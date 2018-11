​Subiectele zilei: Bilanțul celor două săptămâni petrecute de premierul Dăncilă în Orientul Mijlociu: zero contracte, cinci acorduri minore, un parteneriat economic, plus vizite la atracții turistice; Daniel Funeriu: Cea mai mare sursă de infecţii nozocomiale (ale creierului) din România sunt universitățile; Școala din sat unde copiii învață pe tablete

remierul Viorica Dăncilă a petrecut aproape două săptămâni (16 – 22 octombrie și 3-8 noiembrie) în Orientul Mijlociu, unde a avut întâlniri cu diferiți oficiali din Emiratele Arabe Unite, Kuweit, Oman și Qatar. Vizitele, neobișnuit de lungi pentru un premier român, s-au soldat cu un parteneriat strategic economic cu Emiratele Arabe Unite, lipsit însă de substanță, cinci acorduri sectoriale, dar zero contracte comerciale între state sau companii private. Mai mult, Dăncilă a inaugurat în Oman noua ambasadă a României, în condițiile în care acest stat locuiesc circa 300 de români, potrivit G4media.



La aproximativ 50 de kilometri de București se află satul Radovanu. Drumurile neasfaltate și pline de gropi îți dau impresia că în comuna din județul Călărași nu s-a schimbat nimic de zeci de ani. Când treci, însă, pragul școlii te simți de parcă ai fi călătorit în viitor. Marian Cîrlig, învățător: Când am venit în școală erau 8-9 calculatoare Pentium primite printr-o dotare de la Banca Mondială, erau închise undeva unde e biroul directorului acum și se punea praful pe ele. Învățătorul Marian Cîrlig a absolvit Liceul Pedagogic din București, dar în anii '90 a decis să facă ceva pentru copiii din satul natal. Din 2000 este învățător la școala din Radovanu. Tot atunci a prins și „microbul tehnologiei", spune el potrivit Digi24. O comoară piere sub ochii noștri: pădurea. Aer curat, casă a nenumărate vietăți, locuri din care oamenii își iau energie, moștenirea pe care o lăsăm copiilor noștri. Ne doare să spunem că ne batem joc de pădurile noastre în continuare, cu o inconștiență criminală. Vinovați sunt, de cele mai multe ori, politicienii și funcționarii statului. Din păcate, hoţii s-au adaptat şi sunt încă multe locurile în care cu ajutorul funcţionarilor şi politicienilor îşi văd de treabă. Alex Dima s-a întors în pădure: “Valea Lotrioarei, Judeţul Sibiu. Pare incredibil, dar pe acest drum îngust care dă în Valea Oltului, în ultimii 3-4 ani, au coborât peste o mie de camioane încărcate cu lemn tăiat ilegal”, spune el potrivit Stirile ProTv.



Pe 11 noiembrie 1918, a încetat războiul între statele din vest, dar armistiţiul nu a însemnat şi sfârşitul violenţelor în numeroase alte locuri. Nu a pus capăt vărsărilor de sânge nici în Europa Centrală, de Est şi Sud-Est, nici în zona marilor imperii intrate în faza de dezmembrare, în speţă Imperiul Ţarist, Imperiul Austro-Ungar şi Imperiul Otoman. Acolo războiul iniţial între state a dus la dezmembrare statală iar războiul mondial a fost urmat de războaie civile şi conflicte interetnice, în care frontul a devenit un spaţiu al violenţei iar duşman putea fi oricine, fie el militar sau civil. Cine se concentrează în aceste zile pe ora 11 a zilei de 11 a lunii 11 a anului 1918, o dată cu putere de simbol, nu va da decât, în cel mai bun caz, peste o încetare a războiului între state în vestul Europei, chiar dacă, deja de pe atunci, actori importanţi ai verii anului 1914, cum ar fi Rusia Ţaristă sau Imperiul Habsburgic, încetaseră să existe, scrie Deutsche Welle.



Fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, scrie într-un text publicat pe Facebook despre faptul că “cea mai mare sursă de infecţii nozocomiale (ale creierului) din România sunt universitățile”. “Recunosc, am greşit. Şi am greşit foarte grav”, scrie Daniel Funeriu. “Când ai nişte cutume într-un sistem profund toxic pentru o țară, aşa cum e sistemul universitar românesc, ai două variante: 1) schimbi sistemul, sperând că se vor schimba cutumele şi comportamentele toxice sau 2) faci din cutumele toxice lege, consolându-te că “asta e tradiția noastră”. Reamintim că fostul ministru al Educaţiei, Daniel Funeriu, a criticat decizia Guvernului prin care a aprobat vineri în şedinţă, eliminarea criteriilor de etică şi integritate din concursurile şi evaluare în cercetare şi învăţământul universitar, fapt semnalat de Edupedu. Satul Codreni se află în comuna Mileanca. Este un adevărat capăt de lume, unde trăiesc în jur de 250 de persoane. Aici, la parohia Sfântul Dumitru din Codreni, slujeşte părintele Găină. A venit pe aceste meleaguri în urmă cu 15 ani şi s-a dedicat total carităţii. Preotul şi soţia lui au mobilizat sute de persoane de-a lungul anilor, pentru a uşura viaţa oamenilor din Codreni Parohia părintelui găină are 60 de familii, dintre care jumătate sunt văduve sau văduvi, iar cealaltă jumătate, oameni nevoiaşi. „În parohia asta pe care o păstoresc sunt multe familii greu încercate. Iar cea mai mare problem este sărăcia. Eu mă refer la sărăcia materială, nu la cea spirituală, pentru că dacă ar fi fost o sărăcie duhovnicească, n-aş fi putut face nimic cu o mână de oameni pe care-i am eu aici“, spune preotul Vasile Găină. El adaugă că oamenii, deşi sunt săraci material, sunt sufletişti şi încearcă să-i ajute cu ce au pe cei mai încercaţi. Şi de aici a plecat întreaga sa misiune caritabilă, adaugă parohul potrivit Adevarul.



Pe 11 noiembrie 2018 se împlinesc o sută de ani de la semnarea Armistițiului de Pace care avea să pună capăt Primului Război Mondial. Ultima țară a Puterilor Centrale se predă. La ora 11, armistițiul dintre Germania, Marea Britanie și Statele Unite ale Americii a fost semnat în gara Compiègne, într-un vagon pe care și naziștii îl vor folosi în 1940 pentru a-i obliga pe francezi, după ce Franța a fost ocupată, să semneze armistițiul de pace. Astăzi, liderii planetei sunt la Paris, unde participă la ceremonia dedicată centenarului Armistițiului de la 1918. Președintele Iohannis participă și el, alături de Emmanuel Macron, Angela Merkel și Donald Trump, la evenimentele ce se vor încheia cu un Forum internațional pentru Pace, potrivit G4media.