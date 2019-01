Presa în diagonală: Disperant dialog al surzilor între Londra şi Bruxelles pe tema Brexitului

Cu doar două luni înainte de Brexit, prim-ministrul britanic a obţinut marţi seara de la deputaţii din Camera Comunelor acest mandat improbabil şi suprarealist: să redeschidă negocierile cu Bruxellesul, după cum afirmă foarte limpede pe prima pagină Daily Telegraph, citat pe Twitter de BBC: Wednesday's Telegraph titrează "May duce bătălia Brexit înapoi la Bruxelles". "Les Echos" vorbește de "o cacofonie de propuneri". Deoarece "a dori Brexit cu orice preţ, cu riscul ca el să se facă fără un acord, este 'un joc periculos', 'a terrifying game'", estimează "Financial Times". Radioul francez este îngrijorat de această "convingere că totul poate fi renegociat de la început", la fel ca "The Guardian" şi "Financial Times" (FT)









Mai precis, "onorabilii" parlamentari au adoptat un amendament "care îi ordonă" şefei guvernului să obţină "schimbări în chestiunea frontierei dintre cele două Irlande". "Este exact ce dorea Theresa May", deci o "victorie" în opinia "Courrier international". O victorie foarte relativă, în opinia altor media, de vreme ce Uniunea Europeană a respins imediat cererea Londrei.

Aici ne aflăm, adică nu prea departe, cu un prim-ministru pe care mulţi observatori îl consideră în stare de KO tehnic după ceea ce "Les Echos" consideră "o cacofonie de propuneri".







Şi asta, în vreme ce la Dublin, vicepremierul Simon Coveney urmează să ţină miercuri un discurs despre rolul Irlandei după Brexit, unde nu va evita, fără îndoială, să vorbească despre dureroasa problemă a "plasei de securitate", faimosul backstop de la frontiera cu Irlanda de Nord; şi că la Bruxelles, în aceeaşi zi, preşedintele Juncker şi negociatorul lui şef cu Regatul Unit, Michel Barnier, au programat o dezbatrere cu presa din ce în ce mai exasperată: "Brexit : May prend le risque d’un affrontement majeur avec l’UE" /"Brexit: May îşi asumă riscul unei confruntări majore cu UE"/







Deoarece "a dori Brexit cu orice preţ, cu riscul ca el să se facă fără un acord, este 'un joc periculos', 'a terrifying game'", estimează "Financial Times" (FT) preluat de site-ul Eurotopics. net: "Ultraşii pro-Brexit au poate dreptate când afirmă că în ultimă instanţă UE va ceda în privinţa backstop-ului pe care ei îl urăsc, pentru a evita ca Irlanda să fie divizată de o frontieră tangibilă în cazul lipsei unui acord. [...] Nu foloseşte la mare lucru să se insiste pe backstop dacă el provoacă ceea ce trebuia să evite".



"Publicul larg are alte griji"



Toate astea seamănă până la urmă cu "o partidă de ruletă rusească, după doi ani de supliciu în negocieri", scrie "Irish Independent". "În timp ce parlamentarii britanici gesticulează şi poartă un război în tranşee", continuă FT, "marele public are alte griji": oamenii fac stocuri de hrană şi se tem pentru locurile de muncă ameninţate de accelerarea plecării companiilor britanice în străinătate": "GB : ils s'arrachent la «Brexit Box», un kit de survie à 350 euros" /"Se bat pe 'Brexit Box', un kit de supravieţuire de 350 de euro"/.





În acest context dezastruos, Theresa May va trebui bineînţeles să meargă la Bruxelles, unde Uniunea a dat deja de multe ori semne clare ale proastei sale dispoziţii şi a intransigenţei sale. Rezolvarea problemei pare deci încă o dată iluzorie pentru Downing Street: dar ce să facă? Să demisioneze? Să recurgă la vot? Să organizeze un nou referendum? Să amâne data oficială de ieşire? Doar această ultimă opţiune pare imaginabilă, dar ne întrebăm şi prin ce ar putea ea astupa prăpastia discordiei care se cască la fel de repede cum se îngroaşă ceaţa pe Canalul Mânecii. "Cu sau fără acord, Brexit este de acum aproape imposibil", rezumă belgianul "L'Echo".



"O lovitură de pumnal în spate"



Site-ul Touteleurope.eu a făcut turul, citind media, tuturor amendamentelor depuse în sarcina şefei guvernului britanic. Şi lucrurile revin tot la blestematul backstop. În opinia "Irish Independent", citat de "La Croix", este vorba de o "lovitură de pumnal în spate" pentru "a pregăti Dublinul pentru discuţii dificile în săptămânile următoare". Prim-ministrul irlandez, Leo Varadkar, a avertizat, vinerea teecută, că un no deal ar provoca o "perioadă de haos" care ar putea duce la prezenţa la frontieră a "camerelor video, a infrastructurilor fizice" şi "eventual la o prezenţă a poliţiei sau la o prezenţă a armatei pentru a o secunda".





Cécile Ducourtieux ("Le Monde") - "Brexit: à Bruxelles, la frustration et la lassitude gagnent" /"Brexit: la Bruxelles, frustrarea şi oboseala câştigă teren"/ .





Perspectiva este "dintre cele mai îngrijorătoare pentru irlandezi şi asta de ambele părţi ale frontierei". La Belfast, manifestanţii care se opun Brexit au realizat "un happening pentru a alerta opinia publică asupra consecinţelor unui Brexit [dur]", scrie HuffingtonPost.fr. "După ce au construit un zid, înconjurat de bărbăţi deghizaţi în soldaţi britanici, militanţii asociaţiei Border Communities Against Brexit /"Comunităţile frontaliere împotriva Brexit"/ […] au spus că se tem de o reaprindere a violenţei în această regiune marcată de 30 de ani de conflicte".





"France Culture" rezumă, în sfârşit, situaţia scriind că "votarea unor amendamente favorabile Theresei May marţi în Camera Comunelor dă un mandat clar prim-ministrului". Dar citind presa tabloidă britanică a zilei, "am putea crede că Londra a preluat controlul". Facem ochii mari, deci, descoperind că, în opinia "Daily Mirror", "Theresa May şi 'deal'-ul ei pentru Brexit' revine din morţi". Este "triumful lui May", scrie "Daily Mail".



Presa foarte divizată



Radioul francez este îngrijorat de această "convingere că totul poate fi renegociat de la început", la fel ca "The Guardian" şi "Financial Times" (FT): "aceste ziare, care de la început au luat poziţie împotriva Brexit, administrează un duş rece entuziasmului unanim al tabloidelor". "Tentativa lui May de a rescrie acordul este destinată eşecului", afirmă FT, ea este "destinată să se zdrobească lovindu-se de zidul Uniunii Europene".





Şi citează şi "Frankfurter Allgemeine Zeitung": la Bruxelles, avem de-a face cu "o problemă de orgoliu, dedcominaţie, dar şi cu o tactică: a-i izola, a-i slăbi tot mai mult pe britanici în propriile lor divizări, în speranţa că la finalul poveştii ei vor accepta un Brexit soft sau direct un al doilea referendum". Şi, potenţial, realizarea tabuului tabuurilor care se spune că ar fi convingerea intimă a Majestăţii Sale, chiar dacă ea nu trebuie să răzbată afară din Buckingham Palace, oripilată de vulgaritatea politicii, pentru a-şi spune părerea: "Niciun fel de Brexit". "Enough is enough!", ar fi exclamat ea.





sinteză Le Temps (preluare Rador)



