​​Subiectele zilei: Adevărata miză a remanierii: Adoptarea OUG-ului pe amnistie și grațiere. Un plan în doi pași; Guvernul împrumută milioane ca să construiască puşcării noi, cu baie în celulă; Fact-checking cu Olguța Vasilescu: cum au ajuns țăranii din Buzău să aibă canalizare doar pe Facebook

Fact-checking cu Olguța Vasilescu: cum au ajuns țăranii din Buzău să aibă canalizare doar pe Facebook. Pe 8 noiembrie, Olguța Vasilescu publică o postare prin care vrea să le dea peste nas „mincinoșilor care spun că Guvernarea PSD nu a construit nimic". Ea face publică o listă cu zeci de localități din diverse județe ale țării unde, în ultimii doi ani, s-ar fi construit rețele de apă și canalizare date deja în folosință. „Și asta doar pe fonduri de la Ministerul Agriculturii!". Ne-am încăpățânat să verificăm și am ales, din lista publicată pe Facebook, două localități din județul Buzău unde, conform, Olguței Vasilescu, ar fi trebuit să existe canalizare. La Smeeni și la Vadu Pașii oamenii au fost, însă, șocați să audă o asemenea veste. Canalizare?! La ei?! S-a promis demult, dar nu s-a făcut nimic, scrie Recorder.





Adevărata miză a remanierii: Adoptarea OUG-ului pe amnistie și grațiere. Un plan în doi pași. Liviu Dragnea dorește îndepărtarea lui Paul Stănescu din Guvern pentru a elimina ultimii opozanți ai OUG-ului privind amnistia și grațierea, pentru a simplifica modul de adoptare a actelor normative, astfel încât să fie eliminate avizele ministerelor și pentru a promova cât mai repede amnistia și grațierea prin ordonanță de urgență, au declarat pentru G4Media.ro mai multe surse din partid. Stănescu nu se afla luni pe lista remanierii a premierului Dăncilă, aceasta exprimându-și inițial intenția de a-l păstra pe ministrul dezvoltării în Guvern, potrivit Guvernul împrumută milioane ca să construiască puşcării noi, cu baie în celulă. Guvernul împrumută o sumă colosală pentru a construi noi penitenciare. Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei ne dă în avans 177 de milioane de euro ca să facem 2 închisori la standarde europene și 2 școli de pregătire pentru personal. Acestea sunt încercările autorităților de a îmbunătăți condițiile pentru cei din spatele gratiilor. România a acceptat să construiască două închisori care să respecte Regulile Europene de Deţinere. Acestea spun că fiecare deţinut trebuie să fie încarcerat singur într-o celulă de cel puţin 4 metri pătraţi, potrivit Stirile ProTv.



V-aţi întrebat când va încerca discreditatul tiran pesedist să se salveze de oprobriu printr-o nouă diversiune? Când va escalada, prin urmare, culmile muntelui de obscenitate publică în care a prefăcut România oficială, scoţând din noroiul în care se tăvălesc de ani de zile nişte ciraci zeloşi, în stare să-i impună agenda prin demagogia unor acuze inventate? Ei bine, iată că, între marionetele şi impostorii din dotarea liderului PSD, s-a găsit româno-israelianul Ilan Laufer să reacţioneze la nevalidarea sa în cabinet prin vindicta unei învinuiri fantasmagorice de antisemitism la adresa preşedintelui ţării, potrivit Deutsche Welle. n articol publicat de tabloidul The Sun, în care este prezentat cazul a doi copii romi, fata de opt ani, iar băiatul de zece, puşi de părinţi să se căsătorească, stârneşte revolta opiniei publice. Jurnaliştii au publicat şi un filmuleţ, în care se pot vedea pregătirile pentru marele eveniment. Fetiţa este îmbrăcată de către rude, care dansează şi se bucură de unirea destinelor celor doi copii, în timp ce în fundal un cântăreţ de manele face dedicaţii pentru tinerii căsătoriţi. Articolul este intitulat „Uită de jucării! Căsătoria unei fetiţe de 8 ani cu un băiat de 10 ani, în România, stârneşte furie”, şi a fost publicat a fost publicat marţi, 20 noiembrie, citeaza Adevarul.



Noi documente și mărturii aflate în posesia ziarului Libertatea arată cum din primele avioane care au transportat răniții de la Colectiv, în Belgia și Olanda, trei răniți au fost eliminați în ultimul moment, deși fuseseră selectați pentru tratament de către medicii din străinătate! Doi dintre acești tineri care primiseră formularul E112, de transfer în spitalele de afară, au ratat transporturile din prima zi și au murit mai apoi. Medicii i-au regăsit în saloane, în loc să fie în avioane. S-a întâmplat asta cu Mariana Oprea, Alexandru Hogea și Mădălina Strugaru. Ultimii doi au decedat.Tăiere drastică a numărului de ore de școală a fost votată ieri de Comisia pentru Învățământ din Senat, după ce un proiect de modificare a legii educației în acest sens a fost inițiat de Liviu Pop. Întrebat de Edupedu.ro dacă s-a consultat cu un expert în curriculum, înainte să scrie proiectul, Liviu Pop a răspuns: “Da, cu toți. E irelevant cine. Nu vi-i pot spune, pentru că nu am acordul lor”. Fără ca și conținuturile pe care copiii le învață să fie modificate, Pop propune tăierea a 2 ore pe săptămână în clasele pregătitoare-clasa a IV-a și eliminarea a până la 9 ore pe săptămână în gimnaziu. Printre semnatarii proiectului se numără și Ecaterina Andronescu, astăzi ministru al Educației pentru a patra oară, scrie Edupedu. Potrivit datelor Ministerului Educaţiei Naţionale (MEN), în anul şcolar 2017–2018 (10 septembrie 2017 – 31 august 2018) au părăsit sistemul de învăţământ preuniversitar, prin demisie, 424 de cadre didactice cu statut de titular. în acelaşi an şcolar erau înregistrate peste 209.000 cadre didactice titulare, conform romanialibera.ro. Capitală ocupă poziţia de lider în clasamentul demisiilor din învăţământ, cu 39 de dascăli care au renunţat la carieră didactică. Pe locul al doilea se clasează, potrivit datelor transmise de inspectoratele şcolare către MEN, judeţul Cluj, cu 35 de profesori titulari care şi-au dat demisia, scrie Adevarul.

Două avioane, două feriboturi și încă o sută de kilometri cu mașina. Așa a fost drumul pe care l-am străbătut până la Skjervøy, în nordul extrem al Norvegiei. O localitate izolată, la capătul lumii, unde e casa a 400 sunt români! 400 de români dincolo de Cercul Polar, 400 de olteni, moldoveni și ardeleni din 2.900 de oameni câți are comuna scandinavă.Români pe care i-am vizitat în prag de 1 Decembrie și care mi-au oferit, pe lângă casă și masă, povești de viață. Extraordinare în simplitatea lor. Sunt istoriile unor oameni din toate colțurile țării, care au lăsat în urmă părinți, frați, case gospodării, vieți. Și-au luat cu ei tradițiile și obiceiurile. Dar inimile le-au rămas acasă, scrie Libertatea.