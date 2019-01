Subiectele zilei: Cel mai mare ziar elvețian: Guvernul corupților prezidează Consiliul UE; Staţiunea unde mormanele de gunoaie sunt mai înalte decât muntele; Practici abuzive în cazul copiilor cu dizabilități, prezentate ca având avizul Ministerului Educației

Au reapărut imaginile înfăţişând chipuri anonime, obscure, neîngrijite, acoperite de bluze negre cu glugă, care acţionează în faţa unor ecrane luminoase, aproape magice, pline de cifre şi simboluri bizare. Ele sunt imaginile folosite de presă pentru a ilustra materialele despre cel mai recent atac cibernetic. Iată-i, deci, pe cei care se fac vinovaţi de scurgeri de date şi spargerea bazelor de date. Şi pe noi, neputincioşii. Să-mi fie cu iertare: atacatorii nu corespund defel descrierii de mai sus, iar noi nu suntem chiar nevolnici. Avem de-a face, de multă vreme, cu o industrie a spionajului de date, nu cu o pasiune exercitată în pivniţe neaerisite, scrie Deutsche Welle.



România preia conducerea Consiliului UE, deși țara este ocupată cu probleme interne de lupte de putere. Statul de drept este amenințat și sabotat din cauza intereselor grupului de corupți aflat la putere, scrie jurnalistul Volker Pabst în Neue Zurcher Zeitung, cel mai mare ziar elvețian. Pentru o președinție de succes a Consiliului UE se pare că ministerele pentru Transporturi și Dezvoltare Regională, rămase fără titulari, ocupă un loc mai puțin important. La sfârșit de an, conflictul a escaladat între premierul Viorica Dăncilă și președintele Klaus Iohannis, fiind rezultatul bilanțului unei guvernări extrem de proaste, care face din România noul copil problemă al Uniunii Europene, scrie G4media. Gunoaiele lăsate în urmă de miile de turişti cazaţi la Rânca de la Crăciun încoace au fost adunate în saci de cabanieri şi depozitate pe marginea drumului, în aşteptarea gunoierilor. “Deja muntele ăsta de gunoi e mai mare decât muntele din spate. Autorităţile au ajuns să concureze cu natura, care face muntele mai mare?”, spune proprietarul unei cabane. Abia vineri la orele prânzului muncitorii de la salubritate au venit să ridice gunoaiele. “Acum s-a spart un sac şi văd că nu s a adunat de pe jos - rămâne acolo - probabil , staţiunea frumoasă, păcat de gunoaie”, spune un turist, potrivit Stirile ProTv.



riginar din Panciu, Vrancea, Ovidiu Burdușa, 39 de ani, a plecat din România cu mulți ani în urmă, pentru un trai mai bun. La început a muncit pe unde a găsit… A încărcat mărfuri, a făcut curat în hoteluri, a fost recepţioner. Acum, are o afacere, două hoteluri de lux în centrul Romei. Este însă și singurul membru al diasporei ales, în 2016, într-un consiliu județean în România, pe listele PNL. Cei 4.300 de kilometri distanță nu îl împiedică pe Ovidiu Burdușa să vină la ședințele Consiliului Județean Vrancea. Potrivit listelor cu prezența, Burdușa are cu șase reprezentări mai mult față de președintele consiliului, Marian Oprișan. Are și inițiative, toate referitoare la membrii diasporei, scrie Libertatea. Preşedintele Klaus Iohannis n-a spus explicit dacă a refuzat primele propuneri făcute de premier sau cea de-a doua încercare a Guvernului. „ Adevărul “ prezintă toate scenariile luptei dintre Iohannis şi PSD pentru numirea noilor miniştri. Iohannis motivează, după o lună şi jumătate, de ce i-a refuzat pe Lia Olguţa Vasilescu la Transporturi şi pe Ilan laufer la Dezvoltare. CCR a hotărât că preşedintele nu poate opri revocarea unui ministru. Iohannis motivează de ce i-a refuzat pe Mircea Drăghici şi pe Lia Olguţa Vasilescu. Potrivit altei interpretări juridice, preşedintele ar putea să nu ţină cont de primele propuneri trimise de Viorica Dăncilă, invocând faptul că la acel moment cele două funcţii de ministru nu erau vacante.“Urcarea pe o scenă în fața a sute de oameni și forțarea fizică a copilului cu dizabilitate psihică să execute în public diferite sarcini, chiar și cu acordul părinților, nu este o practică acceptată în nici o formă de terapie modernă. Cu atât mai mult cu cât, atunci când copilul protestează, trainerul recurge la contenționare fizică pentru a-l obliga să execute sarcinile”. Avertismentul este lansat de Federația pentru Persoanele cu Tulburări în Spectrul Autist (FEDRA), care sesizează Ministerul Educației cu privire la “practicile abuzive” prezentate de către un trainer care susține că are avizul Ministerului pentru a face cursuri cu profesorii, potrivit Edupedu. Cel mai performant robot folosit în chirurgia spinală şi neurochirurgie a intrat în dotarea Spitalului de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae Oblu din Iaşi, valoarea acestuia fiind de 1,2 milioane de euro. Potrivit managerului Spitalului de Neurochirurgie Prof. dr. Nicolae Oblu din Iaşi, medicul Lucian Eva, începând de vineri unitatea medicală este singura din ţară care deţine o astfel de tehnologie de ultimă generaţie. Robotul are două componente, una dintre acestea fiind un braţ care se ataşează în sala de operaţie şi o consolă de comandă. Operaţiile se fac virtual, potrivit Digi24.



Direcţia de Protecţie a Copilului din Constanţa a publicat un anunţ pe site-ul licitatiepublica.ro, prin care a cumpărat clorură de calciu, adică sare pentru deszăpezire, la un preţ mult mai mare decât este pe piaţă. Potrivit datelor din oferta publică, instituţia a dat, prin atribuire directă, 32.634 de lei pe 148 de saci de câte 25 de kilograme. Un calcul arată că autoritatea a plătit nu mai puţin de 8,8 lei/kg. Firma de la care s-a cumpărat sarea al cărei preţ este cu mult mai mare faţă de ceea ce găseşte pe piaţă este SC Marcolini 98 SRL din Constanţa. Societatea de la malul mării pare a fi abonată la banul public şi mai ales la bugetul instituţiei care se ocupă de sărmanii din judeţ şi de copiii abandonaţi, potrivit Libertatea.