Subiectele zilei: România fără buget și în luna martie; Care sunt judeţele din România unde se trăieşte cel mai mult

. Legea bugetului de stat a devenit un ping-pong politic. După ce CCR a respins solicitarea preşedintelui şi a declarat legea constituţională, Iohannis a numit-o “bugetul ruşinii naţionale” şi a anunţat că o retrimite în Parlament. „Decizia de astăzi a Curţii Constituţionale cu privire la legea plafoanelor demonstrează încă o dată, dacă a fost nevoie, că PSD legiferează nu numai imoral şi prost, dar şi neconstituţional.”, a declarat președintele. El a adăugat că nu va comenta decizia Curţii, dar dincolo de aspectele de constituţionalitate, bugetul rămâne unul bazat pe cifre false, pe bani pe care Guvernul în realitate nu îi are, croit greşit, împotriva tuturor obiectivelor majore ale românilor. “Va fi obligat să-l promulge”, i-au răspuns liderii PSD, dând de înţeles că nu vor ţine seama de argumentele sale. Și prim-ministrul Viorica Dăncilă a comentat decizia președintelui. Ea spune că preşedintele este interesat doar de campania electorală şi a ajuns să deţină recordul în privinţa contestaţiilor la Curtea Constituţională. „Niciun alt preşedinte nu a abuzat de această prerogativă aşa cum o face domnul preşedinte Iohannis". Întrebată cum evaluează ea economia României în condiţiile în care preşedintele a spus că este un dezastru, premierul a răspuns că mersul bun al economiei “este dovedit de cifrele oficiale şi de faptele guvernării”. Ministrul Finanţelor Publice (MFP), Eugen Teodorovici a declarat miercuri seara că „abordarea preşedintelui Iohannis este una din pachetul acela meschin de instrumente cu care crede că va câştiga simpatie iar lecţia asta de economie să o dea cui vrea pentru că deja sare calul". Legea bugetului de stat nu îi îngrijorează doar pe cei de la conducere. Potrivit Știrile ProTv , trei din 10 români cred că situaţia financiară a familiei lor se va înrăutăţi în acest an. Datele sunt din cel mai recent Eurobarometru făcut public de Comisia Europeană. Studiul mai arată că doar unul din trei români este mulţumit de modul în care funcţionează democraţia la noi. Cel mai mult îi îngrijorează creşterea preţurilor şi sistemul de sănătate.Datele publicate de Institutul Naţional de Statistică arată ca în unele judeţe, cum ar fi Vâlcea şi Braşov, oamenii se apropie foarte mult de 80 de ani. Judeţele cu locuitori mai longevivi au în comun fie servicii medicale mai performante, fie o zonă montană, care le asigură un aer mai bun, şi îi obligă la o viaţă activă, potrivit Știrile ProTv. Potrivit studiului, majoritatea românilor sunt de acord cu vaccinarea, procentul celor care refuză vaccinul și vaccinarea fiind foarte mic. ”Există însă un segment de populație semnificativ care nu este pe deplin convins de principiile vaccinării, ezitant, acest segment fiind probabil cel mai vulnerabil la eventuale mesaje antivaccinare”, transmite INSCOP, scrie Libertatea. În fiecare an, zeci de mii de familii de români se mută din oraşele mari la sate. Concret, 109.000 de români s-au mutat în anul 2017 de la oraşe la sate, arată ultimele date ale Institutului Naţional de Statistică (INS). Nevoia de linişte şi spaţiu primează de cele mai multe ori în luarea acestor decizii, spun specialiştii, dar mai există o categorie mare a celor care migrează spre mediul rural din motive economice, de supraviţuire, uneori, potrivit Adevărul.