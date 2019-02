​Subiectele zilei: Anul trecut, 79 de inculpaţi au fost achitaţi ca urmare a dezincriminării abuzului în serviciu. E un test de rezistență pe care îl dau magistrații. Să fim optimiști; Cu ce este poluat Bucureştiul şi ce efecte au aceste particule asupra sănătăţii

​După ce magistrații de la Cluj au ieșit vineri dimineață în stradă, nemulțumiți de OUG de modificare a legilor justiției, protestele s-au extins la mai multe instanțe și parchete din țară. Parchetele Constanța și Argeș au anunțat că își vor opri activitatea pentru trei zile, la începutul săptămânii viitoare. Și Parchetul de pe lângă Tribunalul Brașov își va opri activitatea săptămâna viitoare, anunță Digi24 . La fel se va întâmpla în cele mai mari orașe ale țării. Libertatea a făcut o listă cu toate instituțiile care își vor suspenda activitatea în semn de protest. La Iași, magistrații și procurorii vor purta pe timpul programului de lucru banderole albe pentru a se distinge pe perioada protestuluj. "Aproape toţi am fost studenţii domniei sale" (n.r. Tudorel Toader), a precizat un procuror ieşean. În contextul protestelor din țară, procurorul general a anunțat că luni va face demersurile de contestare la Curtea Constituțională a ordonanței care modifică legile justiției și care a scos astăzi în stradă sute de magistrați Mai mult de atât, șefa Reprezentanţei Comisiei Europene la Bucureşti, Angela Cristea, a spus că Bruxelles-ul are o serie de instrumente de intervenţie pentru a răspunde încălcării principiilor statului de drept în România, citează Adevărul. Cu privire la nou înfiinţata Secţie specială de investigare a magistraţilor, Cristea spune că apariţia acestei structuri, în pofida recomandărilor Comisiei de la Veneţia, ridică mari semne de întrebare, iar ”primele sale acţiuni nu sunt de natură să ne liniştească”. Şeful interimar al Direcţiei Naţionale Anticorupţie (DNA), Călin Nistor, a prezentat, vineri, bilanţul instituţiei pentru anul 2018 precizând că au fost soluţionate pe fost peste 3.500 de dosare, în scădere cu 9,7% faţă de anul 2017. De asemenea, au fost condamnaţi 584 de inculpaţi, între care un ministru şi trei parlamentari. În prezent, procurorii DNA investighează modul în care PSD a utilizat banii primiți ca subvenție de la bugetul statului prin Autoritatea Electorală Permanentă, au declarat surse judiciare pentru G4Media . Procurorii au cerut documente de la AEP pentru a verifica dacă PSD a direcționat banii din subvenții către instituții de presă, potrivit surselor citate. Cătălin Nistor a adăugat de asemenea că o copie a dosarului Tel Drum a ajuns, vineri, la Secţia Specială pentru Investigarea Magistraţilor.Duminică, 24 februarie, în R. Moldova au loc alegeri parlamentare în baza sistemului electoral mixt impus de PDM+PSRM+PPEM în iulie 2017, contrar recomandărilor Comisiei de la Veneția și contrar protestelor cetățenilor.Staţiile Ministerului Mediului care măsoară poluarea aerului în Bucureşti arată aproape zilnic depăşiri la poluarea particule primare în suspensie PM10 unde, uneori, valorile maxime admise sunt depăşite şi de 2-3 ori.Telefonul care mi-a schimbat viața: „Nu mai pleci în vacanță. Este cancer și este invaziv! Atmosfera de spital nu îmi este străină. Tot aici am născut. Și nu s-a schimbat mare lucru de atunci. Sunt într-un spital în care te rogi să nu ajungi, dar vii după medicul curant și speri să nu fii chiar tu victima infecțiilor intraspitalicești despre care se vorbește chiar acum, la televizor.