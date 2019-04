Subiectele zilei: Modul în care România o tratează pe Laura Codruța Kovesi a divizat Europa și a întors instituțiile de la Bruxelles una împotriva celeilalte; Candidații cu șanse reale de câștig la viitoarele alegeri. Ce spun sondajele?

Șeful statului are toate şansele să-şi asigure un al doilea mandat la Palatul Cotroceni, în condiţiile în care conduce detaşat cursa pentru prezidenţiale, potrivit ultimului sondaj IMAS , realizat la comanda Europa FM. Potrivit Adevărul, Klaus Iohannis ar fi votat de 44.3% dintre cei care au răspuns, spre deosebire de al doilea clasat, Călin Popescu Tăriceanu, cu o intenţie de vot de 16,1% și al treilea clasat, Victor Ponta care are o intenţie de vot de 12,4%, faţă de 15% cât avea în februarie. Băsescu a declarat că Iohannis nu are adversari în momentul de faţă: „De fapt, nici nu s-au anunţat. Singurul politician care a spus «voi candida» este preşedintele, ceilalţi nu au spus“. Comentând afirmaţia lui Călin Popescu Tăriceanu potrivit căreia „va câştiga alegerile, dacă va candida“, Băsescu a spus că va câştiga „experienţă“: „Nu câştigă, nu are ce-i trebuie pentru a câştiga această competiţie“. În ceea ce privește subiectul alegerilor europarlamentare , PNL s-ar clasa pe primul loc la următoarele alegeri iar PSD s-ar clasa de abia pe locul al doilea, cu o intenţie de vot de aproape 20%. Alianţa 2020 USR-PLUS se află pe poziţia a treia cu 17,7%. Pe locul al patrulea ar fi partidul lui Tăriceanu, cu 12,7%, în timp ce Pro România, formaţiune condusă de Victor Ponta ar obţine 11,2%.Fostul președinte Traian Băsescu este de părere că fosta șefă DNA Laura Codruța Kovesi are șanse mici să devină primul șef al viitorului Parchet European. Motivul: în negocierile dintre Consiliul Uniunii Europene și Parlamentul European, în cele mai multe cazuri câștigă Consiliul, a spus fostul șef al statului, la Digi24. Financial Times scrie că „modul în care România o tratează pe Laura Codruța Kovesi, fosta șefă a DNA a divizat Europa și a întors instituțiile de la Bruxelles una împotriva celeilalte”, într-un articol intitulat „Procurorul persecutat”.Valorile care țin împreună peste timp sau în momente speciale o comunitate umană sunt pe cât de durabile ca nume, pe atât de fragile și volatile în conținut. Aceste valori, despre care se crede că sunt valori ale identității, ale continuității și ale faptului de a fi împreună, ne vorbesc, atunci când sunt forțate să vorbească, despre ceva cu totul opus, și anume despre diferență, despre rupturi și sfâșieri, despre excluderi, scrie Republica. În România timpurilor noastre încă există 52.000 de gospodării fără curent electric, în care copiii învaţă la lumânare, femeile au fier de călcat cu cărbuni, iar bărbaţii construiesc case cu dalta şi ciocanul. Ca să aducă lumina în vieţile acestor oameni, autorităţile au în plan să instaleze panouri foto-voltaice. Prima condiţie este ca locuinţa să se afle la mai mult de 2 kilometri de reţeaua de curent. Sunt vizate în jur de 7000 de familii. Restul mai rămân în beznă pentru o vreme, potrivit Stirile ProTv.



Actorii colaboratori de la mai multe teatre din Capitală interpretează rolul unor salariaţi neplătiţi de trei luni. Situaţia nu e o ficţiune, iar cauza e întârzierea adoptării bugetului. Maia Morgenstern, Oana Pellea şi Marius Manole au semnalat problema care îi afectează pe colegii lor, care repetă şi interpretează gratuit, potrivit Digi24.