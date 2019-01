Subiectele zilei: Cruce aruncată în apă de Bobotează, adusă la mal de un musulman; Rusia şi SUA au declanşat „războiul spionilor“; O ie purtată de Ecaterina Teodoroiu, expusă la Târgu Jiu

Credincioşii au sărbătorit duminică Boboteaza. Unul dintre cele mai urmărite obiceiuri, după sfinţirea apei, este recuperarea din râuri a crucilor aruncate de preoţi. Zeci de tineri s-au aventurat în apele reci pentru a prinde crucea sfântă, ritual ce simbolizează intrarea şi ieşirea lui Iisus Hristos din apa Iordanului. Iar la Băileşti, judeţul Dolj în fiecare an are loc slujba de sfinţire a animalelor, unde zeci de cai primesc binecuvântarea preotului. La Constanța, cel mai aşteptat moment, după Liturghie şi slujba de sfinţire a apei, a fost aruncarea celor trei cruci în apa mării. 11 curajoşi au plonjat după ele, în apa rece ca gheaţa. Una dintre ele a fost recuperată de un bărbat de religie musulmană, scrie Digi24

Odată cu arestarea la Moscova, sub acuzaţia de spionaj, a fostului puşcaş marin Paul Whelan, care este cetăţean american şi britanic, şi în replică reţinerea unui cetăţean rus de către SUA, au reapărut întrebarile legate de jocurile cu spioni ale perioadei Războiului Rece. Ministerul de Externe rus a anunţat sâmbătă că Statele Unite au reţinut un cetăţean rus, la câteva zile după ce Moscova a reţinut un fost puşcaş marin american sub bănuiala de spionaj, relatează Reuters. Fostul puşcaş marin Paul Whelan a fost arestat de Serviciul Federal de Securitate rus (FSB) pe data de 28 decembrie. Familia sa a negat acuzaţiile şi a afirmat că Paul Whelan se afla în Rusia pentru a participa la căsătoria unui prieten, scrie Adevărul

O serie de greșeli făcute de agenții secreți ruși în cazul atacului cu arme chimice din Salisbury asupra fostului spion Serghei Skripal a dus la devoalarea identității a sute de angajați ai GRU, serviciul secret al armatei ruse, scrie ziarul britanic The Telegraph. Sursele citate au declarat că detaliile atacului cu agent chimic au fost identificate de serviciile britanice, inclusiv lanțul de comandă care a dus până la președintele Vladimir Putin. Una dintre erori este eliberarea de pașapoarte cu serii de înregistrare consecutive pentru agenții sub acoperire, fapt ce le-a permis serviciilor de informații din UE să îi detecteze pe agenții trimiși în străinătate sub acoperire, potrivit unor surse din comunitatea britanică de informații citate de The Telegraph, potrivit G4Media