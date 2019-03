Subiectele zilei: Dăncilă și din Parlament/ „Unde-s banii, hoţilor? În comisioanele pe care le luaţi sau în şpăgile din cimitir?“; Dragnea trage de timp, dar timpul nu mai e de partea lui

Premierul Viorica Dăncilă a recunoscut astăzi că nu se simte pregătită să rostească un discurs așa că „Decât să vorbesc liber și să spun prostii, mai bine să am o hârtiuță în față și să spun lucruri corecte.” Această reacție vine după ce Florin Roman a criticat-o. Spărată a fost și pe Raluca Turcan președinta PNL „ Doamna Turcan, aruncați atâta venin, încât faceți invidioasă și o viperă ”. Oare și această replică o fi avut-o scrisă? De circul făcut de Dăncilă nu a scăpat nici președintele USR, Dan Barna. „Vă doriți de fapt să nu se mai investească în România, că atât dvs, cât și ceilalți din opoziție își doresc ca România să meargă pe drumul rău”, i-a spus premierul.„Cei care doresc abrogarea OUG 114 nu se gândesc la aspectele pozitive pentru cetățeni”, mai adăugat ea. Deputatul neafiliat Mihai Tudose , a contrazi-o criticând luni, în plenul Camerei Deputaţilor, OUG 114, afirmând între altele că, în urma aplicării acesteia, taxele se vor regăsi la români. Referindu-se la domeniul energiei, Tudose a arătat că prin această ordonanţă “nu se ieftineşte nimic”. Politologul Cristian Pîrvulescu a comentat la Digi24 discursul premierului. „Ceea ce am văzut azi a fost o lipsă de respect față de această instituție a opoziției, care are menirea de a critica. A fi politicos înseamnă a-i respecta pe ceilalți. Politețea era obligatorie în Parlament, mai ales din partea premierului, care putea fi atacat, chiar în mod direct și nejustificat, dar trebuia să se ridice la înălțimea funcției și să-i respecte pe ceilalți. Pentru că aici era primul ministru, care se confrunta cu reprezentanții poporului”, a spus el.„Protestul magistraților se extinde în țară, sunt acum peste 80 de parchete, judecătorii și tribunale care, sub o formă sau alta, și-au redus activitatea până la abrogarea OUG7”, scrie Moise Guran. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a comentat luni pe holurile Parlamentului protestul actorilor Teatrului Naţional din Capitală care şi-au arătat susţinerea pentru magistraţii care cer abrogarea OUG 7. Deși a fost cât se poate de senin afară, președintele Camerei Deputaților s-a făcut că plouă „N-am văzut protestul de ieri, deci nu pot să mă pronunţ” , a declarat Dragnea. Duminică, mai mulţi actori ai Teatrului Naţional din Capitală au protestat faţă de OUG 7, mai întâi în fața Guvernului și apoi în fața Ministerului Justiției. Astăzi Tudorel Toader și-a făcut auto(i)evaluare iar concluziile au fost doar pozitive. Despre un nou mandat nu se spune nimic iar în legătură cu susținerea PSD lucrurile sunt la fel de neclare. „Vedem miercuri!” a spus Liviu Dragnea. Cu toate acestea, conform Adevărul , preşedintele PSD i-a transmis luni un avertisment ministrului Justiţiei, Tudorel Toader, sugerând că moţiunea simplă împotriva acestuia ar putea fi adoptată.Pe moment, răspunsul tuturor a fost un „da” plin de entuziasm. Însă atunci când a venit momentul să pună în cuvinte neliniști, tristeți, dureri, așteptări rănite, unii elevi au vrut să renunțe. Scrisorile veneau greu și au trecut multe luni până să se strângă toate. Unii copii au riscat, crede diriginta, atunci când s-au decis să le spună părinților ceea ce simt. Și-au adunat însă curajul și și-au pus „sufletul pe tavă”, cum spunea una dintre fete, scrie Republica. Cei mai mulţi români prinşi că dau mită sunt tineri şi au studii medii. Aşa arată un studiu al Direcţiei Generale Anticorupţie, care anul trecut a cercetat aproape 1000 de persoane pentru dare de mită. Iar numărul celor care aleg varianta scurtă şi ilegală pentru a-şi rezolva problemele este în continuă creştere, avertizează ofiţerii DGA. Sociologii au o explicaţie: românul imită ceea ce se întâmplă în societate, potrivit Digi24.