Subiectele zilei: 15.000 de deţinuţi, printre care violatori, tâlhari şi pedofili ar putea beneficia de graţierea PSD-ALDE; Zeci de profesori ai UAIC cer revocarea lui Tudorel Toader din funcţia de rector; DW: De ce-şi urăşte Dragnea poporul?

De ce îi mai suportă unii partidul la butoane, în ciuda cleptocraţiei PSD, care, spre a-şi scăpa şeful de gratii, a luat statul ostatec? Şi cine şi de ce a terorizat ţara în decembrie 89? Ce ne mai locuieşte, când dragostea ne părăseşte? . Strania perpetuarea la putere a PSD are şi alte cauze. Ele rezidă parţial chiar în partidul despre care multă lume ştie nu doar că e un PCR rebotezat, dar nereformat, ci şi că-şi investeşte partea leului din timp şi resurse ca să scoată ţara din Europa şi s-o mute spre Rusia lui Putin şi Turcia lui Erdogan. Ceea ce este vădit că trădează, flagrant, interesele românilor. Înapoierea ţării nu poate fi ignorată, scrie Deutsche Welle.



Zeci de profesori ai Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” (UAIC) din Iaşi solicită Senatului instituţiei să demareze procedurile pentru revocarea din funcţia de rector a lui Tudorel Toader, autosuspendat după numirea sa ca ministru al Justiţiei. Cei 30 de semnatari susţin, într-o scrisoare deschisă adresată Senatului universităţii ieşene, că demersul este ”un răspuns la numeroasele nemulţumiri interne legate de prejudiciul grav de imagine adus Universităţii, precum şi la aşteptările societăţii civile formulate prin iniţiativa celor 25 de grupuri civice”, scrie Ziarul de Iasi. Nu mai puţin de 15.000 de deţinuţi, printre care violatori, pedofili şi tâlhari ar putea ieşi din puşcării odată cu adoptarea ordonanţei de urgenţă pentru amnistie şi graţiere. Cel puţin aşa susţin specialiştii în Drept care au făcut aceste calcule în baza singurei informaţii care „a scăpat” pe surse până acum din PSD şi anume că de graţiere vor beneficia cei care au fost condamnaţi pentru infracţiuni care se pedepsesc cu până la 10 ani de închisoare, scrie Adevarul. Ministrul de Finanțe, Eugen Teodorovici, a anunțat că băncile vor fi taxate diferențiat, în funcție de ROBOR. Cu cât acest indice este mai mare, cu atât mai mari vor fi taxele. Care este explicaţia şi care sunt consecinţele? "PSD-ALDE au ajuns acolo unde am spus că vor ajunge de 1 an, la criză, la economie. Evident nu mai au bani, acesta este defectul grav și folosesc principiul impostorilor. Încearcă să creeze acum un defect și mai grav, adică aruncarea economiei în haos ca să spună după, că pentru acest haos sunt vinovate multinaţionalele, băncile, cozile de topor ale lui Soros, Occidentul și în general capitalismul în România", a comentat la Digi24 jurnalistul Cristian Tudor Popescu.Pomenile promise electoratului captiv și proiectele cu dedicație pentru clienții politici au pus PSD în fața realității: guvernul nu avea bani ca să facă bugetul pentru 2019. În goana disperată după bani, Dragnea, Vâlcov și Teodorovici au inventat taxe noi și le-au mărit pe cele existente. Cei trei mincinoși, care de doi ani ne spun cum scad taxele și impozitele, au găsit o motivație copiată din manualele Kominternului sovietic și ale KGB-ului: capitaliștii veroși din Occident își bat joc de țărișoara noastră, deci merită pedepsiți. Și așa a apărut ”taxa pe lăcomie”. E sintagma care descrie perfect gândirea binară a incompetenților de la vârful PSD și al guvernului. Sunt conștienți acum că duc țara în default prin combinația de creșteri fără discernământ de salarii în mediul bugetar, creșteri de pensii, inventarea de noi pensii speciale, angajările la stat fără limită, slăbirea instituțiile prin politizare, scrie G4media. Abia s-a instalat zăpada peste România, că gropile din şosele au şi răsărit. După primele ninsori serioase, urmate de deszăpeziri, asfaltul s-a măcinat periculos. În timp ce şoferii strâng din dinţi, cei de la drumuri spun că le vor astupa provizoriu, iar la primăvară vor face alte lucrări. Gropile de pe DN1 sunt atât de mari încât se văd şi de la 20 de metri înălţime. “Calitatea proastă şi nimeni nu verifică constructorii dacă respectă într-adevăr tehnologiile. Trebuie să fii tot timpul atent şi să ai grijă să nu te trezeşti cu o groapă, Doamne fereşte, faci pană la viteză”, a spus un șofer, potrivit Stirile ProTv. Prăbuşirea bursei de la Bucureşti trimite semnale îngrijorătoare în străinătate. Bloomberg a vorbit despre planul ministrului de Finanţe de a creşte veniturile statului pentru a evita un deficit care riscă să depăşească limitele impuse de Uniunea Europeană. Iar asta, scrie Financial Times, după ce Liviu Dragnea a scris că sistemul bancar nu sprijină economia românească. Şi Reuters scrie despre taxele surpriză anunţate de Cabinetul Dăncilă. Agenţia de presă aminteşte că statul a încurajat consumul prin creşterile de salarii şi pensii, în detrimentul investiţiilor în infrastructură, scrie Digi24.