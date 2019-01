​Subiectele zilei: Se caută soluții pentru diminuarea efectelor recursului compensatoriu; iar Olguța Vasilescu și Adrian Severin îmbracă cămașa de martir: ”Mă vor în groapă” sau ”Nu pot fi scos din memoria Europei”

astăzi de șeful statului din cauza lipsei certificatului de cazier judiciar , nu a rămas fără ecou. „Copia după cartea de identitate şi CV-ul nu au fost suficiente“, a spus el. Secretarul general al Guvernului a transmis pentru Digi24 că „De 30 ani și până acum toate propunerile pentru funcția de ministru au fost trimise prin adresa premierului României și întotdeauna nu au cuprins actele de care face vorbire preşedintele acum.” Lia Olguța Vasilescu a spus că refuzul președintelui este „unic în istoria postdecembristă” și că va merge personal la notar să declare că nu se află în incompatibilitate. Mai mul de atât, într-o postare pe facebook , ea a făcut haz de necaz pe seama glumelor distribuite de internauți, spunând că ”Dacă nu au putut sa ma bage in beci, securiștii ma vor in groapa... ”.

Dacă aveți nervi tari vi-l prezentăm pe domnul Severin așa cum se prezintă el pe dcnews.ro. : o glorie a neamului, deținut politic, vârf al Europei a cărui scoatere din istorie se urmarește a se face prin asasinat. ”Cine vrea să mă scoată pe mine din Atheneul român, trebuie să scoată și acest fapt din memoria Europei. De ce am face-o? Pentru a da urmări neprevăzute de vreo lege unei farse jurnalistice dublate de o farsă judiciară? Asta ne-o dorim? Tot eu sunt românul care, după Nicolae Titulescu și Corneliu Mănescu, a fost ales cu titlu personal în fruntea unei organizații internaționale de prim rang – Adunarea Parlamentară a OSCE. Au observat-o distinși oameni de cultură precum profesorii Dinu Giurescu, Mircea Malița sau Dan Hăulică. Nu și de culturnicul paukerist Mihai Șora care și-a ales să protesteze, vorba lui Adrian Năstase, sub podoabele calului de bronz al lui Carol I din fața Atheneului. Plus comparații cu Socrate și trimiteri ța comploturi ale dușmanilor țării care voiau să-l elimine pentru că "le făcea prea multă umbră".