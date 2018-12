Subiectele zilei: Imagini din satelit arată sute de tancuri ruseşti la frontiera cu Ucraina; Sorina Pintea afirmă că sunt spitale în România care nu ar fi trebuit acreditate; Ardealul ia distanţă de guvernarea de la Bucureşti

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, susţine că în România există spitale care nu ar fi trebuit acreditate de către Autoritatea Naţională de Management al Calităţii în Sănătate, ceea ce înseamnă că cineva ori nu a fost profesionist ori nu a fost de bună-credinţă, transmite Agerpres. „Conform Agenţiei Naţionale de Management al Calităţii în Sănătate, sunt foarte multe spitale la standarde. Dar îmi pun şi eu o întrebare: cum au putut fi acreditate anumite spitale? Pentru că în această perioadă, de la învestirea în funcţia de ministru şi până acum, am fost în foarte multe spitale din România. Uneori, din politeţe, m-am abţinut să fac anumite comentarii, am preferat să tac. Şi am spus că trebuie luate anumite măsuri în anumite zone“, a declarat Pintea duminică seara, la B1 TV, unde a fost întrebată câte spitale din România sunt la standarde acceptate în UE, scrie G4Media