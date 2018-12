Subiectele zilei: Chinezul Wang din dosarul de trafic de minore „Shanghai” ne-a dat în judecată, cerând 5 milioane de euro și invocând Legea Presei din Republica Socialistă România; Încă 14 kilometri de autostradă ar putea fi deschişi mâine; Cum s-a modificat actualul teritoriu al României din 1480 până în prezent

Salarii mici, ore de muncă inacceptabile: șoferii de camioane nu o duc prea bine, nicăieri în UE. Miniștrii europeni ai Transporturilor vor să-i ajute cu legi noi, dar acestea sunt paralele cu realitatea. "Înainte era altfel, dar azi mai conduc camionul doar pentru că nu-mi rămâne altceva de făcut. Granițele deschise au distrus totul", spune André Bergner supărat, în timp ce se sprijină pe TIR-ul său verde de 40 de tone. El se referă la concurența șoferilor din estul Europei, care circulă pe bani mult mai puțini decât el. De 24 de ani, Bergner străbate străzile Europei, scrie Deutsche Welle. Dosarul Shanghai este o afacere de trafic de minore, trafic transfrontalier și spionaj descoperită de SRI, MAI și DIICOT în 2005. Mai mulți chinezi exploatează sexual fete sub paravanul unui salon de masaj și al restaurantului Shanghai, de pe strada Ion Minulescu 38 din Sectorul 3, București. Afacerea duduie, producând suferință, plăcere și bani.Sumele adevărate sunt obținute de banda de mafioți nu din prostituție, ci din traficul transfrontalier de chinezi care sunt transportați cu sutele în Europa Occidentală! Fetele sunt doar momeala și recompensa. Zeci de ofițeri de poliție, comisari de gardă financiară, magistrați și ofițeri SRI protejează rețeaua și primesc bani și favoruri sexuale de la fete sechestrate de chinezi, unele minore, scrie Libertatea. Un utilizator din Cluj-Napoca cere 450 de lei (97 de euro, la cursul BNR de luni) pentru bancnota Centenarului, preţ negociabil, iar unul din Bucureşti 380 de lei (82 de euro). Începând cu data de 1 decembrie 2018, BNR a lansat în circuitul numismatic o bancnotă aniversară pentru colecţionare, cu valoarea nominală de 100 de lei, dedicată împlinirii a 100 de ani de la Marea Unire. BNR a anunţat, la finalul lunii noiembrie, că tirajul pentru această emisiune numismatică este de 10.000 bancnote. Preţul de vânzare este de 150 lei, fără TVA, inclusiv pliantul de prezentare, scrie Gandul. 120 de hărţi rare au fost expuse public în premieră la Timişoara şi prezintă o imagine de ansamblu a modificării structurii teritoriului pe care se află România în prezent. Doi pasionaţi de cartografie şi-au donat temporar colecţiile, pe care le-au prezentat public într-o expoziţie temporară deschisă în Timişoara, la mansarda Bastionului Theresia. Cele 120 de hărţi rare prezintă evoluţia actualului teritoriu al României între secolele XV-XIX. Cea mai veche hartă expusă este tipărită în 1478, iar cea mai recentă datează din 1879, când unirea între Ţara Românească şi Moldova era deja făcută, potrivit Adevarul.

“Elevii au nevoie de educație pentru sănătate care să promoveze, integrat, educația contraceptivă”, spune Consiliului Județean al Elevilor Timiș. Tinerii cer implementarea în toate școlile a unui program de “educație pentru sănătate” sau “educație sexuală”. Precizăm că și în prezent elevii au posibilitatea să facă educație sexuală, dar printr-un opțional. Într-un comunicat, Consiliul Județean al Elevilor Timiș vorbește despre inițiativa parlamentară privind educația sexuală în toate școlile. “Considerăm că existența unui cadru legislativ care să reglementeze existența acestor programe care pot contribui la dezvoltarea personală a elevilor, dar și la scăderea procentului de sarcini nedorite în rândul mamelor adolescente este imperioasă”, spun tinerii potrivit Edupedu.



Şoferi ar putea circula de mâine pe aproape 14 kilometri noi de autostradă. Şefii CNAIR au recepţionat marţi cei 10,1 kilometri din lotul Ungheni – Ogra al Autostrăzii Transilvania, iar miercuri ar putea recepţiona cei 3,6 kilometri din lotul Ogra – Iernut. Reprezentanţii CNAIR au făcut, marţi, în vederea recepţiei, o inspecţie a lucrărilor sectorului de autostradă Ungheni – Ogra. „Având în vedere faptul că lucrările efectuate corespund din punct de vedere tehnic şi calitativ, reprezentanţi CNAIR au făcut recepţia acestui sector”, au anunţat oficialii CNAIR. Lotul de autostradă Ungheni – Ogra are o lungime de 10,105 km şi o valoare a contractului de 251,349,460.28 lei, scrie Adevarul. Firma BRAI-CATA, care a câștigat contractul de 29 milioane de euro pentru serviciul de salubritate în județul Hunedoara, a avut în anii 2000 ca acționari cetățeni italieni suspectați de legături cu Mafia siciliană, potrivit presei vremii. După 2008, când italienii au ieșit din firmă, societatea a fost controlată timp de zece ani de un controversat afacerist român, Doru Florescu, acuzat de evaziune fiscală în două dosare. De un an, BRAI-CATA e deținută de un partener de afaceri al lui Florescu, scrie G4media.



Jumătate dintre cei care urmează cariere de savanţi la instituţiile de educaţie vor renunţa la domeniu după 5 ani, conform unei noi analize a cercetătorilor de la Indiana University Bloomington. Acest număr contrastează semnificativ cu rata renunţării din anii '60, atunci când o parte mai mare îşi petreceau întreaga carieră în mediul academic. Atunci, dura 35 de ani pentru ca jumătate din oamenii care intră în domeniu în acelaşi timp să renunţe, scrie Phys citat de Descopera.