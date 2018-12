​Subiectele zilei: Retrospectiva anului 2018 în educație și dezastrul de la Cotroceni; Primul primar român din Spania va candida pentru un nou mandat, chiar dacă nu este plătit; Dispariţii misterioase, copii care parcă au intrat în pământ. "Oamenii n-au spus, n-au ajutat în niciun fel"

La începutul anului, sub înţeleapta conducere a Partidului Social-Democrat, guvernul României va cuceri Bruxelles-ul și Strasbourg-ul. Astfel ar putea suna, peste câteva zile, titlurile din presa pro-guvernamentală de la Bucureşti. Și, cu certitudine, nu puţini miniștri, alături de premierul lor Viorica Dancila speră să intre în cărțile de istorie. Fără a clipi, utilizând un ton naţional-populist şi euro-critic, curajoasa femeie de partid Dăncilă a pus în aplicare la virgulă comenzile venite din partea puternicului său sforar, Liviu Dragnea. Susţinătorii săi sunt încredinţaţi că Viorica Dăncilă şi echipa ei vor arăta celorlalţi europeni, imorali și infatuaţi, cum se face politică în România și pentru România, scrie Deutsche Welle. Educația sub PSD a ratat milimetric “șansa” de a anunța în an electoral rate record de promovare a examenelor de BAC și Evaluare. Testele grilă în proporție de 40%, decise peste noapte chiar pentru anul în curs, au fost în cele din urmă retrase de la examenele de anul acesta. Lista marilor întâmplări ale lui 2018 în Educație începe, însă, cu aplicarea manualelor unice. Un an în care PSD a schimbat 4 miniștri ai educației și nu a făcut nicio modificare în bine, cu excepția creșterii salarilor la profesori – și aceasta implementată însă prost: fără nici un indicator de performanță, scrie G4media. Aurel Truţă (42 de ani), românul care administrează de mai mult de trei ani o localitate din nordul Spaniei fără a primi niciun ban în schimb, este hotărât să candideze pentru un nou mandat. Locuitorii din Paramo de Boedo, localitatea din provincia nordică Palencia, care l-a adoptat pe Aurel Truţă în urmă cu mai bine de 12 ani, este formată aproape 100% din cetăţeni spanioli. Aceştia i-au acordat încredere deplină lui Aurel Truţă în 2015, văzându-l om gospodar, întreprinzător şi de încredere, fără a conta faptul că e român şi faima nu tocmai bună pe care unii dintre concetăţenii noştri şi-au făcut-o în ţările Europei, scrie Adevarul. Aproximativ trei mii de persoane dispar anual în România. 95 la sută dintre cazuri sunt rezolvate în primele zile de la anunţ. Despre sute de români dispăruți nu se mai ştie nimic, de zeci de ani. Majoritatea celor dispăruți sunt copii, iar cel mai mult au de suferit părinții acestora. O categorie vulnerabilă este reprezentă de persoanele bolnave psihic. Un caz incredibil s-a întâmplat anul trecut la Spitalul de psihiatrie Socola din Iaşi. Medicii de acolo au descoperit că un pacient declarat decedat în 1999 este internat în institut de 27 de ani, scrie Digi24. Primul Revelion televizat, din 1957, a fost transmis de TVR dintr-un studiou improvizat din strada Moliere. Televiziunea avea atunci aproximativ 150 de angajaţi şi un singur car de reportaj. Cleo Stieber, una dintre primele crainice ale TVR, a deschis atunci programul pentru Revelionul 1957 cu mesajul: „Cu prilejul Anului Nou, vă urăm «La mulţi ani!». Permiteţi-ne să vă oferim în dar un program din cântecele şi jocurile noastre româneşti. Ridicăm paharul în sănătatea voastră! Pentru pacea şi fericirea noastră, a tuturor!”. Au cântat atunci Mihaela Cotaru, Luigi Ionescu și Orchestra de Estradă a Radiodifuziunii Române, dirijată de Sile Dinicu, scrie Libertatea. Aproape toți tinerii din România se confruntă, mai devreme sau mai târziu, cu următoarele întrebări: să plec sau nu din țară? Care sunt șansele să primesc în România o educație conformă cu standardele de performanță recunoscute în lumea civilizată?De ce aleg tinerii să plece din România? Migrația tinerilor este un fenomen pe care sociologii l-au denumit „brain drain” (fuga creierelor). Nu este un fenomen specific țării noastre, dar în România se înregistrează cea mai mare rată din Europa în materie de emigrație a tinerilor, conform unui studiu realizat de Pro Juvenes. Aproape jumătate dintre tinerii români, mai precis 47%, spun că vor să emigreze, citeaza G4media. Filmul documentar „Reactorul rus” îl are ca „povestitor” pe Alexander Zaldostanov, liderul MC Night Wolves, o grupare de motociclişti extrem de controversată, agreată de liderul de la Kremlin. Filmul conţine mesaje împotriva NATO. Primul eveniment organizat de filiala Gura Humorului a „Rysskye Mototziclista” a avut loc duminică după-amiază, începând cu ora 16, în Casa de Cultură a micului oraş. Este vorba despre difuzarea unui film documentar finanţat şi realizat de Night Wolves pentru preamărirea Preşedintelui Federaţiei Ruse, Vladimir Putin. Documentarul cuprinde cele mai importante momente ale istoriei Rusiei, de la abdicarea ţarului în 1917 până în zilele noastre, potrivit Adevarul. Acţiunea de igienizare a râului Dâmboviţa scoate la iveală, în fiecare an, gunoaiele pe care oamenii le aruncă în apă, fără să se gândească cât de mult afectează mediul înconjurătorul. Deşeuri sunt şi pe apă, nu doar în zonele care au fost secate pentru igienizare. Reprezentanţii Apelor Române estimează că până pe 15 ianuarie vor termina curăţenia. Uimiţi de imaginile din centrul Capitalei sunt şi turiştii. "Noi suntem din Norvegia şi nu suntem obşnuiţi să vedem atât gunoi, mai ales în centrul oraşului. Ar fi frumos dacă s-ar curăţa...", "Sunt turist din Franţa şi sunt surprins de ce văd. De ce e aşa? Nu înţeleg.", spun turistii, potrivit Digi24.