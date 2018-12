Subiectele zilei: Soluţia de a păcăli traficul infernal din Bucureşti: timpul de deplasare la job s-ar reduce la jumătate; Der Spiegel, radiografie dură a României înainte de preluarea președinției UE; Cercetare în premieră despre românii din Spania. ”Problema cu România nu sunt românii, ci politicienii ei”

Un grup de români pasionaţi de motoare, împreună cu The Bike Hub, au demarat un proiect comunitar de mobilitate urbană cu un scop unic declarat: diminuarea timpului petrecut în traficul bucureştean. Proiectul Mobilitate Urbană a fost demarat în vara acestui an. Au fost folosite şase scutere şi sase maşini pentru a calcula timpii petrecuţi în trafic de un scuter în comparaţie cu o maşină pe aceeaşi distanţă şi în acelaşi moment al zilei. Măsurătorile au comparat consumul de combustibil, viteza medie de deplasare, cost de utilizare, costul de carburant, cost pentru parcare, RCA, rovignetă, impozit anual şi cost de depreciere la un autoturism şi la un scuter. Rezultatul este clar în avantajul autovehiculului pe două roţ, potrivit Adevarul Mai toţi experţii se îndoiau că Donald Trump va câştiga scrutinul prezidenţial din 2016. Nu însă şi Allan Lichtman. Politologul american estimează că, în 2019, Trump va fi supus unei proceduri de demitere din funcţie. Lichtman, care în ultimii 30 de ani a intuit de fiecare dată corect rezultatul alegerilor prezidenţiale, a fost unul dintre puţinii care a pronosticat victoria lui Trump în cursa pentru Casa Albă din 2016. Acelaşi Lichtman este acum convins că, începând cu 2019, preşedintele SUA va duce o luptă aprigă pentru a-şi păstra mandatul - luptă pe care o va pierde la un moment dat. Până acum, Donald Trump s-a putut sprijini pe Congresul controlat de republicani, ceea ce l-a ferit de o procedură de impeachment. Dar, odată cu alegerile preliminare din noiembrie, constelaţia s-a modificat, datorită faptului că democraţii deţin acum peste 30 de mandate în plus în Camera Reprezentanţilor. Dar chiar şi numai un fotoliu în plus ar fi fost de ajuns pentru declanşarea procedurii de destituire, potrivit Deutsche Welle ”România se află în mijlocul unei crize de stat și Bucureștiul preia începând cu ianuarie președenția rotativă a UE, în timp ce mai mulți politicieni condamnați pentru corupție plănuiesc să-și legifereze propria grațiere”, scrie Der Spiegel într-o radiografie extremă de dură a țării noastre. Publicația germană îl descrie pe Liviu Dragnea drept ”stăpânul din umbră al României”, care ”întoarce statul de drept cu 30 de ani înapoi, la momentul căderii lui Nicolae Ceaușescu”, în timp ce Iohannis e descris, prin ochii diplomaților străini din București ca ”un rege fără țară”, căruia îi lipsesc ”susținerea clasei politice și curajul să blocheze guvernul”, potrivit G4media.ro. O cercetare amplă făcută de spanioli după model american ne arată cum au ajuns primii români în Spania, cum s-au integrat, cum s-au dezvoltat personal și ce vor ei de la țara de adopție, dar și de la cea de origine. Jose Luis Molina este profesor al Universităţii Autonome din Barcelona, în departamentul de Antropologie Socială şi Culturală. Modelul american se referă la o cercetare făcută anterior pentru a observa migrația mexicanilor în Statele Unite ale Americii. Cercetătorul spaniol a realizat faptul că, deși în Spania trăiau un milion de români (a doua cea mai numeroasă comunitate de migranți, după marocani), statul iberic și societatea în general nu cunoșteau mai nimic despre acești oameni nou-veniți, scrie Great News Armata română a intrat în Cluj, la finalul Marelui Război – așa cum era cunoscut atunci Primul Război Mondial – chiar în ajunul Crăciunului. Istoricul Peter Weber relatează într-un eseu publicat în 1999 în revista Altera, „De la Kolozsvár la Cluj. Ultimul episod al regimului ungar în „capitala” transilvană”, cum s-a desfășurat intrarea în oraș a armatei Române, proces ce a început în 12 decembrie, când la cererea generalului Prezan generalul Berthelot și-a dat acordul ca armata română să treacă linia de demarcație, scrie Actual de Cluj Panoul montat în văzul lumii, pe pârtia de schi. Romeo Dunca, controversatul om de afaceri care a construit un telescaun modern pe Muntele Mic, se răzbună într-un mod aparte pe primarul care a încercat să-i blocheze investiţia anulându-i contractul. A instalat pe unul din stâlpii telescaunului, la înălţime, un panou imens în care îi bate obrazul edilului. "Ruşine primarului Maralescu şi celor 9 consilieri de la Turnu Ruieni, care şi-au dorit ca acest telescaun să fie demolat", este mesajul de pe panoul gigant instalat de investitor, potrivit Adevarul Publicația franceză La Tribune acuză guvernul României că încearcă ”cu disperare” să scoată compania olandeză Damen câștigătoare la licitația lansată la începutul anului pentru livrarea a patru corvete militare. La Tribune scrie că, în ciuda faptului că firma franceză Naval Group a prezentat o ofertă financiară mai bună, guvernul român și Liviu Dragnea ”sunt de multă vreme pentru Damen”, potrivit Rador. Articolul din săptămânalul economic La Tribune apare cu trei săptămâni înainte ca România să anunțe rezultatul oficial al licitației, potrivit G4media.ro