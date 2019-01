Ziariști de la MyLondon au vizitat „Little Romania” și i-au întrebat pe oameni dacă pleacă sau stau în „Remain-ia”

Burnt Oak este o suburbie a districtului Edgware din zona nordică a Greater London. Aici, a doua limbă vorbită este româna, întrucât 35% din locuitori vin din țara est-europeană, conform Oficiului Național de Statistică al UK. Nu este de mirare că această zonă a ajuns să fie numită ”Little Romania”. Culorile drapelului românesc sunt pretutindeni. Sunt 143.000 de români la Londra, ceea ce-i face a patra comunitate de străini din capitală, după indieni, polonezi și cei din Bangladesh. Iar în Marea Britanie se estimează a fi 443.000 de români, adică a doua comunitate după polonezi (985.000). În Burnt Oak, comercianții sunt unanimi: „Dacă pleacă românii, suntem morți!”























La suprafață, Burnt Oak are o High Street animată de băcănii, magazine de legume și fructe, cafenele și vitrine cu kebab. Se va schimba imaginea după Brexit? O mulțime de cetățeni ai UE care trăiesc în acest mix uman sunt neliniștiți, pentru că nu știu ce se va întâmpla. Ne-am dus în Little Romania ca să-i întrebăm pe oameni dacă vor „Remain-ia” (scuze, n-am rezistat tentației!) după ce Marea Britanie va ieși din UE.







Lavinia Vizgan, 25 de ani, conduce magazinul Food for Less de pe Waitling Avenue. A venit la Londra din România acum un an și nu are de gând să plece după Brexit. Este o „Romanian Remainer” (încercați să spuneți asta după câteva beri) convinsă: „Sincer, nu sunt îngrijorată de Brexit, voi rămâne la Londra orice s-ar întâmpla, sunt măritată și soțul meu, care este român, lucrează și el aici, așa că vom rămâne. Nu sunt speriată de Brexit pentru că sunt sigură că vom avea o viață bună aici. Și dacă ar trebui să plec sunt sigură că va fi bine”. Întrebată ce-i place la Londra, a spus „oamenii, cei mai mulți sunt drăguți și prietenoși, mai ales britanicii”. Lavinia recunoaște că 70% din clienții ei sunt români și nu cunoaște niciunul care are vrea să plece.























Chelner și barman, Alin Iancu, tot 25, este un alt Remain-ian îndârjit pe care l-am întâlnit în Little Romania. S-a născut în România, a crescut în Spania și a venit la Burnt Oak de un an. „Nu vreau să plec în România, vreau să stau la Londra. Îmi place să trăiesc aici pentru că îmi câștig existența și nu depind de părinți. Îmi lipsește familia, dar aici sunt independent, e mai ușor să găsești de lucru la Londra decât în Spania sau România, sunt mai multe oportunități. Sigur că vreau să stau aici după Brexit, de ce n-aș face-o?”.



















Farhad Gadare, născut în Afganistan, ține de 20 de ani o cafenea muncitorească pe Broadway în Burnt Oak și se teme pentru viitorul afacerii sale după Brexit: „Toți clienții mei sunt români, dar cei mai mulți au și plecat” (arată în jur la cafeneaua aproape goală). „Ieri - zi moartă, azi tot așa. Toți comercianții din jur sunt îngrijorați”. Întrebat de ce au plecat românii, spune: „Nu cred că înțeleg ce se va întâmpla, nimeni nu le-a explicat, așa că au plecat. Ca să fiu sincer, chestia asta cu Brexitul ne lovește pe toți, toate magazinele din zonă sunt afectate. Avem o mare comunitate est-europeană în Burnt Oak, Edgware, Kingsbury și Colindale. Și din septembrie au plecat mulți. Multe magazine se închid deoarece supraviețuiau pe seama afacerilor românilor, erau singurii clienți pe care-i aveam”.







Turcoaica Malek Yaman are cafeneaua Hard Work de pe Broadway de 17 ani: „Când am deschis eram o cafenea englezească, serveam mic dejun și mâncare britanică tradițională. An după an au venit mai mulți români, așa că am schimbat meniul și acum avem mâncare englezească și românescă. Mergea bine. Acum vreau să vând localul când se va termina perioada de leasing, pentru că nu știm ce se va întâmpla în doi-trei ani. Dacă ne pleacă clienții români, pierdem afacerea, ei ne aduc 70% din venituri. Sunt bani buni, nu vom supraviețui fără ei”.







Marcus Ozaan, născut și crescut la Londra, are un magazin de kebab pe Broadway: „Mulți clienți sunt europeni și fără ei va fi greu: 60% sunt români și avem și mulți albanezi. Oamenii pleacă în alte părți: Germania, Canada. Canada, spun ei, va fi noua Mare Britanie”.