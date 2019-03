​Subiectele zilei: Laura Codruța Kovesi în continuă luptă cu statul/ Obiectivul este ca fosta șefă a DNA să fie arestată; Se întoarce Coposu în mormânt. PNŢCD a făcut alianţă cu PSD pentru alegerile europarlamentareș Oamenii din Casa Speranței. Un documentar mai mult despre viață și mai puțin despre moarte.

. Liderul PSD, Liviu Dragnea, a anunţat joi seara, într-o conferinţă de presă, că partidul său va face alianţă la alegerile europarlamentare cu PNŢCD şi cu Partidul Ecologist Român (PER) dar nu a ratat ocazia și a lansat noi atacuri la adresa președintelui Iohannis, spunând că nu are încredere în magistrații instanței supreme. Reacțiile după acest anunț nu au întârziat. Ion Andrei Gherasim , primul şi ultimul secretar al lui Corneliu Coposu, spune că preşedintele PNŢ este omul unor servicii secrete care au avut misiunea să distrugă partidul istoric şi apoi să-l umilească. Nicolae Raţiu , fiul lui Ion Raţiu, politicianul desemnat de Corneliu Coposu să candideze din partea PNŢ la alegerile din 1990, spune despre alianţa PSD – PNŢ: „Dezgust total“. Sora regretatului politician țărănist Corneliu Coposu condamnă protocolul încheiat de actuala conducere a PNȚCD cu PSD, de susținere a partidului condus de Liviu Dragnea la alegerile europarlamentare. „Seniorul politicii românești, adversarul deschis al FSN-FDSN-PDSR-PSD, se răsucește în mormânt!” crede Rodica Coposu. Fosta şefă DNA Laura Codruţa Kovesi a declarat, joi, după mai mult de şase ore de audieri la Secţia de investigare a magistraţilor, că are interdicţie de a vorbi cu presa despre dosarul său. Potrivit unor surse Laura Codruța Kovesi ar fi fost pusă sub control judiciar având calitatea de inculpat. Mai mult de atât, se vehiculează faptul că i-ar fi interzis și să părăsească țara. Augustin Zegrean a vorbit la Digi24 despre situația actuală a fostei șefe a DNA. El a spus că „s-au speriat atât de tare de Kovesi”, încât totul „a intrat în vrie” și că se va face totul ca Laura Codruța Kovesi să nu reușească să obțină postul de procuror-șef la Parchetul european. „S-ar putea să n-o mai vedem pe doamna Kovesi, să nu mai iasă de acolo, de la Secția specială pentru investigarea magistraților. Obiectivul este ca fosta șefă a DNA să fie arestată, dar deocamdată Secția nu-și asumă asta, o iau progresiv”, spune Cristian Tudor Popescu. O poveste nemțească - de la un neamț care a stat mulți ani în România și e mai român ca mulți dintre noi. După multă vreme de lucrat cu români, și-a dat seama care e diferența între români și nemți în business, în general. Nemții nu se apucă de treabă până nu au un șef care să îi conducă, românii nu fac treabă pentru că au prea mulți șefi, scrie Republica. Minge cu clopoței și ochelari de cauciuc. O echipă mixtă a cotidianului Libertatea a mers la antrenamentul de marți dimineață al tricolorilor. I-am fotografiat, i-am filmat și am stat de vorbă cu selecționerul Sorin Lăpădatu și cu liderul echipei tricolore, Mihai Nistor, descoperind, la rându-ne, regulile care fac posibil jocul lor special și ascultându-le poveștile de viață. România a învins miercuri Belarus (3-0), apoi azi Georgia (2-1), iar cu Grecia se va duela sâmbătă, scrie Libertatea. În 1992, cetățeanul englez Graham Perolls merge cu un braț de acte la Direcția Sanitară Brașov ca să înființeze prima fundație de îngrijiri paliative din România: „Hospice Casa Speranței“. Funcționarii brașoveni se uită lung la cuvântul „paliativ“ și istoria păstrează replica unuia dintre ei: „Asta și magia albă ne mai lipseau“. Al doilea cuvânt-problemă în propoziție era „fundație“. O fundație care oferea tratament medical gratuit pentru bolnavii de cancer cu dureri insuportabile, scrie Recorder.