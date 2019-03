Subiectele zilei: 6.000 de copii, drogați de statul român; Ce a uitat Sorina Pintea să spună despre legalizarea marijuanei/ Câţi bani ar aduce statului legalizarea canabisului şi a prostituţiei

Potrivit Libertatea , la prima întrunire a Comisiei pentru legalizarea marijuanei medicinale de la Ministerul Sănătății a fost prezent și Filip Hausner, cetățean israelian și reprezentant al Kidmat Eden. Omul de afaceri a fost la comisie, deși, conform Ordinului de Ministru al Sorinei Pintea, comisia poate invita doar membri ai asociațiilor de pacienți și ai comisiilor medicale din minister. Medicii prezenți au fost de acord cu aprobarea unui medicament pentru epilepsie, dar care are doar un component din canabis (CBD sintetic). În schimb, ei se opun să se legalizeze canabisul, din cauza substanței THC, cea care furnizează starea de euforie.Ministrul Finanţelor, Eugen Teodorovici, şi-a anunţat intenţia de a legaliza canabisul, doar în scop medical, vehiculând însă spre sfârşitul anului trecut şi posibilitatea de a cere legalizarea prostituţiei în ţara noastră. Aceste două activităţi, deocamdată ilegale, ar creşte PIB-ul României cu cel puţin 300 de milioane de euro , potrivit ultimelor date ale INS. Conform Business Review , în 2015, activităţile desfășurate în mod ilegal au avut o contribuţie 340 de milioane de euro la PIB-ul României.Decizia lui Tudorel Toader de a retrage acreditările a doi jurnaliști- Ovidiu Oanță (PRO TV) și Ionela Arcanu (Realitatea TV), a stârnit numeroase controverse vineri. Informația a apărut în spațiul public după ce Ovidiu Oanță a scris pe pagina sa de Facebook despre refuzul ministrului Justiției de a-l reacredita. “Dreptul presei de a se informa și de a informa nu poate fi restricționat! PNL îl somează pe ministrul justiției să renunțe la ideea aberantă de a restricționa accesul presei în instituția publică pe care o conduce! Tudorel Toader ne convinge din nou (deși chiar nu mai era necesar) că statul de drept este pentru el doar o noțiune de manual, pe care este incapabil să o respecte și să o aplice”, a scris Raluca Turcan pe Facebook. Cozmin Gușă , patronul Realitatea TV, și-a spus punctul de vedere referitor la retragerea acreditării jurnalistei Ionela Arcanu. "Acest domn ministru al Justiției, care nu a mâncat usturoi, gura nu ii miroase, l-ați văzut cum ne "ievaluează" de fiecare dată, a făcut astăzi un lucru nepermis, care nu s-a întâmplat de foarte mult timp.” Rareș Bogdan , fost prezentator Realitatea TV, a reacționat de asemenea pe contul său de Facebook. "Au tocat-o mărunt pe Ionela după interviurile cu Cristina Tarcea, șefa Înaltei Curți (țin minte că infractorii și slugile lor n-au dormit bine câteva zile), și Augustin Lazăr, procurorul general al României. Când și-a permis colega mea să pună întrebări incomode, la întâlnirile lui Toader cu presa, alte șarje de înjurături. Keep walking, Ionela Arcanu! Keep walking, Ovidiu Oanță! ”Ulterior, Toader s-a răzgândit, spune el, la rugămințile prim-ministrului.Două treimi dintre copiii din centrele sociale din România au primit pastile care să-i liniştească sau să-i adoarmă. 6.000 de copii au fost drogaţi. Iar datele sunt oficiale si au fost obţinute de Centrul de Resurse Juridice (CRJ) de la direcţiile de protecţie socială din ţară. Din aceleaşi acte reiese că un sfert dintre copiii de care statul trebuie să aibă grijă au fost internaţi în spitale de psihiatrie. După ce au fost abandonați de familie, primesc medicamente şi umilinţe, scrie Digi24. . Când o face de oaie, executivul pesedist intră în panică. Apoi devine cinic şi loveşte în jur orbeşte. Mai nou, a cerut presei să dezmintă opinii privind declaraţiile despre corupţia în România ale premierului Dăncilă. Ce face un ministru sau premier prins cu ocaua mică? Depinde. Într-o ţară normală şi civilizată e simplu. A minţit? S-a prostit? A fost prins? Demisionează. Într-o dictatură n-are probleme, scrie Deutsche Welle. Proiectul „Toată lumea citeşte” se află deja la a şasea săptămână de desfăşurare, fiind demarat de pe 11 februarie 2019, şi îşi propune să-i familiarizeze pe elevi cu lectura şi să reducă astfel rata analfabetismului funcţional, o problemă la care România ocupă primul loc în Europa. „Ştim că analfabetismul funcțional este un flagel al societăţii actuale şi vrem ca aceşti copii să aibă toate şansele să reuşească în viaţă”, a precizat directorul şcolii potrivit Adevărul.