Subiectele zilei: Motivul real al amânării: De ce așteaptă CCR după dosarul lui Dragnea Înalta Curte; Cetățeanul care a pierdut deja alegerile; Deutsche Welle: S-o spunem clar: nu i se poate imputa nimic lui Assange

Abandonat pe moment de CCR, Dragnea riscă o sentinţă definitivă luni. Borza, despre motivul real al amânării: CCR aşteaptă după Înalta Curte. Motivul real al amânării este legat mai degrabă de dosarul lui Liviu Dragnea, care se află în recurs la ICCJ cu termen pe 15 aprilie. Judecătorii Curţii Constituţionale aşteaptă soluţionarea acestui dosar, după care se vor pronunţa şi ei. Şi Tudorel Toader, din aceleaşi raţiuni, joacă alba neagra cu ordonanţele. Şi judecătorii constituţionali, şi ministrul Justiţiei stau după Înalta Curte în speranţa că poate Liviu Dragnea va fi condamnat şi trimis la ocnele de sare sau la tăiat stuf în Deltă, scrie Adevărul. CTP, despre miza sesizării CCR de către „asaltangiul de profesie" Florin Iordache. „În interiorul CCR e o luptă corp la corp. Presiunea mare era și pentru luni, când dl Dragnea urmează să compară în fața instanței, dar și pentru vineri, când are loc un mare miting al PSD și vă dați seama cu ce buchet, cu ce jerbă la butonieră venea dl Dragnea, dacă astăzi Curtea spunea că ÎCCJ este alcătuită din niște netoți, niște neisprăviți. Ce cere dl asaltangiu de profesie, asaltangiu asupra justiției, dl Florin Iordache? Să fie desființate toate hotărârile completurilor de 3 pe motiv că ele nu au fost alcătuite din judecători specializați în corupție", a spus gazetarul la Digi 24





"O umilire naţională": presa britanică unanimă după amânarea Brexit. În opinia editorialiştilor britanici, Regatul Unit nu a fost niciodată pus într-o situaţie jenantă în asemenea măsură în toată istoria ţării. ”Istoria îşi va aminti că britanicii nu şi-au dat seama de puterea pe care o aveau în cadrul Europei decât atunci când au pierdut-o", scrie The Guardian. "The Times" merge chiar mai departe şi o compară cu umilinţa suferită de Regatul Unit în criza canalului de Suez. "Mail" vede în asta chiar o "răzbunare" din partea lui Macron. "The Telegraph" este de aceeaşi părere şi titrează "O umilire naţională": niciodată ceva atât de jenant nu le-a fost făcut atâtor oameni de atât de puţini alţii". Două opţiuni luate în calcul şi de "Daily Mail", care estimează totuşi că un nou referendum pare, deocamdată, dat la o parte. "The Times" este mai puţin tranşant în această problemă, dar Regatul Unit nu va putea merge înainte "atâta vreme cât Theresa May va rămâne prim-ministru".





Deutsche Welle: Arestarea lui Julian Assange crează un precedent periculos. S-o spunem clar: nu i se poate imputa nimic lui Assange, dincolo de acuzația că fondatorul WikiLeaks a încălcat în 2012 decizia unei instanțe care îl obliga să se prezinte la poliție ca măsură de eliberare pe cauțiune. Chiar și în Marea Britanie pentru un asemenea lucru ești pasibil de obicei numai de o amendă sau de maximum un an de închisoare. Toate acestea pot fi explicate doar luând în considerare imaginea de ansamblu: britanicii acordă asistență prietenilor lor americani. Desigur că Wikileaks deranjează. Adevărul însuși este adesea inconfortabil. Mai ales pentru organizațiile cu putere mare care doresc să își desfășoare afacerile departe de atenția publicului. De pildă, armata americană, serviciile americane de informații, diplomația americană, politica americană, scrie Deutsche Welle





Cetățeanul care a pierdut deja alegerile. Mama unui copil cu dizabilități a strâns peste 100.000 de semnături pentru a putea candida, ca independent, la alegerile europarlamentare. Fără un aparat de partid în spate, ci doar cu dorința de a-i reprezenta la Bruxelles pe cei mai vulnerabili dintre români. A aflat însă repede că, în România, bunele intenții nu sunt de ajuns pentru a-ți fi respectat dreptul de a fi ales, prevăzut în Constituție. Candidatura i-a fost respinsă în urma invalidării câtorva liste, din cauza cărora a „căzut" sub pragul minim de 100.000 de semnături. Autoritățile au invocat tehnicalități, deși semnăturile, în sine, erau reale. Reportaj Recorder





Aventurile traficanţilor de droguri la Sfântu Gheorghe. Cum s-au dat drept pescari, au cumpărat toţi sacii de la magazin şi au băut cu poliţistul satului. Cu câteva zile înainte de acest eveniment, în Sfântu Gheorghe au sosit câţiva străini: o femeie şi doi-trei bărbaţi, toţi cu vârste cuprinse între 30 şi 40 de ani, povestesc localnicii. S-au cazat la o pensiune din localitate şi apoi s-au înregistrat la Poliţia de Frontieră spunând că au venit să pescuiască. Numai că localnicilor li s-a părut ciudat faptul că nu se comportau nici ca pescarii, dar nici ca turiştii, scrie Adevărul