​Subiectele zilei: Infarctul lui Busu scoate la iveală problemele grave din sistemul de sănătate românesc; Cu cât se vinde pe piața neagră întreaga viață digitală a unei persoane; Drama unei românce, subiectul unui film difuzat de BBC: „Era murdară, cu vânătăi, slabă. Nu vă mai temeţi să puneţi întrebări“

Infarctul lui Busu scoate la iveală problemele grave din sistemul de sănătate românesc. Clinica de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova a costat 7,5 milioane de euro și a fost inaugurată în luna aprilie a acestui an, dar... "Facem angiografii și punem stenturi numai până la prânz!". Spre norocul îndrăgitului prezentator TV, medicii au venit de acasă să-l salveze! A fost ulterior transportat la București, pentru că "Nu putem lucra pe pacienți ca Busu, din cauză că nu avem echipă completă". «Nu există linie de gardă pe cardiologie intervențională» Situația este explicată și de managerul spitalului, Eugen Georgescu. Acesta ne-a declarat că, în mod normal, un pacient care ajunge la Spitalul Județean de Urgență Craiova cu o afecțiune asemănătoare celei suferite de Florin Busuioc este transferat la București, în condițiile în care la Craiova nu există o linie de gardă pentru cardiologie intervențională, scrie Clinica de Cardiologie a Spitalului Județean din Craiova a costat 7,5 milioane de euro și a fost inaugurată în luna aprilie a acestui an, dar... "Facem angiografii și punem stenturi numai până la prânz!". Spre norocul îndrăgitului prezentator TV, medicii au venit de acasă să-l salveze! A fost ulterior transportat la București, pentru că "Nu putem lucra pe pacienți ca Busu, din cauză că nu avem echipă completă". «Nu există linie de gardă pe cardiologie intervențională» Situația este explicată și de managerul spitalului, Eugen Georgescu. Acesta ne-a declarat că, în mod normal, un pacient care ajunge la Spitalul Județean de Urgență Craiova cu o afecțiune asemănătoare celei suferite de Florin Busuioc este transferat la București, în condițiile în care la Craiova nu există o linie de gardă pentru cardiologie intervențională, scrie Libertatea.





Alegeri SUA 2018: Primele editoriale ale cotidianelor de dincolo de Atlantic. "O zi mare pentru democraţie", scrie "O zi mare pentru democraţie", scrie Washington Post , care se arată foarte entuziast. "Revenirea democraţilor în Cameră este mai mult decât o victorie a unui partid, este un semn că democraţia e sănătoasă" explică cotidianul american, citează Rador. Wall Street Journal se arată mai sceptic. Ajungerea democraţilor în fruntea Congresului nu va frâna deloc înflăcărarea lui Donald Trump, potrivit ziarului economic. Și New York Post temperează victoria democraţilor. "Valul albastru n-a fost la înălţimea aşteptărilor.” Scrutinul legislativ parţial desfăşurat în Statele Unite, în urma căruia Partidul Republican a pierdut controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, relevă erodarea bazei electorale de care preşedintele Donald Trump are nevoie pentru obţinerea unui nou mandat în 2020, comentează Financial Times . Cât despre Denver Post , ziar din statul Colorado, el subliniază victoria lui Jared Polis, candidat homosexual asumat.

