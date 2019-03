Subiectele zilei: Laura Codruţa Kovesi declară război sistemului şi are aliaţi importanţi; Planul Brexit și al treilea eșec. Care sunt scenariile posibile acum; Sate fantomă de vânzare, la prețuri de apartament în București

Parlamentul britanic a respins vineri, pentru a treia oară, acordul de retragere a Regatului Unit din Uniunea Europeană. Comisia Europeană s-a declarat dezamăgită de rezultatul votului din camera inferioară a legislativului de la Londra. Prin decizia regretabilă a deputaților britanici, după cum s-a exprimat purtătorul de cuvânt al CE, se va aplica amânarea Brexitului de pe 29 martie pe 12 aprilie, așa cum s-a convenit la ultimul summit de la Bruxelles de săptămâna trecută. Preşedintele Consiliului European Donald Tusk a convocat vineri un summit la 10 aprilie, în urma respingerii acordului Brexitului în Camera Comunelor. În ziua în care Marea Britanie trebuia inițial să părăsească UE, mari grupuri de oameni au mărșălui pe străzi și s-au adunat în fața Parlamentului, fluturând steaguri ale Regatului Unit și scandând „Ieșire înseamnă ieșire!”, în timp ce din difuzoarele amplasate în zonă răsuna melodia formației Queen „Bohemian Rhapsody”, cu faimoasele versuri „Mama Mia, let me go”. „Implicaţiile sunt grave”, a subliniat premierul britanic Theresa May. Însă nu doar un Brexit fără acord este pe masă, ci toate scenariile sunt posibile ( vezi aici ).