Subiectele zilei: Londonezii despre Brexit: "Alegi între un pește otrăvit și unul stricat”; Viorica Mondiala. 3 întrebări după „vizita” din State; Monstruoasa coaliție care l-a transformat pe elevul bătut de preot din victimă în acuza

Noi vrem Brexitul, dar e nevoie de un acord bun", spune tânărul de 30 de ani. Orice s-ar întâmpla, Regatul Unit va fi OK în continuare: "Marea Britanie nu-i o țară din lumea a treia. Nu există niciun 'worst case scenario'. Marea Britanie e în stare să se descurce de una singură. Japonia, China, dar și majoritatea țărilor din Commonwealth sunt în creștere. Dacă Regatul Unit colaborează cu aceste state, va ajunge cea mai bogată țară.", conform Deutsche Welle

În București, oamenii care-și petrec diminețile în congestii de trafic cu copiii lor nu-s puțini, iar cauzele și efectele fenomenului sunt mai nuanțate decât ce vedem cu ochiul liber. Inginerul în transport Eugen Ionescu crede că îngroșarea rândurilor pe șosele este un efect, nu o cauză, și că vina aparține modului defectuos de organizare a sistemului de învățământ. Toți specialiștii cu care am vorbit sunt de acord: aglomerația din București e generată în primul rând de numărul foarte mare de autoturisme. Din lipsa de eficiență a transportului public, dar și din comoditate, oamenii preferă să folosească mașina personală și să stea mai mult timp în trafic, reportaj de scoala9.ro

Ce fel de vizită a făcut în State? Dacă e vizită de lucru, are un caracter oficial, Guvernul e obligat să ne spună „ce a lucrat” premierul, dacă e o vizită privată se schimbă registrul. Unde a stat, cât a costat, cine a plătit. Suspiciunea jurnaliștilor americani e că premierul României a stat la „hotelul lui Șefu”, ca să cumpere o indulgență. Suspiciunea noastră e că cineva din anturajul doamnei Dăncilă a împins-o în „hotelul lui Trump” ca să-i arate șefului Americii că și noi vorbim aceeași limbă, scrie republica.ro

Cele mai mari investiţii le are în România și Rusia. Poate să cumpere obligaţiuni de stat. Acest tip de finanţare a fost folosit în Venezuela de Rusia. A cumpărat datoria Venezuelei. Azi, Putin a confirmat că a trimis trupe pentru a-și apăra investiția. Nu aș vrea să vină niciodată un soldat în România că să-și apere Putin investiţia, afirmă Florin Cîțu pentru digi24.ro. Îmi doresc să am un interloc care să vină cu argumente, cu probe, soluții, dar să lansezi fel de fel de acuze fără argumente. E o persoană care ar trebui interzisă în spațiul public. A fost dată afară din bănci, interzis de BNR pentru că a speculat pe leu. Prin lege, miniştrii de Finanţe ai acesteir țări sunt membri, guvernatori în toate băncile în care România are capital. E lege. Sunt guvernator la Banca Europeană de Investiții, la BERD, la Banca Asiatică de Invest, la această banca de investiţii, conform digi24.ro