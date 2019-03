Subiectele zilei: Jacques Attali, unul dintre cei mai influenţi gânditori la nivel global: „Sistemul va exploda, suntem pe marginea unei mari crize economice“; Săptămână decisivă pentru Brexit; Mărturia amară a medicului din Galați agresat de un interlop: „Ţara asta se transformă încet-încet într-o hazna”

Jacques Attali, un economist, scriitor şi sfătuitor al fostului preşedinte francez François Mitterrand cunoscut la nivel mondial, atrage atenţia că nu am depăşit cu bine criza datoriilor din 2008-2009 şi ne aflăm foarte aproape de repetarea ei. „Suntem în faţa unei urgenţe sociale“, afirmă el într-un interviu acordat la Bruxelles pentru „L’Echo“. Adept al dezvoltării pozitive, o îmbinare de politici ecologice şi sociale durabile, Jacques Attali denunţă în cotidianul belgian „o globalizare a pieţelor fără o globalizare a regulilor“ şi inegalităţile aduse de acest proces, potrivit Adevarul

Parlamentul de la Londra supune marţi din nou la vot înţelegerea de Brexit. Bruxellesul nu a livrat, aşa cum se spera, o formulă magică. Dacă Theresa May va pierde votul, Brexitul va fi probabil amânat. Se aşteaptă ca Theresa May să piardă şi votul de marţi. De partea ei se află moderaţii susţinători ai Brexit, câţiva pro-europeni favorabili unui compromis şi o mână de deputaţi laburişti din circumscripţii în care s-a votat masiv în favoarea Brexit. Dar nu se ştie câţi astfel de rebeli laburişti există şi nu este clar că aceştia ar putea salva înţelegerea între UE şi Theresa May. Împotriva acestei înţelegeri este majoritatea opoziţiei: şi Partidul Laburist, şi formaţiunea scoţiană SNP, noii Independenţi şi liberalii, scrie Deutsche Welle