​Subiectele zilei: #Rezist Dublin i-a transmis o scrisoare de protest primarului capitalei Irlandei față de vizita Gabrielei Firea în oraș: Vă întâlniți cu o prefăcută. Este o rușine pentru români; GameLand în Parlament! Şedinţa solemnă de Centenar, marcată de aleși cu jocuri pe telefon, poze şi muzică în căşti; Reacția tinerilor medici după ce autoritățile vor să îi oblige să lucreze în țară

Ministrul minte dacă afirmă că n-a propus limitarea libertăţilor europene. În fapt, a cerut îngrădirea celei de mişcare a românilor. Asaltul lui nu e doar expresia ADN-ului comunist al PSD. Ci şi a unei ţări în criză. Ofensiva împotriva libertăţii românilor, lansată în UE de Eugen Teodorovici, trimite la esenţa crizei care zguduie ţara şi care, aflată într-un teribil cerc vicios, pare să reclame soluţii cu totul insolite. Că regimul Dragnea nu le găseşte decât pe cele mai contraproductive ţine de însăşi natura lui. Ţara se tot micşorează, divizându-se între una care, sastisită de nelibertate şi nedreptatea refeudalizării emigrează şi dispare, pierzându-se treptat în vest. O altă Românie, angrenată într-o revoluţie antimeritocratică, devine astfel, demografic, un ciot tot mai mic, scrie Deutsche Welle.



Grupul civic #Rezist Dublin i-a trimis marți o scrisoare deschisă primarului capitalei Irlandei, Nial Ring, în contextul vizitei în oraș a Gabrielei Firea. "...vă rugăm să luați act de refuzul și obiecția noastră față de vizita Gabrielei Firea, care este o rușine pentru români în general, dar mai ales pentru cei care trăiesc în capitala României, București. #Rezist Dublin va protesta față de vizita Gabrielei Firea și am vrea să vă aducem la cunoștință faptul că ea l-a sprijinit pe Liviu Dragnea, președintele Camerei Deputaților, în ofensiva sa împotriva justiției, reușind să anuleze progresele făcute de România în ultimii 15 ani", au transmis ei, potrivit G4media.



Politicienii nu au putut trece peste micile lor războaie nici în ziua în care s-au adunat pentru a marca 100 de ani de la naşterea României moderne. Marea Unire nu i-a inspirat şi nici de solemnitatea şedinţei nu au ţinut prea mult cont. Dovadă stau imaginile filmate de Libertatea în timpul şedinţei. Aleşii au stat pe telefoane, pe tablete şi pe laptopuri, au vorbit între ei, şi-au făcut poze, au jucat jocuri şi au ascultat muzică. În timp ce reprezentanţii statului vorbeau, unii miniştri au intrat pe internet. Printre ei, Tudorel Toader, Petre Daea şi noul ministru al Muncii, Marius Budăi.Tinerii medici ar putea fi obligaţi să rămână în ţara până la 5 ani şi să lucreze chiar şi în spitalele mici din provincie. Aşa s-ar rezolva lipsă acută de specialişti, cred autorităţile, care spun că statul investeşte o mulţime de bani în pregătirea lor. În acelaşi timp tinerii medici spun că muncesc pentru aceşti bani, iar statul nu le dă bani pentru perfecţionarea continua. Ştefan Decebăluță: ″Nu se investeşte cum se spune că se investeşte în pregătirea noastră. noi mergem al congrese pe banii noştri.″⁣ Cei mai mulţi medici spun că pleacă în alte ţări din cauza faptului că nu sunt locuri libere în spitalele mari, care au dotări, scrie Stirile ProTv. Brexit înseamnă o economie mai slabă cu 10 la sută şi asta va aduce scumpiri, inclusiv ale produselor alimentare, a anunţat ministrul de Finanţe britanic. Şi Guvernul de la Londra ia măsuri: a decis, încă din vară, să facă stocuri de medicamente şi alimente esenţiale. „Mi-e teamă că preţurile vor creşte pe măsură ce ne apropiem de luna martie şi s-ar putea chiar crea panică. Parcă m-aş pregăti deja de sfârşitul lumii, eu sper să mă înşel şi totul să meargă uşor. Sper că o să fie bine, dar mă pregătesc de ce e mai rău.”, spune o persoană potrivit Digi24. Degeaba a făcut Eugen Teodorovici turul televiziunilor marți seară pentru a-și nuanța pozițiile. Declarația sa inițială nu a fost o scăpare, dimpotrivă, el însuși a spus la RTV că și-a dat seama că va produce controverse. Propunerea limitării la cinci ani a dreptului de a munci într-o țară din UE a stârnit furia a milioane de români plecați afară, mulți dintre ei fugiți tocmai pentru a scăpa de Teodrovici și colegii de partid. Sigur că România are o problemă acută cu forța de muncă, după ce patru milioane de cetățeni au ales să plece, într-un ritm depășit doar de migrația din Siria, potrivit G4media. Forul care verifică acuzațiile de plagiat în tezele de doctorat vrea să amnistieze plagiatorii “vechi”. “Propunerea a pornit de la cineva din comisia de drept de la CNATDCU, dar nu știu exact să vă spun cine, care într-o ședință ne-a spus că ar trebui să nu mai cercetăm de acum 50 de ani, că nu avem bază legală”, a declarat pentru Edupedu.ro președintele interimar al CNATDCU, Horia Iovu. Acesta a adăugat că așteaptă un răspuns de la Ministerul Educației, dacă juridic pot impune un termen de la care să nu mai analizeze plagiatele. Contactată de Edupedu , Ecaterina Andronescu, ministru al Educației pentru a patra oară, a declarat: “Aș vrea să am o discuție cu reprezentanții CNATDCU și după aceea formulez un răspuns. Am primit solicitarea CNATDCU, dar oricum o să avem această discuție“.O zi de concediu medical poate fi plătită cu 22% până la 36% mai mult decât o zi de muncă, în funcţie de nivelul salariului brut al persoanei care are nevoie de îngrijiri medicale sau, pur şi simplu, de o perioadă de odihnă ulterioară unei probleme medicale. Diferenţele dintre veniturile unui angajat aflat în concediu medical şi ale unuia care se duce la serviciu sunt generate de transferul contribuţiilor de la angajator la angajat care au creat o puternică discriminare între veniturile celor care muncesc şi ale celor care beneficiază de drepturile ce li se cuvin în baza contractului de muncă. Şi asta pentru că, până la 1 ianuarie 2018, când au intrat în vigoare noile prevederi, angajatul trebuia să plătească 32,5% contribuţii sociale şi impozit pe venit, în timp ce acum trebuie să achite 45% din venituri, potrivit Adevarul.