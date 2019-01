Subiectele zilei: Din cărțile care îi apar azi în România, Eminescu ar fi câștigat din drepturile de autor în jur de 2.500 de lei pe lună; Cum a văzut presa discursul lui Dăncilă din PE; Efectele recursului compensatoriu continuă să stârrnească

În vremuri normale, o astfel de înfrângere asupra unei părţi cheie a legislaţiei guvernamentale ar urma să fie urmată de demisia primului ministru, scrie BBC . Unii observatori descriu bătălia finală pentru Brexit nu ca pe un clivaj între Marea Britanie şi UE, ci mai degrabă ca pe o luptă pentru putere între guvern şi parlament. Aceasta ar putea duce la o criză constituţională, pentru că nimeni nu ştie cu adevărat ce s-ar putea întâmpla ulterior, scrie Deutsche Welle New York Times face mai multe scenarii cu ceea ce ar putea urma votului de marţi seară. Viitorul lui May și al Brexitului este mai incert decât oricând, scrie Le Monde . Amploarea înfrângerii este mai agresivă decât cele mai alarmante previziuni ale lui May.