Subiectele zilei: Ce şanse are Kovesi la CEDO. Două precedente relevante; România îndeplinește doar 1 dintre cele 4 criterii pentru aderarea la euro; Prinţul Nicolae a dezvăluit în premieră culisele îndepărtării sale din Casa Regală a României

Anul trecut în România s-au născut cei mai puțini copii din ultima jumătate de secol, potrivit datelor oficiale disponibile și a celor obținute de Edupedu.ro. Practic, de la decretul dat în 1966 de Nicolae Ceaușescu, nu s-au mai născut atât de puțini copii într-un singur an la noi în țară. Potrivit datelor oficiale ale Institutului Național de Statistică (INS), în primele 11 luni ale anului 2018 s-au născut doar 173.936 de copii. Am solicitat INS datele despre natalitate din ultimul deceniu și am comparat aceste cifre din 2018 cu cele ale nașterilor pe primele 11 luni din anii 2008-2017.