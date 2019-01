Subiectele zilei: Medicii pot lăsa şoferii fără permise de conducere ; România, ţara europeană cu cei mai mulţi beneficiari de salariu minim; Presa belgiană: O Românie coruptă la cârma Europei

„Oamenii din Roma”, „Ţara cu mulţi iepuri”, „Râul întunecat” şi „Satul” sunt câteva dintre denumirile unor ţări traduse în sens literal în harta lumii realizată pe baza informaţiilor din publicaţia anuală editată de Central Intelligence Agency (CIA). Dailyinfographics, un site specializat în realizarea de infografii, a realizat o hartă inedită a lumii în care fiecare ţară este trecută cu sensul literal al denumirii acestei. Sursele citate de cei care au întocmit harta sunt: „The World Factbook” - o publicaţie anuală oficială a Central Intelligence Agency (CIA), care prezintă în stil de almanah informaţii despre ţările lumii şi Dicţionarul publicat de Oxford University Press în 2018 „An A-Z of country name origins” (Originile numelor ţărilor de la A la Z), scrie Adevărul

La cumpăna lor ne întrebăm ce semne are noul an. Ne-am amăgi dacă am crede că sunt multe bune pentru cel românesc şi cel european. Şi totuşi. Ne-am minţi şi dac-am vedea doar negru. Există şi-o fereastră de oportunităţi, scrie jurnalistul Petre M. Iancu în publicația Deutsche Welle. Ce prilej de satisfacţie poate fi mai potrivit decât accesul României la cârma UE? Or, nu ne putem imagina o glumă cu mult mai amară şi o ocazie mai adecvată pentru zâmbete sardonice, decât realitatea greu suportabilă a trecerii regimului Dragnea la butoanele Comunităţii. Pentru oamenii păţiţi şi lucizi (iar românii, sunt, în genere, şi una şi alta) e clar ca lumina zilei că acest regim condus de cleptocraţi şi analfabeţi nu ar fi în stare nici să conducă o Europă aflată într-o stare impecabilă, necum una în descompunere şi criză acută, precum cea de faţă, scrie G4Media