Subiectele zilei: Analiză. Specialiştii, critici la adresa premierului Dăncilă; Experiența mea la ora de religie. Preotul a tunat și-a fulgerat împotriva mea; Petre Daia se exprimă în engleză

Analiză. Ce efecte poate avea anunţul Vioricăi Dăncilă despre mutarea ambasadei din Israel. Specialiştii, critici la adresa premierului Dăncilă. „Fiind o declaraţie care nu se bazează pe o decizie luată corect, atât din punct de vedere constituţional, cât şi din punctul de vedere al fundamentării strategice, decizia va avea consecinţe devastatoare. E o afirmaţie a unei persoane care reprezintă temporar România, pe o temă extrem de sensibilă. Relaţiile cu lumea arabă şi cu partea israeliană vor avea de suferit", declarat pentru „Adevărul" Cristian Diaconescu, fost ministru de Externe. La rândul său, Iulian Fota, fost consilier prezidenţial pe probleme de securitate, a subliniat că efectele imediate se văd, însă România ajunge să fie o ţară lipsită de credibilitate.





Experiența mea la ora de religie. Preotul a tunat și-a fulgerat împotriva mea, umilindu-mă în fața întregii clase. Oră de religie. Trebuie să ne ridicăm în picioare, să ne întoarcem spre icoana de pe perete și să spunem cu voce tare Tatăl Nostru. Terminăm rugăciunea, ne așezăm în bănci. Preotul Păun răbufnește imediat: „cum îți permiți să stai așa la ora mea? Asta e o nesimțire fără margini! Dacă până data viitoare nu ești tuns scurt, eu te las corigent, mă! Mie nu-mi pasă ce note mai ai tu, poți să nu treci anul pentru că așa vreau eu! Tu nu vezi cum ești cu părul ăla?" Am crezut că glumește. Nu a făcut-o, povestește Vasi Rădulescu pentru Republica.ro

În timp ce valul de pestă porcină a ajuns până în judeţul Dolj şi mătură în continuare animalele din gospodăriile ţăranilor, Ministrul Agriculturii preferă să taie panglici, să admire tractoare şi să se joacă de-a limba engleză cu expozanţii de la Târgul Agroalimentar INDAGRA, iar când e pus în faţa problemelor reale ale oamenilor, Petre Daea devine sfătos: „Nu fiţi atât de negativişti“, video pe recorder.ro Netezimea scoarţei şi sfetnici răi au determinat-o pe Dăncilă să calce iar în străchini. Ceea ce nu ne scuteşte de datoria de a evalua just o complicată problemă de politică externă. E vorba de relaţiile României cu SUA, UE şi Israelul. În acest context ar fi fost miraculos ca, la Washington, Liviu Dragnea să nu încerce să se dea mare, prin teleghidata V.V. Dăncilă. Şi să nu-şi testeze proverbiala şmecherie de pesedist de cartier în faţa membrilor organizaţiei americane AIPAC, de lobby pro-israelian. Căci inşi ca Dragnea nu ştiu multe, dar sunt dintotdeauna siguri că evreii ar conduce lumea. Şi că, deci, trebuie curtaţi, ca să ne ofere şi nouă o felie din marele tort, scrie Deutsche Welle Mădălina Marin, 29 de ani, s-a antrenat zilnic timp de șase luni pentru Jocurile Mondiale Special Olympics de la Abu Dhabi, unde a câștigat cinci medalii: trei de aur și două de argint. A câștigat o medalie de argint la înot, la 25 de metri spate și s-a întors foarte fericită. De atunci a mai fost la competiții în Olanda, Italia, iar acum e la Jocurile Mondiale din Abu Dhabi. Prin Special Olympics, Mădălina a ajuns, la vârsta asta, să-și îndeplinească multe vise. Reportaj pe decatorevista.ro "Va supravieţui UE?" devine o întrebare pe buzele tuturor. Rezultatul pare previzibil, cel puţin pentru primele trei locuri ale clasamentului. Totuşi, fake news-urile, Brexit-ul, Klaus Iohannis ori alegerea Laurei Codruța Kovesi în funcţia de procuror-şef european ar putea influenţa votul. Important e să votăm! În cunoştinţă de cauză, dacă se poate... spune Marius Țiran pentru digi24.ro. Maghiarii din România „se instruiesc” în limba lor, în mod gratuit şi, adesea, cu burse din partea statului, de la grădiniţă până la doctorat şi la studiile post-universitare. Nu există program de studii superioare, de exemplu, cerut de maghiari care să nu fi fost aprobat de organele statului român. Condiţia este cea mai generoasă din Europa: să existe cel puţin zece doritori care să urmeze acea specialitate, este răspunsul pe care Academia Română i l-a oferit lui Kelemen, citat de actualdecluj.ro. Este ciudat cum DSP a emis în 2009 avizul sanitar pe adresa de la nr. 61, care dispăruse cu un an înainte. Firma a solicitat avizul pe adresa respectivă sau angajaţii DSP l-au eliberat pe altă adresă? Greu de stabilit, atâta timp cât, atât DSP, cât şi City Group, firma solicitantă a avizului, susţin că nu mai deţin în arhivă documentele care ar putea restabili adevărul. Greu de stabilit, atâta timp cât, atât DSP, cât şi City Group, firma solicitantă a avizului, susţin că nu mai deţin în arhivă documentele care ar putea restabili adevărul. Fără actele din spatele avizului, nu este clar nici dacă în 2009, când a fost obţinută autorizaţia de construire iniţială, firma City Group a depus vreun studiu de însorire, sunt unele dintre dezvăluirile apărute pe gds.ro „Sistemul medical românesc are probleme mult mai grave. Unde e urgenţa pentru România?“, spune dr. Ovidiu Alexinschi, medic psihiatru la Institutul „Socola“, coordonator Programe „No addict“. Dezbaterile vin în contextul în care, în unele ţări dezvoltate, consumul de drog uşor este permis.„Deja ne confruntăm cu cazuri multe şi grave de tineri care consumă etnobotanice. Cu atât mai periculos mi se pare ca în acest moment să aduci brusc în discuţie legalizarea canabisului“, spune specialistul ieşean pentru ziaruldeiasi.ro.