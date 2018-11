Procurorii cer anularea actelor școlare emise pentru 200 de persoane de o facultate fantomă din Alexandria. Printre cei vizați este și Dragnea

Liderul PSD, Liviu Dragnea, a început în 1999 cursurile unei facultăți de contabilitate din Alexandria care a fost înființată oficial, potrivit actelor de la Ministerul Educației Națională, trei ani mai târziu, în 2001, în baza unei Hotărâri de Guvern emise în anul 2000, scrie ziare.com.





Foaia matricolă emisă pe numele lui Liviu Dragnea a fost descoperită de anchetatori într-un dosar privind o facultate fantomă care emitea diplome universitare. Audiat la DNA, politicianul confirmă că a fost la facultatea de contabili, dar în perioada 2003-2004 și nu-și mai aduce aminte mare lucru.





De ce nu a dat examenul de licență? "Scopul meu fusese atins, respectiv acumularea de cunoștințe, și personal nu aveam nevoie de nicio diplomă în domeniul de specializare", a declarat Dragnea.





Procurorii de la Parchetul Judecătoriei Sectorului 4 cer magistraților să anuleze zeci de acte școlare, foi matricole, adeverințe, atestate sau diplome, emise de două universități din Alexandria (Teleorman) . Printre aceste documente se află și situația școlară emisă pe numele liderului PSD, Liviu Dragnea.

Este vorba de acte scolare care privesc aproximativ 200 de persoane, scrie sursa citată.

Acestea au fost descoperite in timpul perchezitiilor facute intr-un dosar care-l viza pe fostul rector al universitatilor "Alexandru Ghica" si Europa Ecor, Mina-Silviu Dobronauteanu. Profesorul a fost condamnat intr-un caz care a zguduit puternic lumea universitara in 2011.





La finalul investigatiei, procurorii aratau ca Dobronauteanu "in mod direct, sau alte persoane din dispozitia acestuia, au falsificat mii de inscrisuri in vederea sustinerii de catre un numar de aproximativ 2.039 de studenti a examenelor de licenta in cadrul a 14 universitati".