Subiectele zilei: DW: Va protesta în curând jumătate din Europa?; Liviu Dragnea a primit azi o lovitură din partea instanței. Ce spusese liderul PSD despre această situație; Dancă: Foamea de bani și lăcomia Guvernului Dragnea - Dăncilă aruncă economia în aer

Dacă vezi numai fotografiile, ai putea crede că marea de lumini de la Budapesta este un spectacol de Advent. Dar oamenii, care s-au adunat sâmbătă seara în capitala Ungariei, nu țin în mâini lumânări, ci telefoane mobile, iar mesajul lor nu este unul religios, ci politic. Ei cer premierului Viktor Orban să retragă o lege, prin care angajatorii au dreptul să ceară angajaților să lucreze până la 400 de ore suplimentare pe an. De când s-a votat legea în Parlament, miercurea trecută, tot mai mulți oameni protestează față de așa-zisa ”lege a sclaviei”. Au existat și incidente violente. Duminică, protestele au fost la început pașnice, după care Poliția a recurs din nou la gaze lacrimogene, scrie Deutsche Welle. Liviu Dragnea, liderul PSD, a rămas azi fără studii. Concret, Judecătoria Sectorului 4 a desființat foaia matricolă emisă pe numele politicianului care atesta că acesta a promovat cursurile la o Facultate de Contabilitate din cadrul Universității Alexandru Ghica, din Alexandria. Decizia poate fi contestată. Judecătoria Sectorului 4 a anulat zeci de acte școlare, foi matricole, adeverințe, atestate sau diplome, emise de două universități "Alexandru Ghica" și Europa Ecor, ambele din Alexandria. Acestea erau emise pe numele a aproximativ 200 de persoane, citeaza Libertatea.



Fenomenul familiilor despărțite de granițe continuă. Numai în ultimul an, peste 200.000 de români au plecat la muncă în străinătate. În urma multora rămân copiii care vor purta ca un tatuaj pe viață, despărțirea de părinții lor. În ultimii zece ani, peste trei milioane de români și-au pus speranțele într-o geantă și au plecat la muncă în străinătate. Sună acasă mai ales în ziua lor liberă și își permit să vină acasă o dată pe an, fie în concediul de vară, fie de Crăciun. Au plecat pentru viitorul copiilor lor rămași acasă, un viitor mai bun, în România, scrie Digi24. Purtătorul de cuvânt al Partidului Naţional Liberal, Ionel Dancă, susţine că “lăcomia” Guvernului PSD distruge cele mai importante sectoare din economie. “Foamea de bani la bugetul statului şi lăcomia guvernului Dragnea - Dăncilă pentru venituri din taxele şi impozitele plătite de companii le-au întunecat raţiunea şi distrug cele mai importante sectoare din economia românească. Suprataxarea sălbatică a companiilor din energie, comunicaţii, bănci şi comerţ se va întoarce împotriva românilor care susţin prin munca lor cinstită funcţionarea statului”, a declarat Dancă, potrivit unui comunicat de presă, relatează Agerpres citat de Stirile ProTv. Comuna „George Enescu“, din judeţul Botoşani, a fost întemeiată de comunişti în memoria marelui compozitor, născut acum 137 de ani în satul Liveni. În prezen, comuna e locuită de agricultori şi crescători de animale. Mai ales după 1990, locurile de muncă au fost mereu o raritate, iar sărăcia o - realitate. Edilul comunei, Angela Toma (PNL), a găsit firme din Spania şi Germania dispuse să angajeze săteni din „George Enescu“. Impresionaţi de hărnicia oamenilor din comună, spaniolii şi nemţii au încheiat parteneriate cu primăria şi au început să angajeze masiv localnici. Toţi oamenii pleacă cu contracte legale şi se întorc mulţumiţi acasă. Autocarele nemţilor şi spaniolilor îi iau direct din faţa casei, scrie Adevarul. O destinație de vacanță savurată de români, Salonicul, în care locuiesc și 1.500 de conaționali de-ai noștri, are o ofertă interesantă de lectură la Biblioteca orașului cu câțiva autori pierduți din vedere la noi. Ce pot avea în comun Mircea Eliade, Mihail Sadoveanu, Norman Manea, Virgil Gheorghiu, Titus Popovici și Elie Wiesel? Ei bine, toți acești autori, români sau, mai bine zis, români la origini – situația lui Wiesel -, se regăsesc în Biblioteca Municipală din Salonic. Cam aceștia sunt autorii de carte din România care pot fi citiți, oficial, în orașul de la malul Mediteranei. Sunt cărți de sezon, pentru copii, romane de toate felurile, peste 90 la sută, în limba greacă, cu toate că mai găsești și câte un autor tradus în engleză, germană sau spaniolă, scrie Libertatea.



În România, se pare că profesorii nu prea înțeleg diferențele dintre vechiul și noul curriculum, mai ales în ceea ce privește implicațiile abordării centrate pe competențe a noului curriculum. Critica dură este cuprinsă în raportul OCDE făcut în 2017. Experții ne dau drept exemplu de bune-practici Noua Zeelandă. Obiectivele noastre de învățare nu sunt clare nici pentru profesori, nici pentru elevi și nici pentru evaluatorii care ar trebui să stabilească la ce nivel sunt fie elevii, fie cadrele didactice, potrivit analizei. În România, standardele de învățare incluse în curriculumul nou nu dețin rolul central pe care acestea ar trebui să îl aibă în sistemul de învățământ, arată raportul citat. Și pentru că profesorii nu le înțeleg, aceste standarde nici nu sunt aplicate, scrie Edupedu. Deputaţii au decis, în unanimitate, că stagiul de cotizare pentru această categorie să fie redus la doar o treime din total, la fel ca în cazul nevăzătorilor. Modificarea vine după mai multe negocieri între PSD şi UDMR, şi a fost acceptată de aleşii puterii chiar pe ultima sută de metri. Iniţial, social democraţii au respins propunerea UDMR, de a acorda aceleaşi drepturi tuturor persoanelor cu handicap grav. Miercuri, legea pensiilor merge la vot final, în Camera Deputaţilor, scrie Stirile ProTv.