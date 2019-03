Subiectele zilei: Nou termen în dosarul „angajărilor fictive“. Dragnea e campion mondial la tras de timp; Dăncilă: În guvernările PSD s-au făcut peste 500 de kilometri de autostradă; Autostrada de un metru a devenit loc de pelerinaj pentru susţinătorii protestului #şîeu

Preşedintele PSD Liviu Dragnea ar putea sta toată săptămâna în spital, în urma problemelor pe care le are cu spatele. Medicii au decis să repete o serie de analize, inclusiv RMN-ul. Dragnea a fost vizitat de colegii de partid. „Am fost să-l vizitez pe Liviu Dragnea la spital cu Mircea Drăghici exact când ne-am întors de la Brăila. Părerile doctorilor sunt împărţite. ", transmis Codrin Ştefănescu. Tudor Ciuhodaru, deputat PSD i-a pus și el diagnostic lui Liviu Dragnea la Digi24 . „Un fragment dintr-un disc intervertebral se deplasează în canalul vertebral pe unde trec nervii şi măduva spinării, îi comprimă, iar această compresie e tradusă clinic prin durere, care poate fi de la jenă, disconfort, tulburări de sensibilitate în zona respectivă, amorţeli, tulburări motorii, inclusiv imposibilitatea de a te ţine pe picioare". Ceva mai optimist este medicul Bacalbașa, deputat PSD de asemenea care spune despre afecțiunea președintelui social-democraților că "nu poate provoca îngrijorare pentru că nu este o afecţiune letală" . Victor Ponta a declarat la Jurnalul de Seară că singura persoană care ştie ce boală are liderul PSD şi unde se află e Codrin Ştefănescu. "Poate n-a vrut azi la proces, dar procesul va continua" , a spus Ponta. E dureroasă slugărnicia, iar Dragnea s-a învățat așa: nici durerile nu mai sunt ale lui. Sunt ale partidului. Când îl doare pe el, îi doare pe toți, scrie Recorder . Totuși, procesul va continua iar Liviu Dragnea va fi audiat pe 15 martie când a fost stabilit noul termen.Ștefan Mandachi, antreprenorul care a construit un metru de autostradă și a generat mișcarea socială #șîeu susține că nu are legături cu niciun serviciu secret , cu atât mai puțin cu președintele Klaus Iohannis și alte persoane din lumea politică. Mai mult, afacerile familiei sale nu sunt deloc la proporțiile în care au fost prezentate pe rețelele sociale și într-o parte a presei. Reacția lui Mandachi a apărut în urma mai multor postări și informații false apărute pe internet despre el și apropiații lui. Potrivit Adevărul , deranjat de amploarea pe care au luat-o protestele #şîeu, Guvernul PSD anunţă, prin vocea premierului Viorica Dăncilă, realizările măreţe din ultimul timp: începerea lucrărilor la Autostrada Moldovei şi stadiul avansat al drumului expres Craiova - Piteşti. Reprezentanţi ai organizaţiilor neguvernamentale care au fost în teren spun că lucrurile stau cu totul altfel. În plus, Dăncilă a spus că Guvernul pe care-l conduce a ”luat în piept această provocare” şi va demonstra că se pot face autostrăzi în România, dar doar ”punând umărul la acţiune, nu făcând circ şi declaraţii politice”. Între timp, autostrada lui Ştefan Mandachi a devenit una dintre atracţiile turistice ale judeţului Suceava. În weekend, sute persoane au vizitat „Monumentul autostrăzii”, construit în semn de protest faţă de lipsa infrastructurii rutiere moderne din ţara noastră.La Utrecht era căutat de zor un turc fugitiv, care, potrivit unui bilanţ provizoriu, asasinase într-un mijloc de transport în comun cel puţin trei oameni. În Ţara Sfântă fuseseră uciși duminică un rabin şi un adolescent în uniformă, în urma unui atentat terorist probabil islamist. Rabinul, care lasă în urmă o familie cu 12 copii, ripostase cu focuri de armă atentatului, dar nu-l putuse opri pe ucigaş, scrie Deutsche Welle. Michel Soules are 57 de ani şi este unul dintre cei 10 copii ai unei familii de romi.Soules are o convingere fermă, complet nepopulară în rândurile propriei comunităţi: pentru a ieşi din sărăcie şi a-şi schimba astfel soarta, ţiganii trebuie să se integreze în societatea franceză. Zona are un centru comunitar administrat de consiliul regional. Ţiganii care muncesc cu normă întreagă sau cei care aspiră spre o altfel de viaţă s-au mutat deja din zonă. Însă o mare parte dintre cei care au rămas se împotrivesc îndârjit planurilor primarului, scrie Adevarul. Armand Sullot a lucrat 19 ani la Microsoft și l-a cunoscut personal pe Bill Gates, care, spune el, i-a schimbat definitiv percepţia despre afaceri. Germanul a ajuns pentru prima dată în România în vara anului trecut și, deși n-avea deloc o părere bună depre țara noastră, a fost fascinat de Brașov. Ajutat și de faptul că iubita lui e româncă, a decis să se stabilească aici. Și să facă business. Doar că lucrurile n-au mers deloc ca unse. Deși s-a luptat cu mentalitatea și cu birocrația, Armand e optimist. România e o țară a oportunităților, crede el, potrivit Libertatea.