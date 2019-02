Subiectele zilei: Kovesi, Dragnea și aurul, subiectele centrale în presa de azi; Mituri din viața noastră. Cum am ucis maimuța din poarta Ungariei și ne-am speriat de un ninja moldovean; Efectul investigației Recorder: DNA s-a autosesizat și a deschis dosarul „Dumnezeul achizițiilor“

Fosta șefă a DNA a obținut 26 de voturi, urmată de candidatul Franței, Jean-François Bohnert (22 de voturi). PSD și Alde vorbesc de vot politic în PE. Același discurs îl are și Tudorel Toader . Am aflat și că Dragnea nu vrea ”don't speak english”. Am mai avut și o scenă penibilă cu Maria Grapini care numara voturile ca Pristanda.