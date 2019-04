Subiectele zilei: Un oficial ucrainean avertizează: Rusia pregătește un război la scară largă în Europa; Liviu Dragnea încurajat de susținătorii PSD la Craiova/ «Chiar dacă te arestează, să nu renunți, că venim și te scoatem de acolo»; Un milion de tineri lipsesc din statistici.

El a susținut că „dorința lui Iohannis” este să fie arestat.

dusă

român

contra

la

șefia

popularii

să

aducă

din

în

discuție

statul

România

Din

păcate

măsură

săptămânile

statului

se

Ultima

Laura

Codruța

inacceptabilă

stat

al

și

instituțiile

să

lase

șantajate

autoritățile

române

într

presă

Liviu Dragnea, a spus, în discursul susținut la mitingul PSD , că mulți dintre cei cu care s-a întâlnit îi cer „să nu se lase”, și îl îndeamnă că „dacă te arestează, să nu renunți, că venim și te scoatem de acolo”. Dragnea nu a ratat ocazia de a-l ataca pe președintele Iohannis, care trebuie să răspundă pentru „casele furate”.„Trebuie să răspundă pentru casele furate şi el şi ăia care îl acoperă”. Dragnea a ținut de asemenea, să îi surprindă pe toți cei prezenți anunțând public că are de gând să se căsătorească cu Irina Tănase, actuala lui iubită, "dacă mă lasă ăștia". Cel mai probabil se referă la condamnarea la închisoare în dosarul angajărilor fictive din Teleorman. În consecință, el i-a rugat pe Lia Olguța Vasilescu și pe Claudiu Manda să îi fie nași.Momentul de final precum și întreg mitingul PSD a fost comentat de Președintele Pro România, Victor Ponta, la Digi24 . „Mi s-a părut sinistru să faci o chestie electorală din asta”, a spus Victor Ponta. Preşedintele PNL Dolj, Ştefan Stoica , afirmă că angajaţii din societăţile şi regiile controlate de primării şi beneficiarii de ajutor social “au primit ordin” să participe la mitingul PSD de la Craiova. Stoica susţine că senatorul Claudiu Manda, preşedintele PSD Dolj, “a dat ordin” să fie scoşi bugetarii la miting.Bursa locurilor de muncă, organizată vineri în 82 de locaţii din ţară, a venit cu o oferă variată de locuri de muncă pentru români. Cu toate acestea, puţini sunt cei care chiar optează pentru joburile oferite de agenţii economici, astfel că majoritatea dintre acestea rămân neocupate. Concret, peste 32.000 de locuri de muncă au fost oferite la Bursa locurilor de muncă, cele mai multe fiind disponibile în Bucureşti, Constanţa, Bihor, Ilfov, Dolj, Braşov şi Iaşi. Dintre acestea, 1.551 vizau persoane cu studii superioare, cele mai multe fiind pentru persoane care nu au absolvit studii superioare, potrivit Adevarul. Au fost mai mulți oameni care au trecut pe aici, dar au apărut măsuri care să îi împiedice să fie „șomeri de meserie”. Vizitatorii trebuie să completeze un chestionar în care trebuie să spună de ce au fost respinşi la interviurile anterioare, potrivit Stirile ProTv. . Rusia se pregăteşte de un război la scară largă în Europa, concentrând în ultimii ani la frontiera estică a NATO numeroase unităţi de atac, a avertizat secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare al Ucrainei (SNBO), Oleksander Turcinov, exprimând temerea că Ucraina va fi primul avanpost pe care va încerca să-l cucerească Rusia în cazul unei ofensive la scară largă pe continentul european, informează, vineri, agenţiile de presă Interfax-Ukraina şi Ukrinform, citate de Agerpres potrivit podul.ro , pecetrec, situațiade drept din Româniaînrăutățește.campanie contra candidatului PE la conducerea Parchetului European,Kövesi, estepentru unmembruUEeuropene nu trebuiesede, spune PPE,-un comunicat de, scrie Deutsche Welle. Ne uitam spre piața muncii, care este grav afectată. Un milion de tineri lipsesc din statistici. Deşi sunt apţi de muncă, în putere, nu apar nici ca studenţi, nici ca angajati. Constatarea este oficială. Mai grav, un studiu ne arata că în următorii 5 ani România va avea nevoie de peste jumătate de milion de persoane în plus pe piaţă, potrivit Digi24. O boală ereditară extrem de gravă îşi face simţită prezenţa cu precădere în zona Todireşti a judeţului Suceava. Afecţiunea este chinuitoare, debutează în jurul vârstei de 40 de ani şi dacă nu este diagnosticată în fază incipientă duce la paralizie şi la moarte în cel mult cinci ani. Boala nu are leac, dar există tratament care îi stopează evoluţia. Problema este că pacienţii trebuie să facă naveta la Bucureşti pentru medicaţie, scrie Adevarul.