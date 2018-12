Subiectele zilei: Cine sunt judecătorii care i-au picat lui Dragnea; Europa şi riscul dezintegrării; Propunerile UDMR pentru o nouă lege a Educației

Decapitarea guvernului britanic nu mai e decât o chestiune de timp. Franţa riscă să nu-şi revină. Majoritatea guvernamentală belgiană s-a destrămat. Se pregăteşte cea germană. Arde şi la graniţele UE. Ce cauze are criza? Preşedintele Franţei, Macron, a cedat în faţa revoluţiei vestelor galbene, dând câştig de cauză unor proteste violente. Astfel slăbit şi discreditat, îi va fi de aici încolo foarte greu. La fel, Marii Britanii. Urmează nemţii şi belgienii. Şi o Europă condusă, parcă, mai rău decât oricând, scrie Deutsche Welle

UDMR vine cu propriile propuneri pentru o nouă lege a educației și se declară deschisă negocierilor cu Guvernul PSD pentru introducerea acestora, de către Ecaterina Andronescu, în una din cele 3 legi ale învățământului promise în fața sindicatelor. Președintele UDMR Kelemen Hunor împreună cu alți doi parlamentari ai Uniunii au inițiat în urmă cu 3 săptămâni un proiect de lege care modifică actuala lege a educației și care propune extinderea școlilor cu predare în limbile minorităților, transport decontat integral pentru elevii minorității, dublarea costului standard per elev și dublarea finanțării de bază per student în cazul minorităților, examene în limbile minorităților, scrie Edupedu

Theresa May a supravieţuit votului de încredere conservator, câştigându-l cu 200 la 117. Ceea ce pentru ea e o victorie a la Pirus, iar pentru alţii, ca Merkel, un succes amar, care complică tot, fără să rezolve nimic. Theresa May se va întâlni cu Angela Merkel la Consiliul European de joi şi de vineri. Amândouă şi-au depăşit de mult zenitul puterii. Ceea ce nu înseamnă că rezultatul ciocnirii lor inevitabile nu va produce scântei cu impact istoric. Fapt e, că May nu va apărea în faţa cancelarei fortificată, cum au afirmat unii formatori de opinie mincinoşi ori inepţi, ci serios slăbită de o usturătoare înfrângere, scrie Deutsche Welle