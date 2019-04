Subiectele zilei: Bun venit în "NarConstanța"/ Cum a prezentat presa internațională știrea despre cocaina găsită pe litoralul românesc; Peste două milioane de familii riscă să plătească facturi mai mari la curent

În perioada 5 - 6 aprilie, pe litoralul din județul Constanța s-a depistat și ridicat cantitatea de 131 de kilograme de droguri . Pe 29 martie 2019, procurorii DIICOT au adus la sediul central din Capitală saci întregi de cocaină găsiți într-o șalupă din Delta Dunarii, drogurile având o valoare estimată pe piață de 300 de milioane de euro. Știrea despre sutele de kilograme de cocaină ajunse pe litoralul românesc al Mării Negre și mobilizarea autorităților române a ajuns în presa internațională, potrivit Libertatea. Agenții de presă și site importante au relatat despre drogurile descoperite în România și au amintit că pe unele pachete era scris CR-7, trimitere la Cristiano Ronaldo. BBC News scrie că poliția din România caută droguri de-a lungul țărmului Mării Negre după ce valurile au adus pe uscat 130 kg de cocaină. Russia Today a ilustrat materialul despre drogurile găsite pe litoralul românesc cu o fotografie cu Cristiano Ronaldo și a amintit că pe multe dintre colete era scris CR7, porecla atacantului portughez. În timp ce poliţiştii patrulează de zor, românii se întrec în glume pe Facebook şi spun că locuiesc în... “NARCONSTANȚA”, potrivit Stirile ProTv . “Cea mai bună campanie de promovare a litoralului românesc, din ultimii 25 de ani”, scriu unii, în timp ce alţii fac versuri. “Nu e praf cum e faină, nici nisip ca...cocaină” . Tot aceştia propun ca pe viitor staţiunea Eforie să se numească Euforie. Nu în ultimul rând, mulţi cred că topul 300 al milionarilor români se va schimba pe măsură ce localnicii vor găsi marfa de contrabandă.Potirivit unui raport realizat de United Nations World Tourism Organization în 2018, România se află pe primul loc în topul preferinţelor britanicilor privind destinaţiile de vacanţă. Astfel, în ultimul deceniu, interesul britanicilor pentru România a cunoscut o creştere de 638%. Doar în anul 2008, numărul de turişti a crescut considerabil, de la 48.000 la 70.000, şi a trecut de 340.000 în 2017, scrie Adevărul. Mai mult de atât, un oraș din România a fost inclus în topul celor mai cool destinații din 2019. Revista National Geographic a realizat un top al celor mai cool destinații turistice din acest an, iar printre cele 19 locuri se numără și un oraș din România. Sibiul este una dintre destinațiile perfecte pentru vacanță. Pe primele 5 poziții în clasamentul publicației se află: Setouchi, Antarctica, Pittsburgh, Corsica și Cambodia, potrivit Unica. Simpatizanții partidelor PAS și Platforma DA participă la un marș în centrul Chișinăului pentru a omagia demonstrațiile pașnice de pe 7 aprilie 2009, când zeci de mii de tineri au ieșit în stradă pentru a protesta față de o nouă victorie a Partidului Comuniștilor în urma unor alegeri considerate incorecte. Începute pașnic, demonstrațiile din 7 aprilie 2009 au fost transformate în violențe prin eforturile unui grup de protestatari neidentificați, soldându-se cu devastarea clădirilor parlamentului și președinției. Au fost urmate în noaptea și zilele următoare de represalii ale poliției contra a sute de tineri, care au fost arestați aleatoriu și maltratați în detenție, potrivit Europa liberă. Consiliul Județean Constanța are aprobate fonduri europene de zeci de milioane de euro pentru a restaura și a repune în circuitul turistic unele dintre cele mai frumoase castre romane de pe teritoriul nostru. La Capidava, firma care a câștigat contractul a fost trimisă în judecată pentru spălare de bani și fraudarea fondurilor europene. Muncitorii au băgat tone de fier și beton în blocurile de piatră de pe vremea romanilor. La Hârșova cetatea Carsium s-a transformat în groapă de gunoi, potrivit Stirile ProTv. Mai bine de 20% din gospodăriile din România riscă facturi mai mari la energie electrică, după ce proprietarii au profitat, în ultimii ani, de promoțiile oferite de furnizorii de curent electric și au ieșit din sistemul reglementat de stat. Ei au semnat contracte într-un mod similar celor de telefonie, pe o perioadă determinată, de un an sau doi. Între timp însă, prețul energiei s-a majorat spectaculos pe bursă, astfel că acum au început să primească notificările prin care furnizorii își anunță clienții despre noile tarife potrivit Libertatea.