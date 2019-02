​Subiectele zilei: Un primar PSD ajuns la fundul sacului; Revolta polițiștilor: „Când un infractor ca Vâlcov face bugetul, normal că nu dă niciun ban pentru noi”

Iluzia resurselor financiare nelimitate pe care PSD a creat-o în ultimii ani pare tot mai aproape de final. Nici măcar oamenii de la baza partidului nu mai sunt dispuși să o creadă și încep să dea cărțile pe față: cu bugetul secătuit de creșteri salariale, primarul PSD al orașului Pucioasa a hotărât să taie din lefuri și vorbește deschis despre politica fiscală dezastruoasă a partidului din care face parte, scrie Recorder. Rusia cere Americii să distrugă scutul antirachetă din România. Ministerul rus al Apărării spune că SUA ar trebui să distrugă sistemele balistice MK-41 din România, pentru a respecta din nou Tratatul Forţelor Nucleare Intermediare. Asta după ce SUA și Rusia au anunțat săptămâna trecută că se retrag din acest tratat din 1987, relatează Reuters. Alianţa Nord-Atlantică are propria responsabilitate pentru încălcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane în România şi Polonia, a acuzat luni seară Administraţia Rusiei, îndemnând ţările din Europa să evite transformarea continentului în spaţiu de confruntare militară, scrie Monitorul Apărării. Rusia avertizează că Europa riscă să devină spaţiu de confruntare militară. Alianţa Nord-Atlantică are propria responsabilitate pentru încălcarea Tratatului INF prin instalarea sistemelor balistice americane în România şi Polonia, a acuzat luni seară Administraţia Rusiei, îndemnând ţările din Europa să evite transformarea continentului în spaţiu de confruntare militară. „Se știe de vrea Rusia distrugerea rachetelor de la Deveselu. Diplomații ruși sunt foarte vicleni și foarte experimentați. Știu întotdeauna ce spun. Ce se înțelege din știrea asta? Ea spune că Rusia a cerut Statelor Unite să „distrugă” baza de la Deveselu. Ce înțeleg cei mai mulți dintre români citind această știre? „Rușii spun: Dacă nu o distrugeți voi, americanii, o distrugem noi, rușii”. Așa se citește în conștiința publică de la noi această știre. Ceea ce nu e cazul”, a declarat Cristian Tudor Popescu într-un interviu pentru Digi24 . Ministrul Afacerilor Externe, Teodor Meleşcanu, a declarat, joi seara, într-o intervenţie telefonică la Antena 3, că baza de la Deveselu este pur defensivă, iar România va avea vineri o poziţie faţă de anunţul Rusiei, după ce se va consulta şi cu aliaţii, potrivit Adevărul Ambasadorul Rusiei Valery Kuzmin: „Vă pot asigura că Rusia nu are intenţii ostile, agresive faţă de România”. Rusia nu are intenții ostile, agresive împotriva României, a declarat, joi, Excelenţa Sa, domnul Valery Kuzmin, ambasadorul Rusiei la Bucureşti, într-o conferinţă de presă, referitor la implicaţiile pe care le are asupra ţării suspendarea Tratului nuclear INF, scrie Financial Intelligence. Proiectul de Buget pentru 2019 a scos polițiștii în stradă. Peste 100 de sindicalişti reprezentând angajaţi din poliţie şi penitenciare, dar şi rezervişti militari, au protestat, joi, în faţa Ministerului de Interne, solicitând salarii echitabile, condiţii de lucru mai bune şi oprirea discriminării pensionarilor militari. Sindicaliştii s-au declarat nemulţumiţi de faptul că salariile personalului din sectorul de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost îngheţate prin ordonanţe de urgenţă, care au suspendat în mod repetat aplicarea Legii-cadru de salarizare a personalului plătit din fonduri publice (Legea 153/2017) şi care au dezechilibrat cadrul unitar al salarizării în sectorul public prin discriminarea acestui domeniu de activitate. Revolta polițiștilor: „Când un infractor ca Vâlcov face bugetul, normal că nu dă niciun ban pentru noi” , titrează Recorder. După revolta primarilor din marile orașe, polițiștii și angajații din penitenciare au ieșit astăzi în stradă pentru a cere măriri de salarii și condiții de muncă mai bune. S-au declarat păcăliți și au recunoscut că privesc cu jind la indexările primite de alte categorii profesionale: „La Sănătate au mărit, la Învățământ au mărit, iar pe noi ne-au lăsat așa. Bineînțeles! Doar nu vă așteptați ca infractorii să țină cu polițiștii!”, mai scriu aceștia. Tudorel, aproape să pice BAC-ul din cauza matematicii. În 1979, la Bacalaureat, junele Tudorel Toader era cât pe ce să pice examenul: la Matematică a luat doar 6. Nici clasa a XII-a n-a terminat-o mai ”glorios”: media 6,33 la același obiect, 6,67 la Istorie, 5,67 la Chimie, 7,66 la Biologie și 7 la Engleză. Tot în 1979, Toader a fost respins la examenul de admitere la facultate, devenind student la Drept de-abia în 1982, scrie Newsweek.roFranța se va pronunța se pare la votul din UE împotriva conductei care să transporte gaz din Rusia în Germania. La DW, ambasadorii SUA în Europa critică proiectul. Potrivit cotidianului german "Süddeutsche Zeitung", guvernul francez s-ar pregăti să anuleze susținerea sa anterioară pentru proiectul energetic Nord Stream 2, prin care ar urma ca gazul rusesc să ajungă direct în Germania, prin Marea Baltică, scrie Deutsche Welle.