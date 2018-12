Subiectele zilei: 2018, anul în care România a devenit raiul infractorilor; Reportaj la talpa Președinției Consiliului UE; Pedepsele Guvernului pentru companii lovesc în populaţie

Ministrul Apărării Naţionale, Gabriel Leş, a declarat, pentru Mediafax, că are trei variante de înlocuitor pentru Nicolae Ciucă la şefia Statului Major al Armatei. "Expiră un mandat în 31 decembrie, mandatul de 4 ani al şefului Statului Major al Armatei expiră. Conform legii, la propunerea ministrului, în anumite condiţii, poate propune prelungirea până la un an. Hotărârea mea a fost să nu prelungesc, nu am nicio problemă cu nimeni pe chestiunea aceasta, dar odată prelungind, cineva ar putea spune că nu există resursă umană pentru un şef al Statului Major al Armatei şamd. Ori cel pe care îl propun acum, pentru că am două sau trei variante, conform legii, este unul care, după ce-şi va termina mandatul, va merge direct acasă pentru că va face vârsta de pensionare", a declarat, pentru Mediafax, Gabriel Leş, scrie Monitorul Apărării