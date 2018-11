​Subiectele zilei: Ce scrie presa internaţională despre Catedrala Mântuirii Neamului; Monumentele, o afacere profitabilă în an centenar; Colectiv: Minciunile care au dus la viermi pe rănile pacienților din România

Data de 25 noiembrie este declarată Ziua internațională împotriva violenței asupra femeilor. Mulți germani sunt îngrijorați de asuprirea din alte state. Beate Hinrichs le recomandă acestora să privească în propria curte.Poliția a înregistrat, numai anul trecut, 140.0000 de victime, 82 a sută dintre acestea fiind femei. 147 dintre ele nu au supraviețuit; în medie, la fiecare două zile și jumătate, o femeie este ucisă - în Germania - de soțul violent sau de fostul partener. Cifrele reale sunt mult mai mari. Fiecare a patra femeie este supusă cel puțin o dată în viață violențelor sexuale sau corporale exercitate de partener, se arăta deja într-un studiu comandat de ministerul federal al Familiei încă din 2004. În plus, studiul atestă că violențele domestice au loc în toate straturile sociale, fiind întâlnite la toate grupele de vârstă, indiferent de origine, scrie Deutsche Welle. Zeci de mii de credincioşi au participat duminică la sfinţirea noii Catedrale ortodoxe colosale din Bucureşti, pe fondul criticilor că banii investiţi în construirea lăcaşului de cult puteau fi folosiţi pentru şcoli şi spitale în una dintre cele mai sărace ţări din Uniunea Europeană, scrie AFP. În ciuda criticilor legate de cheltuielile exorbitante, Guvernele care s-au succedat la putere de-a lungul ultimilor 10 ani au alocat bani pentru construirea Catedralei, în speranţa că vor obţine susţinerea puternicei biserici ortodoxe, mai scriu agenţiile străine de presă citate de The Guardian, potrivit Adevarul. Mai sunt câteva zile până la 1 Decembrie, data la care România împlineşte 100 de ani. Statul român, prin Ministerul Culturii, dă peste 150 de milioane de lei pentru proiectele dedicate Centenarului, din care câteva zeci bune merg la statui, pe proiecte vechi de 25 de ani, cum se întâmplă la Alba-Iulia ori pe monumente plătite, care nu au mai fost terminate şi montate la timp. Alţii au descoperit că, în an centenar, construirea statuilor poate însemna o afacere profitabilă. Şi fac sute, împrăştiate prin toată ţara, tot pe bani publici. Cât mai costă statuile României şi cine le face, aflaţi într-un material „România furată", potrivit Adevarul. Este 30 octombrie 2015, noaptea incendiului de la „Colectiv”. Medicii de la Spitalul Universitar alcătuiesc un cerc glacial în jurul celor trei șefi. ”Și ceilalți doi cum erau?”. ”Ministrul Bănicioiu arăta ca un mielușel pe lângă Arafat. Iar managerul Cîrstoiu raporta că totul era bine, așa cum făcea mereu”. Ce descriu medicii e un triptic simbolic, care călătorește în Noaptea Deschisă a Spitalelor.”Au intrat toți trei deodată. Arafat a apărut drept, milităros și categoric, așa cum e el. ”Avem de toate?”, ne-a întrebat și s-a uitat rapid în jur. Ne aduseseră materiale, medicamente, toți ne mobilizaserăm”, povestește medicul, scrie Tolo. În an centenar România are cele mai proaste drumuri şi căi ferate din Uniunea Europeană. O spun statisticile forumului economic mondial. N-am reuşit să ducem până la capăt niciunul dintre coridoarele europene care ne străbat tara, deşi Bruxelles-ul ne-a pus la dispoziţie zeci de miliarde de euro. Călătoriile cu trenul durează mai mult decât în timpul celui de- Al Doilea Război Mondial. Iar multe dintre podurile peste care trecem cu trenul sAu cu maşină sunt în stare critică şi sunt un pericol nevăzut pentru călători. Aceasta este radiografia infrastructurii la 100 ani de la Marea Unire, potrivit Stirile ProTv.



”Suntem profund preocupați de evenimentele din Marea Azov. Agresiunea și violarea dreptului internațional subminează securitatea în întreaga regiune. România susține pe deplin integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei și dreptul de a-și utiliza apele teritoriale”, arată Ministerul de Externe al României într-un comunicat postat pe contul oficial de Twitter. Reacția MAE a venit la puțin timp după ce serviciul secret rus, FSB, a recunoscut că a capturat și atacat trei nave ucrainene în Strâmtoarea Kerci, care face legătura între Marea Azov și Marea Neagră, potrivit G4media.



Decoraţiunile stradale pentru Crăciun din municipiul Fălticeni al judeţului Suceava arată ca nişte chiloţi imprimaţi cu brăduţi şi steluţe. Ciudatele ornamente au fost expuse şi anul trecut pe stâlpii de iluminat de pe bulevardul principal. Am încercat să obţinem un punct de vedere şi de la Primarul municipiului Fălticeni, Cătălin Coman, însă aceasta avea telefonul închis. Fălticeniul nu este primul oraş din România decorat cu ornamente sub formă de lenjerie intimă. Decoraţiuni cu forme asemănătoare au apărut, anul trecut, şi în Gorj, şi în Dolj, scrie Adevarul A fost un moment important pentru mulţi creştini care au asistat la slujba de sfinţire a Catedralei Mânturii Neamului. Asta deși construcția a rămas undeva, ascunsă în ceața densă de final de noiembrie. Aproape, dar de nevăzut. Ca o ilustrare a controversatei expresii "crede și nu cerceta". Dar, după slujbă, credincioșii au putut s-o cerceteze. Obosiți și înfrigurați, unii au ajuns să se lupte cu jandarmii pentru acces. Alții au renunțat. Iar alții nici n-au încercat, le-a fost de ajuns că s-au aflat acolo, la sfințire, că au participat la un moment istoric. Mulţi credincioşi au venit de la zeci sau sute de kilometri departare. S-au trezit cu noaptea în cap, deşi nu s-au aflat pe listele de invitaţi ale Patriarhiei Române, scrie Libertatea