militar se ridică la 40 de miliarde de dolari. Trioul de top este închis de Regatul Unit, care totalizează 279.000 militari şi aproximativ 800 de aeronave. Bugetul său militar se ridică la 50 de miliarde de dolari. România se situează pe locul 16, cu 177.750 de soldaţi, la o poulaţie de 21.529.967 de locuitori, 135 de avioane, din care 34 de luptă, 827 tancuri, 48 de nave şi un buget de 2,19 miliarde de dolari, potrivit