Subiectele zilei: Prigoana online a Jandarmeriei contra protestatarilor. Cum sunt vânate postări pe Facebook pentru a justifica amenzile; Executorul Drăgoi, arestat în lipsă pentru 29 de infracţiuni; Satul cu 98% români din Bucovina. „Ce vrem de la alegeri? Să se termine cu războiul”

„Este o schimbare foarte bruscă şi foarte vizibilă de atitudine. Timp de 2 ani nu am primit nicio amendă şi în ultimele 3 luni începe să-mi vină şi nota de plată. E o încercare de intimidare, dar una eşuată. Eu ştiu că şi ceilalţi protestatari care au primit amenzi se simt şi mai iritaţi şi nu vor lăsa lucrurile aşa”, susţine o protestatară. Poziția jandarmeriei este următoarea: Amenzile nu sunt date pentru a intimida, ci sunt date conform Legii 60 privind adunările publice[...] Toată lumea are dreptul să protesteze, aşa cum scrie Constituţia, dar va face asta cu respectarea unui anumit regulament dat de Legea 60”, spune Inspectorul Şef al Inspectoratului Judeţean de Jandarmerie Cluj, Cristian Maxim, pentru adevarul.ro La marginea Uniunii Europene, ţara vecină, Republica Moldo­va, a devenit un adevărat laborator de falsificat documente. În ultimii patru ani, numărul documentelor falsificate găsite asupra cetăţenilor din această ţară a crescut spectaculos, ajungându-se ca poliţiştii de frontieră să găsească zilnic documente false asupra cetăţenilor moldoveni, uneori lipite cu scotch pe corp, scrie ziaruldeiasi.ro . Poliția a anunțat că verifică în acest moment posibile legături cu milițiile teroriste ale "Statului Islamic" (ISIS). "Îi suspectăm că ar face parte dintr-o grupare desprinsă din ISIS sau că simpatizează cu aceștia", a mai declarat sura citată. Perchezițiile au avut loc în orașele Essen, Düsseldorf, Wuppertal, Mönchengladbach, Duisburg din Renania de Nord-Westfalia, ca și în Ulm, din landul Baden-Württemberg. Acțiunea a început vineri după-amiază și s-a finalizat sâmbătă dimineață. "Trebuie să vedem dacă am găsit ceea ce căutam", a mai declarat purtătorul de cuvânt al Procuraturii din Düsseldorf. Nu este clar dacă pe numele celor zece persoane reținute au fost emise mandate de arestare. Se știe doar că printre cei reținuți se numără și un cetățean tadjik, în timp ce naționalitatea celorlalți bărbați nu a fost dezvăluită, scrie Deutsche Welle. . Mihai Drăgoi a fost procuror la Parchetul de pe lângă Tribunalul Dolj până în 2011, când a renunțat la magistratură și a devenit executor judecătoresc. Executorul Drăgoi este cercetat pentru comiterea a 15 infracţiuni de înşelăciune, patru de înşelăciune în formă continuată, o infracțiune de delapidare în formă continuată, o infracţiune de fals în înscrisuri sub semnătură privată, patru infracţiuni de abuz în serviciu în formă continuată, o infracţiune de abuz în serviciu, două infracţiuni de abuz de încredere şi o infracțiune de fals în declaraţii în formă continuată, scrie gds.ro .Municipalitatea consultă piața în vederea determinării valorii estimate pentru achiziția serviciilor. UAT Municipiul Constanța intenționează să încheie un acord cadru pe 4 (patru) ani și contracte subsecvente, având ca obiect servicii de consultanță, asistență țo reprezentare juridică. „Este un dosar care s-a finalizat cu dispoziții ale instanței ce se răsfrâng asupra activiății municipiului Constanța.Tocmai de aceea am cerut aprobarea Consiliului Local pentru angajarea experților în servicii de consultanță, asistență și reprezentare judiciară, în vederea punerii în aplicare a acestei horărâri”, afirmă primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, pentru ziuaconstanta.ro Voloca este satul din Bucovina în care 98 la sută dintre locuitori sunt români, deși trăiesc în regiunea ucraineană Cernăuți. Vorbesc românește și învață limba română la școală pentru că, spun ei, vor să-și păstreze tradițiile și obiceiurile. Situat la aproape 20 de kilometri de Cernăuți, Voloca e cunoscut drept „satul de rochii de mireasă”. Valentin Golovaci spune că, de aici, creațiile vestimentare ajung să fie vândute în Uniunea Europeană și în Rusia. În această duminică, ucrainenii își votează președintele. În Voloca, fiecare sătean a primit invitați să vină la vot, scrie libertatea.ro