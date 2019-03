Subiectele zilei: ​Bugetul pe 2019 a fost adoptat în timp record, fără nici o modificare; Brexit sau niciun Brexit aceasta este întrebarea; Care sunt cele 10 propuneri ale cetățenilor români pentru reinventarea Uniunii Europene

Șeful statului a explicat în nenumărate rânduri că PSD este singurul vinovat pentru că România nu are buget la jumătatea lunii martie . Inițial, președintele a atacat legea bugetului la Curtea Constituțională, dar sesizarea a fost respinsă de CCR. În mai puțin de o oră și jumătate, miercuri, deputații și senatorii puterii au respins obiecțiile președintelui Klaus Iohannis și i-au trimis legea în aceeași formă. În mare grabă, parlamentarii coaliției PSD-ALDE au respins toate propunerile Opoziției. Parlamentarii PSD şi ALDE nu s-au împiedicat de cele peste 100 de amendamente depuse de Opoziţie la bugetul de stat şi au trecut la schimburi de replici ironice. “Asemuim acest buget cu Făt-Frumos din lacrimă, adică apare foarte greu.”, a transmis Corneliu Bichineț, deputat PMP. Varujan Vosganian, deputat ALDE a spus că “Ceea ce s-a petrecut în ultima lună este stânjenitor pentru calitatea vieţii politice de la noi. Avem un preşedinte pamfletar care trimite la Parlament pamflete.” Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, miercuri, că sectorul privat, defăimat de unii politicieni “tributari reflexelor comuniste, autoritariste”, merită apreciat, deoarece suplineşte nevoia comunităţii pe care actuala guvernare o ignoră.Este aproape ca la Shakespeare: Brexit sau niciun Brexit , aceasta este întrebarea? După votul de marți de la Londra, orice este posibil. Premierul Theresa May este în fața unei dezordini totale. Dezbaterea din Camera Comunelor a fost una lungă și aprinsă. Divertisment politic pur, dar din păcate cu același rezultat ca în ianuarie. Parlamentul britanic a respins tratatul de părăsire a UE negociat cu blocul comunitar. UE nu a fost nici ea în stare să le ofere britanicilor o cale de ieșire acceptabilă pentru ei. Este și un eșec al Bruxellesului. Pagubele generate de un Brexit fără reguli vor fi mari și pentru UE. Marea Britanie este a doua economie ca mărime din UE și ea ar urma acum să taie brusc legăturile cu piața unică. Legat de Brexit, fostul preşedinte Traian Băsescu le-a spus, miercuri, studenţilor de la Universitatea Petrol şi Gaze din Ploieşti, că nu crede că Anglia va ieşi din Uniunea Europeană, acesta făcând şi o glumă: „Să vedeţi ce o să râd de Theresa May. Au şi ei Dăncila lor”. În urmă cu 82 de ani nu aveau niciun metru de șosea, acum au doar unul de autostradă! Pe 27 ianuarie 1937, ziarul Tempo titra: „Moldovenii cer şosele moderne”. Potrivit unei imagini cu articolul respectiv, apărut acum aproape un secol, Moldova era atunci „singura provincie unde nu s-a construit nici un metru de şosea asfaltată”. Captura din ziarul Tempo s-a viralizat în ultimii ani, de când este în discuție problema infrastructurii din Moldova, și anume că aceasta este singura regiune a țării care nu este străbătută de nici o autostradă, potrivit Econoimica. O idee care s-a conturat și este strigată de câțiva ani încoace: toate partidele și toți politicienii sunt o apă ș-un pământ, Se, De, Le, Re, Me, Pe, „aceeași mizerie”. În rea măsură, așa și este: în toată clasa politică dăm peste corupție, hoție, demagogie, cinism, fățărnicie. În 30 de ani de gazetărie, subsemnatul pot să spun că nu am întâlnit nici măcar un politician cinstit și fără bube sub piele, scrie CTP pentru Republica.



sunt supuse votului europenilor în cea mai mare consultare publică de pe continent. WeEuropeans, inițiativă civică independentă susținută de către asociația CIVICO EUROPA și MAKE.org, a finalizat prima rundă a consultării cetățenilor europeni privind viitorul UE. Aceștia au fost chemați printr-o campanie publică să propună și să voteze online, la nivel național, idei concrete pentru reinventarea Europei. Acum, cele mai votate 10 propuneri din fiecare țară vor fi supuse votului tuturor europenilor, urmând ca propunerile finale să constituie Agenda Cetățeanului pentru Europa, un document care va fi dezbătut la Parlamentul European pe 22 martie și înaintat ulterior Consiliului European de la Sibiu, din 9 mai, scrie G4media.