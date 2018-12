Subiectele zilei: Motivul misterios care a blocat avioanele F-16 la sol de 1 Decembrie: Doreii de la tehnic; Germania şi europenii în cădere liberă; Reacție incredibilă în cazul copiilor „cazați” la catedrală. „Mama mi-a zis: Nu trebuia să sunați la 112”

„Nu trebuie să acceptăm să fim dominați de valorile liberale ale Vestului”, scrie ideologul rus Aleksandr Dughin.Voci ale celor mai virulente mesaje anti-occidentale și anti-americane sunt, uneori, promovate în România pe internet, pe canale religioase. Poate te-ai întâlnit cu ele în perioada referendumului ratat despre gay sau în contexte mai benigne și nu ai înțeles ce este cu ele, pentru că, hei!, am fost și eu în Vest și nu e așa rău cum vor unii să mă convingă. Ca să înțeleg de unde vin aceste mesaje ortodoxist-estice și de ce, am citit lucrarea jurnalistul britanic, Charles Clover, „Black wind, white snow. The rise of Russia’s new nationalism”, care reușește să explice ideologia din care s-a inspirat Vladimir Putin pentru a crește naționalismul în Rusia, scrie Vice