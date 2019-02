Subiectele zilei: Citarea Codruței Kovesi la secția pentru procurori. CTP: Un act de terorism profesional la adresa ei; Lista celor care o atacă pe Kovesi la Bruxelles; Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi coboară sub nivelul din criza economică

Unul dintre vicepreședinții Comisiei de libertăți civile, justiție și afaceri interne (LIBE) a Parlamentului European,, î ntr-un interviu acordat HotNews , la Strasbourg, căal Uniunii Europene, dar comisia LIBE va audia toți cei 3 candidați, pe 26 februarie, la Bruxelles. Fostă şefă a Direcţiei Naţionale Anticorupţie, Laura Codruţa Kovesi a anunţat, la Europa FM , că a fost citată la Secţia de investigare a infracţiunilor din Justiţie. Structura a fost înfiinţată în acest an, după modificarea legii de către coaliţia PSD-ALDE. "Este evident că este o metodă prin care se încearcă discreditarea mea, poate ca unii sunt disperaţí când au văzut câte mesaje de susţinere apar şi că şansele mele de a câştiga postul sunt mari, iar în al doilea rând cred că este şi o răzbunare, pentru acea plângere pe care am făcut-o la CEDO", a spus Kovesi la Realitatea TV . "Voi merge mai departe, cu toate hărțuielile la care mă supun".a Laurei Codruța Kovesi, a spus jurnalistul Cristian Tudor Popescu , la Digi24, despre informația serii.mașină și bani și ar fi fost acasă la Sebastian Ghiță, titrează Antena 3 . , in timp de G4media.ro vorbește deîncercând să împiedice numirea acesteia la Parchetul European și de ultima epistolă, trimisă de Tudorel Toader. Tot despre Kovesi vorbesc și bulgarii de la SEGA care titrează:România a făcut o figură urâtă atât Bulgariei, cât şi ei înşişi. Anul trecut, a demis-o pe procuroarea-şefă de la DNA, Laura Kövesi, pentru a scăpa de ambiţia nemiloasă a acesteia de a vâna "capetele" corupte, iar acum, ea s-a întors ca favorită pentru postul de procuror-şef european. Din noua sa poziţie, mai înaltă, ea va continua să îi urmărească nu doar pe corupţii din patria sa, ci şi din întreaga UE, inclusiv din Bulgaria - ţară care respinge "modelul european" de combatere a corupţiei.