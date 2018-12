Subiectele zilei: Cum văd românii Opoziţia: cel mai activ partid şi cel mai activ lider; “Performanță” administrativă în Bacău – Primăria va încheia contractul de deszăpezire abia în ianuarie; Miza financiară a amnistiei. Sechestrele DNA de 2 miliarde de euro numai în ultimii cinci ani ar fi ridicate

Fripturi, vin fiert, cadouri: ceea ce pentru mulți reprezintă o normalitate de Crăciun devine pentru oamenii nevoiași un lux. Aceștia se bucură de băncile de alimente. ”Când iau alimente de aici, pot să cumpăr haine pentru copiii mei cu banii care mi-au mai rămas”, spune tatăl a trei copii. Stă la coadă în fața băncii de alimente din Bonn, împreună cu alte femei, bărbați și copii, așteptând să-i vină rândul. Nu vrea să ne dezvăluie numele. Îi este rușine. În fiecare miercuri după-amiază vine aici să ia fructe, legume, pâine și produse lactate, scrie Deutsche Welle.



Un sondaj al Centrului de Sociologie Urbană şi Regională (CURS) privind implicarea Opoziţiei în viaţa politică arată ce partid şi ce lider este văzut de români ca fiind cel mai activ. Potrivit cercetării sociologice, PNL este cel mai activ partid de opoziţie, iar Victor Ponta este cel mai activ lider al opoziţiei. La întrebarea „În opinia dvs., care credeţi că este cel mai activ partid de opoziţie?", românii răspund în felul următor: PNL - 31% Pro România - 17% USR - 11% PMP - 8% RO+ - 5% Partidul Realitatea - 1% Alt partid - 2% Nu ştiu/ Nu răspund - 25%, scrie Adevarul. Deși am trecut de jumătatea lunii decembrie, Primăria din Bacău, condusă de Cosmin Necula (PSD) – nu are contract de deszăpezire și nici nu va mai avea la acest sfârșit de an. După ce municipiul a fost afectat în vară de o gravă criză a apei potabile, și iarna i-a prins pe edili fără soluții. Procedura de contractare a fost un eșec, fiind lansată extrem de târziu, astfel încât a dus la soluția extremă: în locul licitației, Primăria va negocia direct contractul. Procedura, intitulată “Servicii de închiriere utilaje pentru deszăpezire, inclusiv deservenți pentru perioada 15.11.2018 – 31.03.2019, scrie G4media. Jurnalistul Cristian Tudor Popescu a comentat, joi, scandalul din jurul interviului acordat de Ion Iliescu pentru cotidianul francez Le Figaro. „Știu cum arată domnul Iliescu când își dă la o parte această aliură de bunicuţă”, a spus Cristian Tudor Popescu. „E ce am vorbit. Nu v-am spus cum e cu disidența din PSD? În PCR nu există disidenți autentici. I-ați văzut pe ăia de la Ponta? Hop, înapoi. Domnul Iliescu e cum v-am spus. Disidența aia de cadru organizat. Știți cum ne-a spus? De unde știi tu, mă? Eram într-un separeu, la un post de radio, în anii 90.” a zis el potrivit Digi24. drian Pascu Tulbure lucrează într-un departament al Trezoreriei, unde administrează împreună cu colegii săi active de peste 19 miliarde de lire străine. Adrian ne povesteşte cum este viaţa de bugetar în Marea Britanie, cum se comportă oamenii politici şi ce reguli trebuie să respecte atunci când li se adresează alegătorilor. Suntem în centrul administrativ al Londrei. Pe o rază de câteva sute de metri se află Parlamentul, reşedinţa premierului şi principalele ministere, scrie Stirile ProTv. Consecința directă a ordonanței de amnistie și grațiere ar fi și faptul că sechestrele de bunuri aplicate în dosarele penale ar fi ridicate și statul român nu ar mai putea recupera prejudiciile, au explicat juriștii consultați de G4Media. Amnistia înseamnă ”uitarea infracțiunii”, ca și când nu s-ar fi produs. Beneficiarul unei astfel de clemențe nu ar face închisoare și i s-ar ridica interdicțiile și sechestrele. Care e valoarea totală a măsurilor asigurătorii care ar putea fi ridicate dacă Guvernul dă ordonanța de amnistie și grațiere. Cele mai recente cifre arată că ”în ultimii 5 ani, valoarea măsurilor asiguratorii instituite de DNA a fost de peste 2 miliarde Euro.USR a realizat harta banilor cheltuiţi de autorităţile locale în acest an pentru iluminatul festiv şi focurile de artificii de Revelion, în total 11 milioane de euro alocaţi prin achiziţii directe, fără licitaţii. „Când primăriile aprind beculeţele, USR vă aprinde luminiţele! În 2018, autorităţile locale au cheltuit 50 de milioane de lei, echivalentul a 11 milioane de euro, pe iluminatul festiv şi focurile de artificii de Revelion. Sunt mai mulţi bani decât anul trecut (când s-au cheltuit 34 de miliaone de lei), dar tot lipsesc sume care nu s-au realizat prin SICAP, spre exemplu o achiziţie pentru luminiţe, a Primăriei Capitalei, în valoare de 6 milioane lei, făcută pe site-ul propriu”, susţine USR, scrie Adevarul. Crăciunul nu înseamnă doar cadouri, bunătăţi tradiţionale şi fericire. Peste 30% dintre oameni spun că revederea cu familia, de sărbători, e o sursă de stres. La fel şi cumpărăturile - în special, din cauza aglomeraţiei, mai ales că acestea vin la pachet cu stabilirea bugetului pentru cadouri şi alte cheltuieli de Crăciun. Iar 56% dintre participanţii la studiu spun că timpul nu le ajunge să facă tot ce şi-au propus Stările pe care cei mai mulţi le asimilează stresului sunt cauzate de propriile percepţii. Adesea, ele pot fi şi deformate. Că nu există suficient timp, că nu este o pregătire aşa cum şi-au dorit, că traficul este excesiv sau invocarea lipsei banilor. Aici există şi o problemă de prioritizare, scrie Digii24.