Subiectele zilei: Patronul clubului NUBA, fiul primarului din Cornu, este beneficiarul banilor pentru controversatul proiect de Centenar al Primăriei Sectorului 1; Acordul Brexit - cronica unei catastrofe anunţate; Bătaia pe spațiile comerciale de la metrou: Metrorex vs firma Sindicatului

Ceea ce s-a numit, înşelător, ”un deal”, în speţă un acord între Bruxelles şi Londra care să pună bazele unei retrageri organizate a britanicilor din Comunitate, de natură să nu facă rău prea mult nici unora nici altora, poate trece într-o lucrare de ficţiune drept orice doreşte romancierul. Dar cele aproape 600 de pagini ale documentului nu reprezintă, în realitate, un acord real. E, mai degrabă, un diktat mascat. Unul care, izvorând din ideologie şi angoase europene şi admis de premierul britanic din frică de divorţ, are menirea să usture şi să pedepsească ”perfidul Albion”, să-i destrame visul redobândirii suveranităţii şi să-i descurajeze definitiv pe potenţialii săi imitatori antiglobalişti de pe Bătrânul Continent, potrivit Deutsche Welle

Acordul dnei May e groaznic dar este singurul. În cele din urmă, Theresa May a ajuns la un acord cu Bruxelles-ul în privinţa retragerii Marii Britanii din Uniunea Europeană, iar asta ne readuce în minte ce spunea Winston Churchill despre democraţie - cea mai proastă formă de guvernământ, cu excepţia tuturor celorlalte. Dna May şi-a vândut planul în faţa recalcitrantului său cabinet în cursul unei şedinţe desfăşurate miercuri, care a durat cinci ore. Iar dacă planul ei supravieţuieşte veto-urilor din parlament, linia politică trasată va gestiona plecarea Marii Britanii din UE, cu o a doua rundă de tratative pe tema relaţiilor comerciale post-Brexit care ar urma să aibă loc ulterior, scrie Wall Street Journal, citat de Rador.