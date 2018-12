Subiectele zilei: Centenarul decadenţei - De la Ion I.C. Brătianu la V.V. Dăncilă; C.T. Popescu demontează miturile și minciunile din filmulețul de promovare a României; Trei legi ale educației adoptate până în iunie 2019 – promisiuni pe bandă făcute de Guvernul Dăncilă în fața Sindicatelor

"Mulți dintre noi se tem de această întrebare la petreceri. De obicei, ne batem capul cum am putea răspunde în așa fel încât meseria noastra să pară mai interesantă decât este în realitate. E și prima întrebare pe care i-o adresez lui Steffen Lange, managerul unei companii cu numele "Berliner Schrauben" (Șuruburi berlineze), când ne întâlnim la locul său de muncă într-o dimineață geroasă. Dar acest nume simplu nu reflectă întreaga poveste. 60 la sută din cifra de afaceri a companiei se datorează șuruburilor, potrivit Deutsche Welle.



Din start asocierea celor două nume naşte o mare dezamăgire şi ne pune într-o lumină proastă faţă de românii anului 1918. Întrebarea la care ar trebui să răspundem este „Cum s-a ajuns aici?“.Chiar dacă putem spune multe despre calitatea lor morală şi despre performanţa lor politică, Ion Iliescu, Petre Roman, Emil Constantinescu, Adrian Năstase, Emil Boc, Mugur Isărescu, Traian Băsescu, Valeriu Stoica, Theodor Stolojan şi Mircea Geoană, personaje care au influenţat decisiv destinele ţării până în 2012-2014, aveau un grad ridicat de educaţie. Din nefericire, după acest prim val de politicieni au urmat personaje de-a dreptul caragialeşti: analfabeţi cu diplome, incompetenţi, repetenţi ai unor generaţii şcolite pe la tot felul de instituţii private apărute ca ciupercile după Revoluţie, care au parazitat partidele, potrivit Adevarul. Mulți dintre românii celebri despre care se vorbește în filmulețul de promovare a României, lansat astăzi de Guvern, au părăsit țara și nu au dorit să se întoarcă, atrage atenția jurnalistul Cristian Tudor Popescu. „Filmul acesta ar fi putut fi făcut atunci fără probleme, în 1987, 1988. Ceausescu ar fi fost foarte încântat. Dacă luăm în considerare coeficientul de inteligență al receptorului, acest film e adresat oligofrenilor. De ce? Vedem pe ecran pădure şi voce-bogată ăsta spune: padure. Vedem pe ecran lup, spune lup, vedem apă, spune apă. Asta e pentru persoanele care au mari dificultăți în a se conecta la realitatea înconjurătoare. Trebuie să-i iei de la zero, să le explici”, a spus Cristian Tudor Popescu, potrivit Digi24. Trei legi ale educației promite Guvernul Dăncilă să finalizeze până pe 31 martie 2019. PSD s-a angajat în fața Sindicatelor să le aprobe în Parlament până în iunie 2019. “Există o condiție foarte clară de realizare a unui pachet legislativ, respectiv o lege a învățământului preuniversitar, o lege a învățământului superior și statutul personalului didactic”, a declarat liderul Federației Sindicale ”Spiru Haret”, Marius Nistor. “Aceste legi au ca termen de adoptare de către Guvern data de 31 martie, dacă nu mă înșel, iar până la sfârșitul lunii iunie ele vor trebui adoptate de Parlamentul României”, a precizat liderul sindical, pentru Edupedu.

Alba Iulia este, în aceste zile, capitala tuturor românilor. Marea Unire, înfăptuită acum 100 de ani, aduce inimă lângă inimă aproape 200 de mii de oameni, turişti şi localnici. Toate locurile de cazare sunt ocupate, iar unele rezervări au fost făcute anul trecut. Catedrala naţională a fost plină de oameni veniţi cu bucurie din toată ţara la praznicul Sfântului Apostol Andrei, primul hram al Catedralei. Slujba a fost ţinută de patriarhul Daniel şi de patriarhul Teofil al III-lea al Ierusalimului, venit special în ţara noastră pentru această sărbătoare, scrie Stirile ProTv. Marea Unire e sărbătorită şi de cei mici. În mai multe şcoli din ţară, elevii au intonat imnul naţional, au îmbrăcat costume populare şi s-au prins în hore. Toate acestea, în semn de omagiu pentru Centenarul Marii Uniri. Sute de elevi de la o şcoală din Capitală au făcut propria paradă. Una a costumelor populare. Deşi nu ştiu foarte multe despre ce s-a întâmplat acum 100 de ani, sunt încântaţi că au avut ocazia să cânte şi să recite poezii, în semn de omagiu pentru România Mare. „Eu iubesc România şi cel mai mult îmi place că aici am crescut şi aici am trăit”, spune o elevă potrivit Digi24. Sub titlu „Dreptul la sănătate – Alina salvează vieți în România”, Arte a publicat un reportaj despre asistenta medicală din țara noastră care străbate zeci de kilometri pe jos pentru a oferi oamenilor bolnavi îngrijirea medicală de care au nevoie, potrivit arte.tv. „Asistenta Alina Axinia este singurul profesionist din domeniul sănătății din regiunea îndepărtată din nord-estul României – ultima speranță care poate garanta dreptul la sănătate”, spun cei de la Arte potrivit Libertatea. . Românii sunt mândri de naţionalitatea lor, iar mare parte din ei sunt de acord cu unirea România cu Republica Moldova, arată un sondaj Avangarde realizat pe circa 800 de respondenţi, în perioada 15 – 17 noiembrie. Potrivit acestuia, 85% din români sunt personal mândri că sunt români, în timp ce doar 8% nu sunt mândri, iar 7% nu au răspuns sau au răspuns „nu ştiu”. Întrebaţi dacă, personal, ar fi mai degrabă de acord sau mai degrabă împotriva unirii României cu Republica Moldova, 59% au răspuns că sunt de acord, potrivit Adevarul.