BBC a difuzat un film inspirat din drama unei românce care a fost răpită în plină zi pe o stradă din Londra şi dusă în Irlanda de Nord, unde a fost forţată să devină sclavă sexuală. Ana, intrepretată de actriţa Anca Dumitra, a fost răpită de pe o stradă din capitala Marii Britanii. Odată ajunsă în mâinile răpitorilor, realitatea ei devine brutală. Deposedată de bunuri şi acte, ameninţată cu uciderea mamei, femeia este nevoită să primească primul client, după care este violată de şeful grupului de proxeneţi, scrie express.co.uk citat de Adevarul . A stat în captivitate timp de zece luni, fiind obligată să lucreze în mai multe bordeluri, abuzată şi violată în repetate rânduri. Cu toate că apare plină de vânătăi într-un loc public, femeia este total ignorată de către cei prezenţi. Acest film, numit „Doing Money“, face parte din seria „Why Slavery?“ şi este difuzat într-un context de intensificare a traficului de carne vie în Marea Britanie.Aceste vorbe sună ciudat pentru o țară din care, în ultimii ani, au plecat milioane de oameni. Însă dinamica sărăciei pe glob e o poveste complicată: în timp ce românii emigrează masiv către Occident, în Asia de sud-est România este văzută ca un tărâm al făgăduinței. Confruntați cu o criză tot mai mare a forței de muncă, angajatorii români se văd nevoiți să aducă muncitori din țări îndepărtate precum Filipine, Vietnam sau Nepal. Nepalezii sunt cel mai nou val de imigranți asiatici: câteva mii lucrează deja în restaurante și hoteluri din orașele mari ale țării, aduși prin agenții de recrutare. De ce vin aici? Pentru că în țara lor, pentru un job similar, ar primi în loc de salariu o masă caldă și cam atât. Nepalul are cu 10 milioane de locuitori mai mult decât România și un PIB de 13 ori mai mic. Așa ca un salariu de 400-500 de euro într-un restaurant bucureștean poate fi o motivație suficientă ca să îți lași familia la Kathmandu și să te muți 5.000 de kilometri mai încolo, într-un apartament din Militari, împreună cu alții ca tine, scrie Recorder. Derulat sub semnul fricii şi polarizării masive, la înteţirea cărora, cu ajutorul unei prese preponderent de stânga, au contribuit din plin, chiar dacă nu identic, ambele tabere, votul american pentru Congres s-a încheiat cu o surpriză de proporţii. Deşi opoziţia democrată şi-a recuperat controlul asupra Camerei Reprezentanţilor, (camera inferioară a forului legislativ american), în Senat, preşedintele nu doar că şi-a păstrat majoritatea ci, spre uimirea elitei globale, a reuşit chiar s-o consolideze. Prin urmare, America rămâne în mare măsură republicană. Albastrul democraţilor continuă să fie rezervat unor restrânse fâşii urbane, educate, secularizate, parţial efeminate şi masiv populate. Restul, covârşitor, rural, masculin şi creştin al Statelor Unite rămâne ferm ancorat în purpuriul republican, scrie Deutsche Welle.



Era o zi la început de septembrie. Împreună cu taică-miu și una dintre surori ne-am urcat într-un taxi și am străbătut Iașiul dintr-un capăt în altul, căci trebuia să ajungem la deschiderea anului școlar, fiind primul meu an la liceu. Veneam dintr-un sat destul de izolat, în care am crescut cu mirajul orașului și cu toată enigma de loc plin de farmec, oameni speciali, chiar supraoameni, cu traiul lipsit de grijă zilei de mâine. În același liceu însă am întâlnit și un profesor ce mi-a devenit model și mentor. Model pentru că făcea din orele de istorie cel mai așteptat moment din săptămână în care, cu ajutorul diapozitivelor, învățam istorie universală după manuale făcute de guvernul francez. Un om care nu se rezuma la a povesti despre trecut, ci despre cum toată moștenirea ne influențează viață din ziua de azi, deciziile, cum istoria poate fi ciclică dacă nu există capete care să fie conștiente de lecțiile date de înaintași, scrie Edupedu. România nu este prezentă alături de celelalte ţări nici în catalogul World Travel Market, Târgul de turism de la Londra, şi nici pe panourile din târg, deşi a achitat aproape un sfert de milion de euro pentru un stand, plătind însă factura foarte târziu. "Luni am ratat o întâlnire importantă pentru că România nu figurează nici în catalogul expoziţiei şi pe niciun panou din târg. Anul trecut, în catalog era şi România, şi toate agenţiile din ţara noastră prezente la târg. Acum nu mai există", a declarat unul dintre expozanţi. Un alt turoperator român susţine că Ministerul Turismului ar fi plătit costurile aferente prezenţei la târgul din Londra abia săptămâna trecută, când printurile şi panourile erau deja realizate, scrie Digi24.



Pe pagina de Facebook a Poliţiei Române a fost publicată miercuri care a devenit rapid virală privind “confiscările de pătrunjel”. Postarea vine după un comunicat al Poliţiei Locale Constanţa, care a anunţat confiscarea a sute de legături de pătrunjel din pieţele din municipiu. “Au fost confiscate 87 de kilograme de legume-fructe, 273 legături de verdeață, 6 litri de băuturi alcoolice și 73 articole de îmbrăcăminte. [...] Pe această cale lansăm un avertisment puternic, dar deosebit de ferm, cu privire la toți cei care abordează practici comerciale în această manieră că reacția Directiei Generale Poliția Locală Constanța va fi una legală si extrem de riguroasă”, se arăta în comunicatul din 19 octombrie, care a strânit numeroase reacţii, scrie Stirile ProTv.