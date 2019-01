Presa internațională după ce Theresa May a supravieţuit moţiunii de cenzură

Să emiți ipoteze în saga Brexit a devenit exercițiul cel mai riscant și mai aleatoriu cunoscut vreodată în prognoza politică. Majorității întrebărilor referitoare la ce ne va rezerva ziua de mâine, experții, observatorii avizați și chiar actorii din politica britanică au obiceiul să răspundă în ultimele zile “No one knows”: nimeni nu știe… După respingerea masivă a proiectului de acord, iată scenariile posibil: 1. Respingerea va folosi unui nou început. Numeroși observatori consideră că diferența în votul privind acordul de retragere va fi determinantă. Mai clar: dat fiind că numărul de deputați care au votat împotriva textului îl depășește cu 200 pe cel al celor care au votat pentru acord, textul pare mort, căci Theresa May n-are aproape nicio șansă să răstoarne o asemenea majoritate la un al doilea scrutin. Dacă diferența n-ar fi fost decât de 100, Theresa May ar fi putut spera să poată răsturna lucrurile: fie cu un acord ușor renegociat cu UE, fie pur și simplu jonglând cu teama pe care o suscită perspectiva unui Brexit brutal, sinonim cu catastrofa economică și umană.